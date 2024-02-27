Oppo, normal görünüşlü yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
3.500 dolarlık
Apple Vision Pro veya yüzlerce dolarlık Meta Quest’ler… Bunların hepsi başınıza geçirdiğiniz kask benzeri güçlü cihazlar olsa da konfordan ve “normal” görüntüden epey uzaklar. Akıllı gözlükler ise çoğu kişiye göre bu ürünlerin olması gereken halleri. Bu bağlamda, Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Oppo Air Glass 3 XR'ı duyurdu. Oppo Air Glass 3: Normal görünen akıllı gözlük
Oppo Air Glass 3 XR, dışardan bakıldığında normal bir gözlük gibi görünerek günlük kullanım engellerini Meta Ray-Ban gibi yıkıyor. Sadece 50 gram ağırlığında olan Air Glass 3, 1,70 kırılma indeksine sahip ve bu sayede net bir görüş sağlayabiliyor. Parlaklık seviyesi 1000 nit'e kadar çıkan Air Glass 3, yoğun ışık altında da görüşünü kaybetmiyor.
Tam Boyutta Gör
Çalışabilmesi için bir Oppo akıllı telefona bağlanması gereken Air Glass 3, çerçevenin yan tarafındaki dokunmatik sensörlerle kontrol edilebiliyor. Dahası bu gözlüklerin içerisinde Çinli teknoloji devinin
AndesGPT adlı kendi büyük dil modeli (LLM) tarafından desteklenen bir sesli asistan bulunuyor. Oppo, şimdilik asistanın yalnızca Çin'de kullanılabildiğini söylerken cihazın seyahat planlarken kullanıcılara yardımcı olacak bilgiler arayabildiğini ve konuşmalar gerçekleştirebildiğini belirtiyor.
Tam Boyutta Gör
Bunun yanında Air Glass 3, arama, müzik kontrolü, fotoğraf gösterimi gibi yeteneklere de sahip. Firmaya göre üründe dört adet mikrofon bulunuyor ve bu sayede gürültülü ortamlarda bile net bir ses sunulması sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak Oppo, bu ürünün şimdilik prototip olduğunu söylüyor. Firmanın ürünü ticarileştirmeyi planlayıp planlamadığı belli değil. Bir önceki Air Glass 2 de satışa sunulmamıştı.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.