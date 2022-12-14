Oppo OHealth sağlık platformu karşınızda

Oppo OHealth H1 nedir?
Bugün akıllı saatler EKG dahil pek çok sağlık verisini ölçerek kullanıcısını takip edebiliyor. Bununla birlikte özel geliştirilmiş takip cihazları daha verimli ve vücudun farklı bölümlerinde kullanılabiliyor.
Oppo OHealth platformu altında satışa sunulacak ilk takip cihazı Oppo OHealth H1 adını taşıyor. Oval tasarımda olan cihaz avuç içine sığabiliyor ve farklı fonksiyonlara sahip. Örneğin stetoskop gibi kalp atışlarını dinleyebiliyor, kullanıcının ateşini ölçebiliyor. EKG çekme, kandaki oksijen ölçümü, nabız, uyku düzeni gibi adeta bir klinik gibi çalışabiliyor.
Oppo OHealth H1 cihazı elde ettiği verileri Oppo OHealth platformuyla paylaşıyor ve anlaşmalı kliniklere gönderiliyor. Ayrıca algoritmalar kullanıcıya detaylı bir istatistik sunabiliyor. Oppo OHealth H1 için henüz bir fiyat mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...