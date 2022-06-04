Tam Boyutta Gör

Oppo yakında yeni modeli Oppo Reno 8 Lite'ı Avrupa'da tanıtacak. Ancak görünüşe göre Oppo, Reno 8 Lite'ı Oppo Reno 7 Lite'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olarak getiriyor.

90Hz ekranlı Oppo A77 5G tanıtıldı! İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Oppo Reno 8 Lite'ın detayları

Oppo Reno 8 Lite yakında Avrupa'da satışta olacak. Ancak görünüşe göre bu yeni model Oppo Reno 7 Lite'ın yeniden markalanmış bir modeli olacak. Söylentilere göre 16MP'lik bir selfie kamerası ile gelecek olan Oppo Reno 8 Lite, 6,43 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak olan cihaz, aynı zamanda 60Hz yenileme hızına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

8GB RAM bellekelere sahip olacak olan Oppo Reno 8 Lite, 128GB depolama sunacak. Snapdragon 695 yonga setinden güç alacak olan cihaz, 33W hızlı şarj destekli 4500mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Son olarak arka tarafın 64MP'lik bir ana kamera taşıması beklenilen cihazın, NCD ve IPX4 gibi özelliklere de sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Reno 8 Lite, Reno 7 Lite'ın kopyası olacak