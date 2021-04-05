Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı

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Oppo Reno 5'in duyurulmasının üzerinden üç ay gibi bir süre geçti. Çinli şirket cihazın devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Reno 6 hakkında ilk bilgiler MIIT ve TENAA sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında ortaya çıktı. Akıllı telefon PEXM00 model numarasıyla listeleniyor.

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Oppo Reno 6, FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.43 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.200 mAh kapasiteli pil içerecek. Cihaz 159.1 x 73.4 x 7.9 mm boyutlarında. Kutudan ise Android 11 tabanlı ColorOS 11 arayüzü yüklü şekilde çıkacak.

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Seri kapsamında üç model sunulacak

Sertifikasyon sitelerinde yayınlanan görüntüler akıllı telefonun 64 megapiksel ana sensöre sahip üçlü arka kamera ile donatılacağını gösteriyor. Gelen bilgilere göre standart Reno 6, MediaTek Dimensity 1200 platformundan güç alacak.

Reno 6 Pro ve Reno 6 Pro+ varyantlarının ise sırasıyla Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemcilerle karşımıza çıkması bekleniyor. Oppo'nun yeni akıllı telefon serisini ne zaman duyurulacağına dair şu an için herhangi bir bilgi yok.

https://www.fonearena.com/blog/337151/oppo-reno-6-specs-image-miit-certification.html

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