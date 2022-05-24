Oppo Pad Air maliyete oynuyor

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Geçtiğimiz haftalarda adım attığı tablet pazarında ürün yelpazesini genişletmek isteyen Oppo, giriş seviyesi bir tablet modeli ile yoluna devam ediyor. Oppo Pad Air fiyatına göre iddialı özellikler sunuyor.

Oppo Pad Air özellikleri ve fiyatı

10.36 inçlik 2000x1200 piksel IPS LCD

Snapdragon 680 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

7100mAh batarya

18W hızlı şarj

195$ (4GB/64GB), 255$ (6GB/128GB)

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Oppo Pad Air tablet modeli fiyatına göre iddialı sayılabilecek özelliklerle geliyor. Ekranda 60Hz tazeleme hızı sunulurken dörtlü hoparlör de Dolby Atmos ile desteklenmiş. MicroSD ile kapasite arttırılabiliyor ve Android 12 işletim sistemi ile geliyor. Kılıf ve kalem gibi aksesuarları da satılacak olan Oppo Pad Air haftaya Çin’de satışa sunulacak.

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Oppo Pad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı