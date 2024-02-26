Apple Vision Pro'nun parça maliyetinin 1542 dolar olduğu belirtiliyor: En pahalı bileşen ekran

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, 3500 dolar gibi astronomik bir fiyata sahip. Bu yüksek fiyat etiketinini sebebebini araştıran Omdia araştırma şirketi, AR gözlüğün parça maliyetinin 1542 dolar olduğunu hesapladı.

Şirketin raporuna göre gözlüğün en maliyetli bileşeni ekranı. Apple Vision Pro'nun net ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan 4K mikro OLED ekranının her birinin 228 dolar maliyete sahip olduğu bildiriliyor. Toplamda 456 dolarlık ekran maliyeti, gözlüğün maliyetinin %30'unu oluşturuyor. Sony tarafından üretilen panellerin maliyetini düşürmek için Apple'ın iki Çinli tedarikçiyle görüştüğü belirtiliyor.

Apple yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışıyor 13 sa. önce eklendi

Raporda Vision Pro'nun diğer bileşenlerinin tek tek maliyetinden bahsedilmiyor. 3500 dolarlık satış fiyatının 1500 dolarlık maliyete göre çok olduğu düşünülebilir ancak, bu rakama araştırma, geliştirme, paketleme ve pazarlama gibi maliyetler eklenmiş değil.

Apple'ın en erken 2025 yılında daha düşük maliyetli bir Vision Pro'yu piyasaya süreceği konuşuluyor. Daha ucuz bir ekran ve M2 çipi yerine A serisi çiplerden güç alan bir versiyonun olacağı iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.