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    Oppo Reno5 serisi tanıtıldı

    Oppo’nun yeni Reno 5 5G serisinde kamera, 5G ve hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Modele göre kavisli ekran, Dimensity 1000+ yonga seti gibi ayrıntılar da mevcut.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Reno5 serisi tanıtıldı
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    Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo markasının merakle beklenen yeni Reno 5 serisi tanıtıldı. Ülkemize de gelmesi beklenen Oppo Reno5 serisi 5G desteği ile dikkat çekiyor.

    Oppo Reno5 5G özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno5 5G modelinde 6.43 inçlik OLED ekran bizi karşılıyor. 2400x1080 piksel çözünürlük yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Nokta çentik tasarımı ile agresif ekran-kasa oranı sunan model 750nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda da rahatça kullanılabiliyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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    Önceki nesil gibi Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan modelde 8GB/12GB RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Harici olarak depolamayı genişletme imkanı yer almamış.

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    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör 6 katmanlı bir lens sunuyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Paket yapay zeka ile desteklenirken elektronik görüntü dengeleme başarılı bir iş çıkartıyor.

    4300mAh kapasiteli batarya 65W SuperVOOC 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca QuickCharge ve 18W USB PD desteği de sunulmuş. Oppo Reno 5 5G modeli için 413$-458$ şeklinde iki seçenek belirlenmiş.

    Oppo Reno5 serisi tanıtıldı
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    Oppo Reno5 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno5 Pro 5G modelinde ise tasarım biraz daha üst seviyeye çıkıyor. 6.55 inçlik OLED ekran bu kez kavisli. 90Hz tazeleme hızı yanında dokunmatik örnekleme hızı 120Hz olmuş. Parlaklık ise 1100 nit gibi etkileyici bir seviyede.

    Telefonda Dimensity 1000+ yonga seti kullanılıyor. 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan yonga setinin Snapdragon 855+ ile benzer bir performans sergilediği ifade edilmişti. Bellek seçenekleri Oppo Reno 5 ile aynı olacak.

    Kamera paketi de yine aynı ancak ön kameranın açısı biraz daha dar. 4350mAh kapasiteli batarya yine orijinaldeki hızlı şarj standartlarına tabi. Diğer bir fark çok fonksiyonlu NFC yongası taşıması ve 3.5 inç jak girişine yer vermemesi.

    Oppo Reno5 Pro 5G için 519$-580$ seçenekleri mevcut. Her iki modelin de Galaxy Dream versiyonu ışığı tutarak gece parlayabilen bir floresan kaplama ile geliyor. Satışlar ay sonunda başlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/10/oppo-reno5-5g-and-reno5-pro-5g-launched-in-china-with-snapdragon-and-mediatek-processors-respectively/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çinliler de her şeyin b...nu çıkarmak gibi bir huy var...reno 4 daha yeni çıktı az bir sabret laa...
    Yanıtla +5
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    İlkerA. (ilker ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tane de 6 inc altı olsun ya
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    STMUS (HIP 27989) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar sık bir üst modeli tanıtılan telefon alınmaz, ne zaman telefon haberine denk gelsem yeni reno serisi tanıtılıyor.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Xiaomi'den sonra yolum Oppo.
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    evlbleef 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtım tarihleri

    Oppo Reno 3: 17 Mart 2020
    Oppo Reno 4: 29 Temmuz 2020
    Oppo Reno 5: 10 Aralık 2020
    Yanıtla +2
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    __Nikolaus__ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reno 3 pro bu sene Mart ayında tanıtıldı , 9 ay sonra 2 üst modeli çıktı, bir de özellik kısarak.
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    İlkerA. (ilker ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir tane de 6 inc altı olsun ya
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) İlkerA.
    Hepsi Söğüş tahtası gibi
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    double or nothing 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler fp ürün satıyor ancak aldığınız cihaz aşırı çabuk eskiyor, 6 ayda bir üst modeli çıkıyor. Aynı zamanda o marka alt markalarından da bir dünya telefon çıkarıyor ve 1 yıl sonra bir bakıyorsunuz cihazınızın üstüne 5 6 farklı telefon gelmiş. E tabi bu kadar telefon çıkarınca da güncelleme vermiyorlar. Kısacası yazılım konusunda apple nasıl samsungu katlıyorsa aynı şekilde samsung da bu çinli markaları katlıyor.
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    Le7els (Kaan Sener) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herşey nokia çakmaları yapmalarıyla başladı. şimdi [color=#202124]Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivoyla dünyaya telefon satıyorlar. neyseki apple var tokatlıyor hepsini.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Shainx (Bekir Sayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Le7els
    Apple'ın işlemci ve yazılımları dışında teknolojiye son 5 yıldaki katkısını söyler misin? Hangi yeniliği diğer markalardan önce getirdi? Apple yenilikçi olma özelliğini çok önceden kaybetti.
    Bu şirket, 800 dolar telefona LCD ekran koyuyor. Apple telefon alınmaz, kötü demiyorum. Ne istediğine, ne yapacağına bağlı ancak çıkıp da Apple her yönden en iyisi, hepsini tokatlar gibi şeyler düşünmek çok saçma.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oppo da artık ucuz değil. Dolar kuru vergiler derken, ucuz pro modeller görmek hayal oldu.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung'un çizgisinde gidiyor. sürekli değişik modeller çıkarıyor. İnşallah Oppo da diğer Çinli firmalar gibi yazılım güncellemelerinde ve stabilite de müşterilerini mağdur etmez. 4 aydır Oppo Reno 2Z kullanıyorum. Cihaz arayüz ve güvenlik güncellemelerini sürekli alıyor. Android 11 güncelemesi de alacak deniyor. Bu güncellemeyi aldığında Miui güncellemesi sonrasında yaşanan sıkıntılar Oppo cihazlarda da yaşanmaz.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çinliler de her şeyin b...nu çıkarmak gibi bir huy var...reno 4 daha yeni çıktı az bir sabret laa...
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    3655 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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