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    Oppo OHealth sağlık platformu karşınızda

    Oppo OHealth H1 cihazı adeta bir klinik gibi ateş, EKG, nabız, kandaki oksijen, nabız gibi değerleri takip ederken Oppo OHealth platformu üzerinden de doktorlara gönderiyor.
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    Oppo OHealth H1 Tam Boyutta Gör
    Üreticilerin kendi sağlık platformları kurması trendine Oppo da uzak kalamadı ve OHealth adını verdiği platformunu duyurdu. OHealth platformu farklı cihazlardan gelen veriler ile kullanıcının sağlığını anlık takip etmeyi amaçlıyor.

    Oppo OHealth H1 nedir?

    Bugün akıllı saatler EKG dahil pek çok sağlık verisini ölçerek kullanıcısını takip edebiliyor. Bununla birlikte özel geliştirilmiş takip cihazları daha verimli ve vücudun farklı bölümlerinde kullanılabiliyor.

    Oppo OHealth platformu altında satışa sunulacak ilk takip cihazı Oppo OHealth H1 adını taşıyor. Oval tasarımda olan cihaz avuç içine sığabiliyor ve farklı fonksiyonlara sahip. Örneğin stetoskop gibi kalp atışlarını dinleyebiliyor, kullanıcının ateşini ölçebiliyor. EKG çekme, kandaki oksijen ölçümü, nabız, uyku düzeni gibi adeta bir klinik gibi çalışabiliyor.

    Oppo OHealth H1 cihazı elde ettiği verileri Oppo OHealth platformuyla paylaşıyor ve anlaşmalı kliniklere gönderiliyor. Ayrıca algoritmalar kullanıcıya detaylı bir istatistik sunabiliyor. Oppo OHealth H1 için henüz bir fiyat mevcut değil.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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