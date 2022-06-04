Oppo Reno 8 Lite, Reno 7 Lite'ın kopyası olacak

Oppo yakında yeni modeli Oppo Reno 8 Lite'ı Avrupa'da tanıtacak. Ancak görünüşe göre Oppo, Reno 8 Lite'ı Oppo Reno 7 Lite'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olarak getiriyor.
Oppo Reno 8 Lite'ın detayları
Oppo Reno 8 Lite yakında Avrupa'da satışta olacak. Ancak görünüşe göre bu yeni model Oppo Reno 7 Lite'ın yeniden markalanmış bir modeli olacak. Söylentilere göre 16MP'lik bir selfie kamerası ile gelecek olan Oppo Reno 8 Lite, 6,43 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak olan cihaz, aynı zamanda 60Hz yenileme hızına sahip olacak.
8GB RAM bellekelere sahip olacak olan Oppo Reno 8 Lite, 128GB depolama sunacak. Snapdragon 695 yonga setinden güç alacak olan cihaz, 33W hızlı şarj destekli 4500mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Son olarak arka tarafın 64MP'lik bir ana kamera taşıması beklenilen cihazın, NCD ve IPX4 gibi özelliklere de sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.