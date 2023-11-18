Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Reno 11 serisinin lansmanını erteleyen Oppo, şimdilerde yeni tableti Oppo Pad Air 2 üzerinde çalışmakta. 23 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yeni görselleri tipster Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşılan görseller ise cihazın OnePlus Pad Go'ya fazlasıyla benzediğini ortaya çıkardı.

Oppo, Reno 11 serisinin lansmanını ertelemiş olabilir 6 gün önce eklendi

İşte Oppo Pad Air 2'nin beklenen özellikleri:

Tipser'ın yaptığı paylaşıma göre OnePlus Pad Go ile oldukça benzer bir tasarım ile gelecek Oppo Pad Air 2, 1720 x 2408 piksel çözünürlüklü bir LCD panel sunacak. Oppo ayrıca Pad Air 2'nin normal LCD'lere kıyasla zararlı mavi ışığı %60 daha fazla filtreleyen mavi ışık filtresiyle geleceğini de doğruladı.

Tam Boyutta Gör Tasarımdaki benzerliklerden ötürü Oppo Pad Air 2'nin OnePlus Pad Go'nun yeniden markalaşmış hali olması bekleniyor. Eğer beklenildiği gibi olursa da Oppo Pad Air 2'nin MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile eşleştirilmiş 8.000 mAh batarya ve arka taraftaki 8MP kamerasıyla kutudan çıkması bekleniyor.

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Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı