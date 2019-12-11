Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, daha önce Mobil Dünya Kongresi'nde sergilemesi beklenen Galaxy S11 serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Gelen haberler şirketin bu planında bir değişiklik olduğuna işaret ediyor.

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Samsung tüm dikkatleri yeni ürünlerine çekmek istiyor

Mobil cihazlar ve özellikle Samsung konusunda güvenilir bir kaynak olan Ice Universe (@UniverseIce) Twitter hesabı, şirketin Galaxy S11 modelini 18 Şubat 2020 tarihinde San Francisco'da düzenlenecek olan etkinlikle tanıtacağını iddia etti. Bu etkinlikte Samsung Galaxy S11 amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra, Moto Razr 2019 ile aynı şekilde dikey olarak katlanan, şirketin yeni katlanabilir telefonunun da görücüye çıkarılması bekleniyor.



https://twitter.com/UniverseIce/status/1204564870139502592

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Daha önceki sızıntılarda Galaxy S11 serisinintarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olannde tanıtılacağı söylenmişti. Ancak görünen o ki Samsung bu tarihi, tüm dikkatlerin Galaxy S11 modellerinde toplanmasını. Henüz konuyla ilgili olaraktarafından resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.