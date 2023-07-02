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    Oracle’dan milyarlarca dolarlık AI yonga talebi, Intel’e büyük şok

    Altyapısını daha fazla yapay zekâya uyumlu hale getirmeye çalışan Oracle firması milyar dolarlık yonga alımı yapıyor. Nvidia ve AMD aslan payını alırken Intel oyun dışı kalacak.
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    Oracle Tam Boyutta Gör
    ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet robotlarının da etkisiyle bir anda patlama yapan yapay zekâ odaklı yonga talebi en çok Nvidia’ya yaradı. İlk 1 trilyon dolarlık yonga şirketi olan Nvidia halen devasa satışlar yapmaya devam ediyor.

    Oracle’dan dev sipariş

    Dünyaca ünlü yazılım devinin patronu Larry Ellison, yükselen yapay zekâ trendini kaçırmak istemediklerini ve bu nedenle milyarlarca dolarlık yapay zekâ yongası siparişi vermek istediklerini duyurdu.

    Oracle geçtiğimiz dönemde veri merkezlerine 16000 Nvidia yongası sipariş etmişti. Bu dönemde çok daha fazla yonganın sunuculara entegre edileceği belirtildi. Diğer bir adım ise işlemci tarafında olacak. AMD ve Ampere firmalarından büyük oranda işlemci sipariş edilmesi planlanıyor. AMD ve Ampere sipariş oranı Nvidia sipariş oranını üçe katlayacak.

    Gelişen gündemde ise en büyük darbe Intel’e vuruldu. Ellison yaptığı açıklamada Intel x86 mimarisinin artık oyun dışı kaldığını ve sınırlarına ulaştığını dile getirdi. Bu bakımdan artık AMD ve Ampere firmaları ön planda olacak. Oracle ve Intel 2008 yılından bu yana derin bir iş birliği içerisindeydi.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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