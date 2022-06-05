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    Motorola Moto Edge 2022'nin detayları ortaya çıktı

    Motorola'nın orta segment yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto Edge 2022 özellikleri ile birlikte karşımıza çıktı. İşte Moto Edge 2022'nin ortaya çıkan özellikleri.
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    Motorola Moto Edge 2022'nin detayları ortaya çıktı
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    Motorola bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto Edge 2022'yi tanıtmak için hazırlanıyor. Ancak bugün gelen sızıntılar cihazın özelliklerinin bir kısmını ortaya koyuyor. Gelin Moto Edge 2022'nin ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

    Motorola Moto Edge 2022, 144Hz pOLED ekranla geliyor

    Motorola Moto Edge 2022 görünüşe göre yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bugün gelen bilgiler cihazın özelliklerini bizler sunuyor. Açıklamalara göre 6,5 inç büyüklüğünde pOLED bir ekranla gelecek olan Moto Edge 2022, bu ekranda 144Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Arka tarafında 50MP'lik OIS'li bir ana kamera taşıyacak olan Moto Edge 2022, bu kameranın yanında 13MP'lik bir ultra geniş açılı sensöre ve 2MP'lik derinlik sensörüne yer verecek.

    Motorola Moto Edge 2022'nin detayları ortaya çıktı
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    Gücünü MediaTek MT6879 yonga setinden alacak olan Motorola Moto Edge 2022, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyecek. Depolama tarafında da 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Moto Edge 2022, 5000mAh'lik bir pili bünyesinde bulunduruyor. Son olarak USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı bilinen cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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    Piêr Dé Sans 2 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 2 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 4 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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