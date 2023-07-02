Oracle’dan milyarlarca dolarlık AI yonga talebi, Intel’e büyük şok

Tam Boyutta Gör ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet robotlarının da etkisiyle bir anda patlama yapan yapay zekâ odaklı yonga talebi en çok Nvidia’ya yaradı. İlk 1 trilyon dolarlık yonga şirketi olan Nvidia halen devasa satışlar yapmaya devam ediyor.

Oracle’dan dev sipariş

Dünyaca ünlü yazılım devinin patronu Larry Ellison, yükselen yapay zekâ trendini kaçırmak istemediklerini ve bu nedenle milyarlarca dolarlık yapay zekâ yongası siparişi vermek istediklerini duyurdu.

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Oracle geçtiğimiz dönemde veri merkezlerine 16000 Nvidia yongası sipariş etmişti. Bu dönemde çok daha fazla yonganın sunuculara entegre edileceği belirtildi. Diğer bir adım ise işlemci tarafında olacak. AMD ve Ampere firmalarından büyük oranda işlemci sipariş edilmesi planlanıyor. AMD ve Ampere sipariş oranı Nvidia sipariş oranını üçe katlayacak.

Gelişen gündemde ise en büyük darbe Intel’e vuruldu. Ellison yaptığı açıklamada Intel x86 mimarisinin artık oyun dışı kaldığını ve sınırlarına ulaştığını dile getirdi. Bu bakımdan artık AMD ve Ampere firmaları ön planda olacak. Oracle ve Intel 2008 yılından bu yana derin bir iş birliği içerisindeydi.

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