Oppo, telefonlarındaki ekran kalitesini artırmak için Pixelworks ile iş birliği yapıyor

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Akıllı telefon üreticileri yıllardır cihazlarının ekran kalitesini artırmaya çalışıyor. Bu trend 2020 yılında da devam edecek. Şirketler, akıllı telefonlarını rekabette öne çıkarmak için yeni yollar arıyor.

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Çinli teknoloji devi Oppo, yeni akıllı telefonlarında kullanılacak ekranların daha kaliteli hale getirilmesine yardımcı olması için, tanınmış bir şirket olan Pixelworks ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Oppo Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı James Wang "Oppo, Pixelworks'ün temel teknolojileriyle, yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar geliştirmek istiyor" dedi.

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Nokia 7.2'de kullanılmıştı

Yeni Oppo akıllı telefonların ekranları netlik, renk kalitesi ve görüntü tazeleme oranı açısından mevcut ekranları geride bırakacak. Wang, bu ekranların akıllı telefon sektöründe görsel kalite açısından yeni bir standart belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

Pixelworks teknolojilerinin daha önce inceleme editörleri ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Nokia 7.2'nin ekranında kullanıldığını belirtelim. Oppo ve Pixelworks, yeni ekranlarla donatılmış ilk akıllı telefonları bu yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

http://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/13/1969546/0/en/Pixelworks-and-OPPO-Group-Sign-Multi-Year-Collaboration-Agreement.html

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