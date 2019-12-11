Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy S11 serisinin lansman tarihi sızdırıldı. İddialara göre şirket bu cihazları 18 Şubat 2020 tarihinde görücüye çıkaracak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    1,3b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un, daha önce Mobil Dünya Kongresi'nde sergilemesi beklenen Galaxy S11 serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Gelen haberler şirketin bu planında bir değişiklik olduğuna işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek"

    Samsung tüm dikkatleri yeni ürünlerine çekmek istiyor

    Mobil cihazlar ve özellikle Samsung konusunda güvenilir bir kaynak olan Ice Universe (@UniverseIce) Twitter hesabı, şirketin Galaxy S11 modelini 18 Şubat 2020 tarihinde San Francisco'da düzenlenecek olan etkinlikle tanıtacağını iddia etti. Bu etkinlikte Samsung Galaxy S11 amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra, Moto Razr 2019 ile aynı şekilde dikey olarak katlanan, şirketin yeni katlanabilir telefonunun da görücüye çıkarılması bekleniyor.


    Daha önceki sızıntılarda Galaxy S11 serisinin 24-27 Şubat tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı söylenmişti. Ancak görünen o ki Samsung bu tarihi öne çekerek, tüm dikkatlerin Galaxy S11 modellerinde toplanmasını hedefliyor. Henüz konuyla ilgili olarak Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1204564870139502592 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    shunter 1 gün en beğenilen
    Artık bu telefon haberleri hiç heyecan uyandırmıyor. Belki de bütçemizi aştı ondan . Önceden her yeni sızıntıya telefon haberine heyecanla bakardım .
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw 1 sa.
    hey Allahım şu kamera deliklerine bak eski bol delikli tabancalar gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 1 gün
    Daha millet S10 alalı ne kadar oldu, şimdiden haberlerle onu da eskitiyorlar :/
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    shunter 1 gün en beğenilen
    Artık bu telefon haberleri hiç heyecan uyandırmıyor. Belki de bütçemizi aştı ondan . Önceden her yeni sızıntıya telefon haberine heyecanla bakardım .
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zett89 1 gün shunter
    10 bin tlden başlar artık fiyatı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor Sonraki Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim