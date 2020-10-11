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    Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo'nun henüz tanıtımını yapmadığı orta segment akıllı telefon modeli Oppo A53s, Amazon'da listelendi ve cihazın tüm detayları belli oldu.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon'un çevrim içi mağazasının Almanya sayfasında, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun henüz duyurmadığı yeni orta segment cihazı listelendi. Oppo A53s adı verilen akıllı telefon Ekim ayında satışa sunulacak.

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    189 euro'dan satılacak

    Cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik bir HD+ ekran (1600 × 720 piksel) ile donatılmış. Ön panelin sol üst köşesindeki küçük bir delik, maksimum f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisini temel alan çip, 1.8 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz çekirdeği, bir Adreno 610 grafik hızlandırıcısını ve bir Snapdragon X11 LTE hücresel modemi birleştiriyor. Cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama biriminin olacağını da belirtelim.

    Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kasanın arkasında bir parmak izi tarayıcısı ve üçlü kamera yer alıyor. Kamera modülü 13 megapiksellik bir ana sensör (f / 2.2), 2 megapiksellik bir makromodül ve 2 megapiksellik derinlik sensörü içeriyor. 18 watt şarj desteğine sahip akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 5000 mAh olduğu belirtilmiş. Cihazın diğer özellikleri arasında FM radyo, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 13 Ekim'de satışa çıkacak olan Oppo A53s'in 189 euro'luk bir ön sipariş fiyatının olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/unannounced_oppo_a53s_listed_on_amazon__images_specs_and_price_in_toll-news-45732.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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