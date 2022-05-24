Oppo Pad Air maliyete oynuyor

Geçtiğimiz haftalarda adım attığı tablet pazarında ürün yelpazesini genişletmek isteyen Oppo, giriş seviyesi bir tablet modeli ile yoluna devam ediyor. Oppo Pad Air fiyatına göre iddialı özellikler sunuyor.
Oppo Pad Air özellikleri ve fiyatı
- 10.36 inçlik 2000x1200 piksel IPS LCD
- Snapdragon 680 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 7100mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- 195$ (4GB/64GB), 255$ (6GB/128GB)
Oppo Pad Air tablet modeli fiyatına göre iddialı sayılabilecek özelliklerle geliyor. Ekranda 60Hz tazeleme hızı sunulurken dörtlü hoparlör de Dolby Atmos ile desteklenmiş. MicroSD ile kapasite arttırılabiliyor ve Android 12 işletim sistemi ile geliyor. Kılıf ve kalem gibi aksesuarları da satılacak olan Oppo Pad Air haftaya Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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