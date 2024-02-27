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    Anlık Bildirim

    Oppo, normal görünüşlü yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu

    Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Oppo Air Glass 3'ü duyurdu. Normal gözlük gibi görünen bu akıllı gözlük yapay zekaya ek olarak sesli asistan özelliğine de sahip.
    Oppo, yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu Tam Boyutta Gör
    3.500 dolarlık Apple Vision Pro veya yüzlerce dolarlık Meta Quest’ler… Bunların hepsi başınıza geçirdiğiniz kask benzeri güçlü cihazlar olsa da konfordan ve “normal” görüntüden epey uzaklar. Akıllı gözlükler ise çoğu kişiye göre bu ürünlerin olması gereken halleri. Bu bağlamda, Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Oppo Air Glass 3 XR'ı duyurdu.

    Oppo Air Glass 3: Normal görünen akıllı gözlük

    Oppo Air Glass 3 XR, dışardan bakıldığında normal bir gözlük gibi görünerek günlük kullanım engellerini Meta Ray-Ban gibi yıkıyor. Sadece 50 gram ağırlığında olan Air Glass 3, 1,70 kırılma indeksine sahip ve bu sayede net bir görüş sağlayabiliyor. Parlaklık seviyesi 1000 nit'e kadar çıkan Air Glass 3, yoğun ışık altında da görüşünü kaybetmiyor.

    Oppo, yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Çalışabilmesi için bir Oppo akıllı telefona bağlanması gereken Air Glass 3, çerçevenin yan tarafındaki dokunmatik sensörlerle kontrol edilebiliyor. Dahası bu gözlüklerin içerisinde Çinli teknoloji devinin AndesGPT adlı kendi büyük dil modeli (LLM) tarafından desteklenen bir sesli asistan bulunuyor. Oppo, şimdilik asistanın yalnızca Çin'de kullanılabildiğini söylerken cihazın seyahat planlarken kullanıcılara yardımcı olacak bilgiler arayabildiğini ve konuşmalar gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

     

    Oppo, yapay zeka ve sesli asistana sahip Air Glass 3'ü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Air Glass 3, arama, müzik kontrolü, fotoğraf gösterimi gibi yeteneklere de sahip. Firmaya göre üründe dört adet mikrofon bulunuyor ve bu sayede gürültülü ortamlarda bile net bir ses sunulması sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak Oppo, bu ürünün şimdilik prototip olduğunu söylüyor. Firmanın ürünü ticarileştirmeyi planlayıp planlamadığı belli değil. Bir önceki Air Glass 2 de satışa sunulmamıştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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