Oracle’dan milyarlarca dolarlık AI yonga talebi, Intel’e büyük şok

Oracle’dan dev sipariş
Dünyaca ünlü yazılım devinin patronu Larry Ellison, yükselen yapay zekâ trendini kaçırmak istemediklerini ve bu nedenle milyarlarca dolarlık yapay zekâ yongası siparişi vermek istediklerini duyurdu.
Oracle geçtiğimiz dönemde veri merkezlerine 16000 Nvidia yongası sipariş etmişti. Bu dönemde çok daha fazla yonganın sunuculara entegre edileceği belirtildi. Diğer bir adım ise işlemci tarafında olacak. AMD ve Ampere firmalarından büyük oranda işlemci sipariş edilmesi planlanıyor. AMD ve Ampere sipariş oranı Nvidia sipariş oranını üçe katlayacak.
Gelişen gündemde ise en büyük darbe Intel’e vuruldu. Ellison yaptığı açıklamada Intel x86 mimarisinin artık oyun dışı kaldığını ve sınırlarına ulaştığını dile getirdi. Bu bakımdan artık AMD ve Ampere firmaları ön planda olacak. Oracle ve Intel 2008 yılından bu yana derin bir iş birliği içerisindeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D