Orta seviye Oppo A53s'in detayları ortaya çıktı

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Amazon'un çevrim içi mağazasının Almanya sayfasında, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun henüz duyurmadığı yeni orta segment cihazı listelendi. Oppo A53s adı verilen akıllı telefon Ekim ayında satışa sunulacak.

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189 euro'dan satılacak

Cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik bir HD+ ekran (1600 × 720 piksel) ile donatılmış. Ön panelin sol üst köşesindeki küçük bir delik, maksimum f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisini temel alan çip, 1.8 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz çekirdeği, bir Adreno 610 grafik hızlandırıcısını ve bir Snapdragon X11 LTE hücresel modemi birleştiriyor. Cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama biriminin olacağını da belirtelim.

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Kasanın arkasında bir parmak izi tarayıcısı ve üçlü kamera yer alıyor. Kamera modülü 13 megapiksellik bir ana sensör (f / 2.2), 2 megapiksellik bir makromodül ve 2 megapiksellik derinlik sensörü içeriyor. 18 watt şarj desteğine sahip akıllı telefonun pil kapasitesinin ise 5000 mAh olduğu belirtilmiş. Cihazın diğer özellikleri arasında FM radyo, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 13 Ekim'de satışa çıkacak olan Oppo A53s'in 189 euro'luk bir ön sipariş fiyatının olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/unannounced_oppo_a53s_listed_on_amazon__images_specs_and_price_in_toll-news-45732.php

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