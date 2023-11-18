Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

İşte Oppo Pad Air 2'nin beklenen özellikleri:
Tipser'ın yaptığı paylaşıma göre OnePlus Pad Go ile oldukça benzer bir tasarım ile gelecek Oppo Pad Air 2, 1720 x 2408 piksel çözünürlüklü bir LCD panel sunacak. Oppo ayrıca Pad Air 2'nin normal LCD'lere kıyasla zararlı mavi ışığı %60 daha fazla filtreleyen mavi ışık filtresiyle geleceğini de doğruladı.Kaynakça https://twitter.com/evleaks/status/1725320324646883563 https://weibo.com/1710173801/NsZtkpdUF Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.