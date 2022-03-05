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Oppo markası 24 Şubat'ta ilk tabletini duyurmuştu. 3 Mart itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan Oppo Pad beklenildiği gibi büyük bir ilgi gördü. Cihazın kısa sürede en çok satanlar listesine girdiği bildiriliyor.

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Basına yansıyan haberlere göre Oppo Pad satışa çıktığı ilk gün üç kategoride birinci oldu. Şirket tablete yönelik ilgiyi artırmak için ilk müşterilere çok büyük olmasa da bir indirim yaptı. Cihazın 6GB/128GB konfigürasyonunun resmi fiyatı 365 dolar, indirimli fiyatı ise 350 dolar.

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Oppo Pad neler sunuyor?

Oppo Pad gücünü Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden alıyor. Diğer özelliklerini 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 11 inç IPS ekran, 8 megapiksel selfie kamerası, 13 megapiksel arka kamera ve 33 watt hızlı şarj özellikli 8.360 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

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Oppo Pad yoğun ilgi görüyor: En çok satanlar listesine girdi