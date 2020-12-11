Oppo Reno5 serisi tanıtıldı

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Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo markasının merakle beklenen yeni Reno 5 serisi tanıtıldı. Ülkemize de gelmesi beklenen Oppo Reno5 serisi 5G desteği ile dikkat çekiyor.

Oppo Reno5 5G özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 5G modelinde 6.43 inçlik OLED ekran bizi karşılıyor. 2400x1080 piksel çözünürlük yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Nokta çentik tasarımı ile agresif ekran-kasa oranı sunan model 750nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda da rahatça kullanılabiliyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Önceki nesil gibi Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan modelde 8GB/12GB RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Harici olarak depolamayı genişletme imkanı yer almamış.

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Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör 6 katmanlı bir lens sunuyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Paket yapay zeka ile desteklenirken elektronik görüntü dengeleme başarılı bir iş çıkartıyor.

4300mAh kapasiteli batarya 65W SuperVOOC 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca QuickCharge ve 18W USB PD desteği de sunulmuş. Oppo Reno 5 5G modeli için 413$-458$ şeklinde iki seçenek belirlenmiş.

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Oppo Reno5 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 Pro 5G modelinde ise tasarım biraz daha üst seviyeye çıkıyor. 6.55 inçlik OLED ekran bu kez kavisli. 90Hz tazeleme hızı yanında dokunmatik örnekleme hızı 120Hz olmuş. Parlaklık ise 1100 nit gibi etkileyici bir seviyede.

Telefonda Dimensity 1000+ yonga seti kullanılıyor. 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan yonga setinin Snapdragon 855+ ile benzer bir performans sergilediği ifade edilmişti. Bellek seçenekleri Oppo Reno 5 ile aynı olacak.

Kamera paketi de yine aynı ancak ön kameranın açısı biraz daha dar. 4350mAh kapasiteli batarya yine orijinaldeki hızlı şarj standartlarına tabi. Diğer bir fark çok fonksiyonlu NFC yongası taşıması ve 3.5 inç jak girişine yer vermemesi.

Oppo Reno5 Pro 5G için 519$-580$ seçenekleri mevcut. Her iki modelin de Galaxy Dream versiyonu ışığı tutarak gece parlayabilen bir floresan kaplama ile geliyor. Satışlar ay sonunda başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/12/10/oppo-reno5-5g-and-reno5-pro-5g-launched-in-china-with-snapdragon-and-mediatek-processors-respectively/

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