Motorola Moto Edge 2022'nin detayları ortaya çıktı

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Motorola bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto Edge 2022'yi tanıtmak için hazırlanıyor. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerinin bir kısmını ortaya koyuyor. Gelin Moto Edge 2022'nin ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

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Motorola Moto Edge 2022, 144Hz pOLED ekranla geliyor

Motorola Moto Edge 2022 görünüşe göre yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bugün gelen bilgiler cihazın özelliklerini bizler sunuyor. Açıklamalara göre 6,5 inç büyüklüğünde pOLED bir ekranla gelecek olan Moto Edge 2022, bu ekranda 144Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Arka tarafında 50MP'lik OIS'li bir ana kamera taşıyacak olan Moto Edge 2022, bu kameranın yanında 13MP'lik bir ultra geniş açılı sensöre ve 2MP'lik derinlik sensörüne yer verecek.

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Gücünü MediaTek MT6879 yonga setinden alacak olan Motorola Moto Edge 2022, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyecek. Depolama tarafında da 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Moto Edge 2022, 5000mAh'lik bir pili bünyesinde bulunduruyor. Son olarak USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı bilinen cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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