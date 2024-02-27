Oppo, normal görünüşlü yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu

Tam Boyutta Gör 3.500 dolarlık Apple Vision Pro veya yüzlerce dolarlık Meta Quest’ler… Bunların hepsi başınıza geçirdiğiniz kask benzeri güçlü cihazlar olsa da konfordan ve “normal” görüntüden epey uzaklar. Akıllı gözlükler ise çoğu kişiye göre bu ürünlerin olması gereken halleri. Bu bağlamda, Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Oppo Air Glass 3 XR'ı duyurdu.

Oppo Air Glass 3: Normal görünen akıllı gözlük

Oppo Air Glass 3 XR, dışardan bakıldığında normal bir gözlük gibi görünerek günlük kullanım engellerini Meta Ray-Ban gibi yıkıyor. Sadece 50 gram ağırlığında olan Air Glass 3, 1,70 kırılma indeksine sahip ve bu sayede net bir görüş sağlayabiliyor. Parlaklık seviyesi 1000 nit'e kadar çıkan Air Glass 3, yoğun ışık altında da görüşünü kaybetmiyor.

Tam Boyutta Gör Çalışabilmesi için bir Oppo akıllı telefona bağlanması gereken Air Glass 3, çerçevenin yan tarafındaki dokunmatik sensörlerle kontrol edilebiliyor. Dahası bu gözlüklerin içerisinde Çinli teknoloji devinin AndesGPT adlı kendi büyük dil modeli (LLM) tarafından desteklenen bir sesli asistan bulunuyor. Oppo, şimdilik asistanın yalnızca Çin'de kullanılabildiğini söylerken cihazın seyahat planlarken kullanıcılara yardımcı olacak bilgiler arayabildiğini ve konuşmalar gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

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Tam Boyutta Gör Bunun yanında Air Glass 3, arama, müzik kontrolü, fotoğraf gösterimi gibi yeteneklere de sahip. Firmaya göre üründe dört adet mikrofon bulunuyor ve bu sayede gürültülü ortamlarda bile net bir ses sunulması sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak Oppo, bu ürünün şimdilik prototip olduğunu söylüyor. Firmanın ürünü ticarileştirmeyi planlayıp planlamadığı belli değil. Bir önceki Air Glass 2 de satışa sunulmamıştı.

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Oppo, yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu