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    Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    23 Kasım'da piyasya sürülmesi beklenen Oppo'nun yeni tableti Pad Air 2'nin görüntüleri sızdırıldı. İşte OnePlus Pad Go'nun yeniden markalaşmış hali olması beklenen cihazın detayları: 
    Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Reno 11 serisinin lansmanını erteleyen Oppo, şimdilerde yeni tableti Oppo Pad Air 2 üzerinde çalışmakta. 23 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen cihazın yeni görselleri tipster Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşıldı. Paylaşılan görseller ise cihazın OnePlus Pad Go'ya fazlasıyla benzediğini ortaya çıkardı.

    İşte Oppo Pad Air 2'nin beklenen özellikleri:

    Tipser'ın yaptığı paylaşıma göre OnePlus Pad Go ile oldukça benzer bir tasarım ile gelecek Oppo Pad Air 2, 1720 x 2408 piksel çözünürlüklü bir LCD panel sunacak. Oppo ayrıca Pad Air 2'nin normal LCD'lere kıyasla zararlı mavi ışığı %60 daha fazla filtreleyen mavi ışık filtresiyle geleceğini de doğruladı.

    Oppo Pad Air 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tasarımdaki benzerliklerden ötürü Oppo Pad Air 2'nin OnePlus Pad Go'nun yeniden markalaşmış hali olması bekleniyor. Eğer beklenildiği gibi olursa da Oppo Pad Air 2'nin MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile eşleştirilmiş 8.000 mAh batarya ve arka taraftaki 8MP kamerasıyla kutudan çıkması bekleniyor.
    Kaynakça https://twitter.com/evleaks/status/1725320324646883563 https://weibo.com/1710173801/NsZtkpdUF
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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