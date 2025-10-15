Oppo telefonlar için ColorOS 15 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzünü resmi olarak duyurdu. Yeni sürüm, görsel tasarımından sistem optimizasyonlarına kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Güncellenen arayüz, Oppo Find X9 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak ve sonraki aylarda eski modellere de ulaşacak.

Daha akıllı ve akıcı arayüz

Yeni ColorOS sürümü, doğadan ilham alan bir tasarım anlayışına sahip. Işık ve gölge geçişlerine odaklanan sürüm, sistem genelinde daha yumuşak geçişler ve dinamik aydınlatma efektleriyle destekleniyor. Bu noktada Luminous Rendering Engine, arayüzdeki tüm görsel bileşenleri kontrol ederek çoklu görev sırasında dahi akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Ayrıca Oppo, Trinity Engine adını verdiği yeni sistem altyapısını tanıttı. Bu motor, kaynak yönetimini doğrudan çip düzeyinde gerçekleştiriyor ve işlem gücünü gerçek zamanlı olarak en uygun görevlere yönlendiriyor. Böylece multitasking sırasında hız ve enerji verimliliği aynı anda korunabiliyor. Şirketin verilerine göre uygulama açılış süreleri %28 kısalırken, yükleme süreleri %21 oranında azalmış durumda. Ayrıca CPU yükü günlük kullanımda %14 seviyesinde düşüyor.

Tam Boyutta Gör Kilit ekranında artık hareketli fotoğraf ve video duvar kâğıtları kullanılabiliyor. Yazı tipi seçenekleri genişletilmiş ve tam ekran Always On Display (AOD) desteği eklenmiş durumda. Ana ekran ise yeni Flux Home Screen özelliğiyle birlikte uygulama simgeleri ve klasörlerin boyutlarının serbestçe yeniden düzenlenebilmesine olanak tanıyor. Arayüz, yapılan değişikliklere göre etrafındaki widget ve simgeleri otomatik olarak yeniden hizalıyor.

Yapay zekâ artık daha yetenekli

ColorOS 16’nın yapay zekâ tarafında da çeşitli iyileştirmeler mevcut. AI Eraser, AI Unblur ve AI Reflection Remover gibi araçlara ek olarak, düşük ışıkta cilt tonlarını ve ışık dağılımını optimize eden yeni AI Portrait Glow özelliği tanıtıldı. Fotoğraf düzenleme araçlarının tamamı sistem geneline entegre edilerek daha hızlı erişim sağlanıyor.

Ayrıca Oppo, cihazlar arası ekosistemi geliştirmek için O+ Connect platformunu da güncelledi. Artık bildirim senkronizasyonu, dosya aktarımı ve cihaz yönetimi işlemleri hem Windows hem de macOS cihazlarında daha hızlı ve kararlı şekilde çalışıyor.

Güncelleme alacak modeller ve tarihleri 📅

ColorOS 16'nın dağıtımı 30 Ekim 2025 tarihinde Çin'de başlayacak. Güncellemeyi ilk olarak Find X8 serisi, Find N5, OnePlus 13 ve OnePlus 13T modelleri alacak. Yeni Find X9 serisi ise ColorOS 16 ile kutudan çıkacak.

30 Ekim 2025

OPPO Find N5

OPPO Find N5 Satellite Communication Edition

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8 Ultra Satellite Communication Edition

OPPO Find X8s+

OPPO Find X8s

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition

OPPO Find X8

OnePlus 13

OnePlus 13T

Kasım 2025

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Collector’s Edition

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition

OPPO Find X7

OPPO Reno14 Pro

OPPO Reno14

OPPO Reno13 Pro

OPPO Reno13

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3 Pro

OnePlus 12

OnePlus Ace 5 Pro

OnePlus Ace 5

OnePlus Ace 5 Ultra Edition

OnePlus Ace 5 Racing Edition

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3J Genshin Impact Keqing Custom Edition

OnePlus Tablet 2 Pro

OnePlus Tablet Pro

Aralık 2025

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo

OnePlus 11

OnePlus 11 Jupiter Rock Edition

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Paimon Themed Gift Box

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Custom Gift Box

OnePlus Ace 2V

2026 İlk Çeyrek

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition

OPPO Reno12 Pro

OPPO Reno12

OPPO Reno11 Pro

OPPO Reno11

OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno9 Pro+

OPPO K13s

OPPO K13x

OPPO K12

OPPO K12 Plus

OPPO K12s

OPPO K12x

OPPO Pad 3

OPPO Pad 2

OPPO Pad SE

OnePlus 10 Pro

OnePlus Tablet

