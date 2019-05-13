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Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri

Çapraz açılır ön kamerası ve çentiksiz tasarımı ile oldukça iddialı olan Oppo Reno, ülkemizde satışa sunuldu. Oppo Reno'nun fiyatı ve özellikleri haberimizde....
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
13,8b
1
52
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri
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Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli Oppo Reno ülkemizde satışa sunuldu. Firma, standart Oppo Reno modelini kullanıcılar ile buluştururken Oppo Reno 10x zoom modelinin satışı için biraz daha beklememiz gerekecek.
Oppo Reno, Vatan Bilgisayar’da satılmaya başlandı. Yeşil ve Siyah renk seçeneği ile satışa sunulan telefonda 256 GB depolama bulunuyor. RAM kapasitesi hakkında bilgi verilmemiş. Oppo Reno 256 GB, 4999 TL fiyat etiketine sahip.

Oppo Reno özellikleri

Oppo Reno, tasarım ve kamera özellikleri ile öne çıksa da performans anlamında fiyatına göre geride kalıyor. 6.4 inç boyutunda çentiksiz AMOLED ekrana sahip Reno’nun ön kamerası çapraz açılır bir mekanizma üzerine konumlandırılmış.

Oppo Reno’nun belki de en çok eleştirilecek yanı, sahip olduğu işlemcisi. Snapdragon 710 işlemciye yer veriliyor. Bulunduğu fiyat aralığında Snapdragon 855 işlemcili telefonlar bulunuyor.

İki arka kameraya sahip Reno’nun ana kamerası 48 MP çözünürlüğe, derinlik ölçmeye yardımcı kamerası ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Reno’da optik zoom özelliğine yer verilmemiş. Ailenin büyük üyesi olan Reno 10x Zoom Edition modelinde 10x optik zoom özelliği bulunuyor.

Oppo Reno, bugüne kadar gördüğümüz kamera mekanizmalarından farklı yapıda bir kızağa sahip. Kızak, sola doğru çapraz bir şekilde açılıyor. Üzerinde ön kamera, ahize ve kamera flaşı bulunuyor.

Diğer önemli özelliklerine baktığımızda da ekran altından parmak izi okuyucu, 3765 mAh batarya, NFC, VOOC 3.0, Gorilla Glass 6 ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz. 

Oppo Reno, sadece ülkemizde değil küresel pazarda da rakiplerine göre yüksek fiyat etiketine sahip. Ülkemizdeki vergilendirme sistemi ve yüksek döviz kurlarından da etkisiyle fiyatı epey yükseliyor. Oppo, geçtiğimiz sene Türkiye’ye giriş yaptı. Kalıcı olarak kalmak istiyorsa Türkiye’ye özel fiyat politikaları uygulaması gerekebilir.



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SHADOW 3 hf. en beğenilen
o paraya reno 12 alirsin
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McLaren64 3 hf.
Snapdragon 710'lu cihaza 5000 TL istiyorlar. ??
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xpugur 3 hf. the flying dutchman
5 yıllık işlemci ?? donanimhaber.com/...
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zotacing 5 gün
Şu telefon normalde 3200TL'den falan giriş yapardı Türkiye'ye.
Ancak tekel konumda ki ve elektronik sektörünü yıllardır baltalayan Vatan işe el atıp 5000TL'den girmesini sağlamış.
Vatan gibi firmalar olduğu sürece bu ülkede elektronik fiyatları hep kabus olmaya devam edecek.
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Redunay 6 gün
Salak salak işler
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sadays 6 gün
100 euro ucuzlamış Oppo Reno Avrupa'da
bize de yansırsa 4000e geriler fiyatı
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cengizhkan 1 hf.
Hangi teknoloji editörü söyledi hatırlamıyorum, bu fiyattan gelecek dedi amiral gemisi satma kaygıları yok amaç sadece seslerini duyurup alt segment telefon satmakmış
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sadays 1 hf.
huawei p30 pronun 256 gb olanıyla aynı fiyata konumlandırmışlar yahuu senin daha bir tane servisin yok bir tane satış mağazan yok kim p30 proyu bırakıp seni alsın böyle satış politikası mı olur
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sadays 1 hf.
10X 256 gb olanı vatanda listelenmiş 7999 tl çüşşşşş
Yurtdışından almak farz oldu
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smart1978 3 hf.
Hani Turkiye ile Cin yakinlasiyordu :)
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DH Misafiri 3 hf.
Fiyatlar normalde kimse birimi 7 ile çarpmanın sonucu bu diye düşünmüyor heralde
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borukuzen 3 hf.
4K 60 Fps çekemiyor olması görmezden gelinebilir ama Snapdragon 855 ile gelmiyor oluşu ve bu işlemciyi kullanan başka telefonlarla benzer fiyata satışa çıkmasını hiç doğru bulmuyorum.
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-1- 3 hf.
oneplus 7 pro mahveder bunu. bu 5 binse 10x olanı 7500 5g olanı 9000 den gelir.
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