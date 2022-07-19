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    Oppo, UEFA Şampiyonlar Ligi global sponsoru oldu

    UEFA, OPPO’yu önümüzdeki iki sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra UEFA Süper Kupası, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri ve UEFA Gençlik Ligi finallerinin resmi ortağı olarak duyurdu.
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    oppo uefa sponsor

    Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, 2022-23 ve 2023-24 sezonları için birçok turnuvada UEFA ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu iş birlikle OPPO, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ortak olan ilk Çinli marka olacak.

    Akıllı telefon devi, organizasyonun zirve mücadelesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Buna ek olarak Süper Kupa, Futsal Şampiyonlar Ligi finalleri ve Gençlik Ligi finallerinde yer alacak.

    OPPO’nun Küresel Pazarlama Başkanı William Liu ortaklığa ilişkin olarak “UEFA ile birlikte çalışmaktan ve UEFA mücadeleleri sırasında futbol taraftarlarına ilham vermek için onlarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. OPPO’da hayatın zorluklarının üstesinden gelmemize yardımcı olacak yeniliğin gücüne inanıyoruz ve UEFA’nın zorluklar karşısında savaşma arzusuyla olan bu sinerji bunu mükemmel bir ortaklık haline getiriyor.” dedi.

    OPPO’nun Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, “OPPO’yu dünyanın en büyük futbol kulübü turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA sponsorları arasında görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. OPPO’nun mobil teknolojide küresel bir lider olduğunu da sözlerine ekledi.

    Oppo, UEFA ile iş birliğini duyurdu
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    Taraftarların yakaladığı anlar UEFA sitesinde yayınlanacak

    OPPO, bu ortaklık sayesinde kapsamlı stadyum pano reklamları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları dahil yayınların arka planlarında ve stadyumlarda yer alarak yüksek görünürlük elde edecek.

    OPPO ayrıca taraftarlara UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu süresince saha kenarına inip OPPO akıllı telefonlarıyla önemli anları yakalama fırsatı sunacak. Bu içeriklerden bazıları İlham Anı (Inspiration Moments) adı altında UEFA’nın sitesinde yer alacak OPPO galerisinde yayınlanacak.

    Son teknoloji OPPO ürünleriyle UEFA deneyimi

    Ayrıca OPPO'nun son teknoloji görüntüleme teknolojileri NPU MariSilicon X, Find ve Reno serisi gibi önde gelen akıllı telefon modelleri, kablosuz kulaklıklar, akıllı saat ve yakında duyurulacak IoT ürünleri de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni deneyimlemede yeni yollar sunacak ve dünya çapındaki futbol taraftarlarına ilham verecek.

    Yeni sponsorluk anlaşması, OPPO'nun mevcut spor ortaklıklarını güçlendiriyor ve spor yoluyla tüketicilere ilham vererek etkileşimi artırıyor. Wimbledon ve Roland Garros ile ortaklığının ikinci yılına giren OPPO, Uluslararası Kriket Konseyi'nin (ICC) de küresel bir ortağı. Uluslararası arenada birçok spor markasıyla ortaklıklar geliştiren OPPO, farklı bölge ve kültürlerdeki kullanıcılara ulaşıp küresel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

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    juanmata09 5 gün önce

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