Apple Vision Pro'nun parça maliyetinin 1542 dolar olduğu belirtiliyor: En pahalı bileşen ekran

Şirketin raporuna göre gözlüğün en maliyetli bileşeni ekranı. Apple Vision Pro'nun net ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan 4K mikro OLED ekranının her birinin 228 dolar maliyete sahip olduğu bildiriliyor. Toplamda 456 dolarlık ekran maliyeti, gözlüğün maliyetinin %30'unu oluşturuyor. Sony tarafından üretilen panellerin maliyetini düşürmek için Apple'ın iki Çinli tedarikçiyle görüştüğü belirtiliyor.
Raporda Vision Pro'nun diğer bileşenlerinin tek tek maliyetinden bahsedilmiyor. 3500 dolarlık satış fiyatının 1500 dolarlık maliyete göre çok olduğu düşünülebilir ancak, bu rakama araştırma, geliştirme, paketleme ve pazarlama gibi maliyetler eklenmiş değil.
Apple'ın en erken 2025 yılında daha düşük maliyetli bir Vision Pro'yu piyasaya süreceği konuşuluyor. Daha ucuz bir ekran ve M2 çipi yerine A serisi çiplerden güç alan bir versiyonun olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.