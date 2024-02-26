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    Apple Vision Pro'nun parça maliyetinin 1542 dolar olduğu belirtiliyor: En pahalı bileşen ekran

    Apple Vision Pro, 3500 dolar gibi astronomik bir fiyata sahip. Bu yüksek fiyat etiketinini sebebebini araştıran Omdia araştırma şirketi, AR gözlüğün parça maliyetinin 1542 dolar olduğunu hesapladı.
    Apple Vision Pro'nun parça maliyetinin 1542 dolar Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, 3500 dolar gibi astronomik bir fiyata sahip. Bu yüksek fiyat etiketinini sebebebini araştıran Omdia araştırma şirketi, AR gözlüğün parça maliyetinin 1542 dolar olduğunu hesapladı.

    Şirketin raporuna göre gözlüğün en maliyetli bileşeni ekranı. Apple Vision Pro'nun net ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan 4K mikro OLED ekranının her birinin 228 dolar maliyete sahip olduğu bildiriliyor. Toplamda 456 dolarlık ekran maliyeti, gözlüğün maliyetinin %30'unu oluşturuyor. Sony tarafından üretilen panellerin maliyetini düşürmek için Apple'ın iki Çinli tedarikçiyle görüştüğü belirtiliyor.

    Raporda Vision Pro'nun diğer bileşenlerinin tek tek maliyetinden bahsedilmiyor. 3500 dolarlık satış fiyatının 1500 dolarlık maliyete göre çok olduğu düşünülebilir ancak, bu rakama araştırma, geliştirme, paketleme ve pazarlama gibi maliyetler eklenmiş değil.

    Apple'ın en erken 2025 yılında daha düşük maliyetli bir Vision Pro'yu piyasaya süreceği konuşuluyor. Daha ucuz bir ekran ve M2 çipi yerine A serisi çiplerden güç alan bir versiyonun olacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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