Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Oppo'nun piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefon serisiyle ilgili detaylar netleşiyor. Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında ortaya çıktı.
    05 Nisan 2021, 19:20 (1 hf.)
    8,2b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 5'in duyurulmasının üzerinden üç ay gibi bir süre geçti. Çinli şirket cihazın devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Reno 6 hakkında ilk bilgiler MIIT ve TENAA sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında ortaya çıktı. Akıllı telefon PEXM00 model numarasıyla listeleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar"

    Oppo Reno 6, FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.43 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.200 mAh kapasiteli pil içerecek. Cihaz 159.1 x 73.4 x 7.9 mm boyutlarında. Kutudan ise Android 11 tabanlı ColorOS 11 arayüzü yüklü şekilde çıkacak.

    Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Seri kapsamında üç model sunulacak

    Sertifikasyon sitelerinde yayınlanan görüntüler akıllı telefonun 64 megapiksel ana sensöre sahip üçlü arka kamera ile donatılacağını gösteriyor. Gelen bilgilere göre standart Reno 6, MediaTek Dimensity 1200 platformundan güç alacak. 

    Reno 6 Pro ve Reno 6 Pro+ varyantlarının ise sırasıyla Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemcilerle karşımıza çıkması bekleniyor. Oppo'nun yeni akıllı telefon serisini ne zaman duyurulacağına dair şu an için herhangi bir bilgi yok.



    https://www.fonearena.com/blog/337151/oppo-reno-6-specs-image-miit-certification.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu tasarımı değiştirmeliler artık reno ve reno2 tasarımı çok özgündü. Bu tasarımlarla A serisinden bir farkı kalmıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu 1 hf. Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu 1 hf. Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı 1 hf. Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir 1 hf. Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 1 hf. Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor 1 hf. Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı 1 hf. Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir 1 hf. Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor 1 hf. Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü 1 hf. PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı 1 hf. Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı Sonraki MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor 1 hf. The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi 1 hf. VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız