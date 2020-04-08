Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

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Oppo Reno Ace 2 ile ilgili detaylar netleşmeye davam ediyor. Bu kez akıllı telefonun yüksek kaliteli basın görselleri internete sızdırıldı. 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı açıklanan amiral gemisinin ağırlığı 185 gram olacak.

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Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti

Yuvarlak kamera ünitesiyle donatılan cihazın nasıl bir sensör kombinasyonuyla geleceği konusunda bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa cihaz dörtlü kamera sistemiyle piyasaya sürülecek.

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Lansman 13 Nisan'da

Akıllı telefonun 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Ayrıca 65W ultra hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteği sunacağı da gelen haberler arasında.

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İnternete düşen bilgilere göre cihaz Full HD+ çözünürlük ve en az 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca kullanıcılar 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri arasında seçim yapabilecekler.

Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, sosyal medya hesabında Reno Ace 2'nin 13 Nisan Pazartesi günü duyurulacağını söylemişti. Şirketin yayınladığı tanıtım posteri de cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını onayladı.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_ace_2_official_renders_online-news-42511.php

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