Oppo OHealth sağlık platformu karşınızda

Tam Boyutta Gör Üreticilerin kendi sağlık platformları kurması trendine Oppo da uzak kalamadı ve OHealth adını verdiği platformunu duyurdu. OHealth platformu farklı cihazlardan gelen veriler ile kullanıcının sağlığını anlık takip etmeyi amaçlıyor.

Oppo OHealth H1 nedir?

Bugün akıllı saatler EKG dahil pek çok sağlık verisini ölçerek kullanıcısını takip edebiliyor. Bununla birlikte özel geliştirilmiş takip cihazları daha verimli ve vücudun farklı bölümlerinde kullanılabiliyor.

Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor 8 ay önce eklendi

Oppo OHealth platformu altında satışa sunulacak ilk takip cihazı Oppo OHealth H1 adını taşıyor. Oval tasarımda olan cihaz avuç içine sığabiliyor ve farklı fonksiyonlara sahip. Örneğin stetoskop gibi kalp atışlarını dinleyebiliyor, kullanıcının ateşini ölçebiliyor. EKG çekme, kandaki oksijen ölçümü, nabız, uyku düzeni gibi adeta bir klinik gibi çalışabiliyor.

Oppo OHealth H1 cihazı elde ettiği verileri Oppo OHealth platformuyla paylaşıyor ve anlaşmalı kliniklere gönderiliyor. Ayrıca algoritmalar kullanıcıya detaylı bir istatistik sunabiliyor. Oppo OHealth H1 için henüz bir fiyat mevcut değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.