Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

    Oppo çok yakında yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Oppo Reno Ace 2'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri internete düştü.
    11 sa.
    627
    3
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno Ace 2 ile ilgili detaylar netleşmeye davam ediyor. Bu kez akıllı telefonun yüksek kaliteli basın görselleri internete sızdırıldı. 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı açıklanan amiral gemisinin ağırlığı 185 gram olacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti

    Yuvarlak kamera ünitesiyle donatılan cihazın nasıl bir sensör kombinasyonuyla geleceği konusunda bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa cihaz dörtlü kamera sistemiyle piyasaya sürülecek.

    Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Lansman 13 Nisan'da

    Akıllı telefonun 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Ayrıca 65W ultra hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteği sunacağı da gelen haberler arasında.

    Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    İnternete düşen bilgilere göre cihaz Full HD+ çözünürlük ve en az 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca kullanıcılar 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri arasında seçim yapabilecekler.

    Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, sosyal medya hesabında Reno Ace 2'nin 13 Nisan Pazartesi günü duyurulacağını söylemişti. Şirketin yayınladığı tanıtım posteri de cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını onayladı.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno_ace_2_official_renders_online-news-42511.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Azumi 10 sa. en beğenilen
    Adamlar amiral gemisi yapmış ama samsung yüzünden Ace denilince hep düşük donanımlı telefon canlanıyor kafamda.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ezimuse (Muhammet ) 10 sa. Azumi
    Bunu yazmaya gelmiştim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. Azumi
    Neydi ya Ace faciası değil mi hocam... Aman aman hatırlamak bile kötü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    arslnhkn 5 sa.
    Türkiye de satılacak mı acaba böylesi güzel telefonları sadece izleyebilmek le kalacaksak çok kötü. Find X 2 özellikle gelirse acayip hoş olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu
    Oppo Reno Ace Türkiye'ye getirilmemişti. Umarım bu gelir.

    Gerçi Oppo Türkiye fiyatları çok yüksekten belirliyor, gelse nolacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sedat. (S. Y.) 6 sa.
    Şahane bir telefon yapmışlar. Valla telefon almayı düşünen her kim varsa bence cidden biraz daha beklemeli çünkü harika telefonlar çıkıyor, mayıs hazirana kadar piyasada çok güzel telefonlar olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 10 sa.
    165 gr oldukça iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Azumi 10 sa. en beğenilen
    Adamlar amiral gemisi yapmış ama samsung yüzünden Ace denilince hep düşük donanımlı telefon canlanıyor kafamda.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ezimuse (Muhammet ) 10 sa. Azumi
    Bunu yazmaya gelmiştim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. Azumi
    Neydi ya Ace faciası değil mi hocam... Aman aman hatırlamak bile kötü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X 3 sa. Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı 4 sa. AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti 4 sa. Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor 5 sa. SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu 5 sa. Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı 6 sa. ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu 6 sa. Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti 6 sa. Aktif Gürültü Engellemesi iyi "Energy Sistem Travel 7'yi denedik" 6 sa. Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117 7 sa. Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde 7 sa. 2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı 7 sa. Zoom hakkında ilk dava geldi 8 sa. Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da! 8 sa. Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı 9 sa. Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı 9 sa. AMD Ryzen 9 4900U geliyor 10 sa. WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak 10 sa. Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı 10 sa. Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak? 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı Sonraki Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu 12 sa. Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak 12 sa. Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı 13 sa. Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama 13 sa. KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı 14 sa. EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar 14 sa. Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor 15 sa. Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı 15 sa. Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı 16 sa. Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned 16 sa. HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı 1 gün PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü 1 gün İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim