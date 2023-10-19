Orta sınıf Samsung telefonlara AMD GPU geliyor!

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki amiral gemisi çipi, önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerine güç verecek olan Exynos 2400 olacak. Samsung ayrıca Galaxy A54 gibi cihazlara güç veren Exynos 1380'in devamı olan Exynos 1480 üzerinde de çalışıyor ve bu yonga, orta sınıf bir çip olmasına rağmen görünüşe göre bazı ilginç detaylara sahip olacak.

Exynos 1480’e AMD dokunuşu

Bir sentetik kıyaslama testinde görünen Exynos 1480’in bir AMD GPU’ya sahip olduğuna dair işaretler bulunuyor. Bu biraz ilginç zira geçtiğimiz haftalarda Samsung'un nihayetinde AMD ile bağlarını koparabileceği ve kendi GPU'sunu geliştirmeye geri dönebileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Öte yandan Exynos 1480’in özellikleri de şekilleniyor. Paylaşılanlara göre yonga, dördü 2.75GHz ve dördü 2.05GHz'de (Exynos 1380'deki 2.4GHz ve 2GHz'e kıyasla) sekiz çekirdeğe sahip olan bir CPU yapılandırmasına ve bir de Xclipse 530 GPU'ya sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Xclipse, Samsung'un AMD'nin grafik mimarisini temel alan GPU'lar için kullandığı marka adı konumunda. Bu GPU’ların ilki olan Xclipse 920, geçen yıl amiral gemisi Exynos 2200 ile piyasaya çıktı ve halefi Xclipse 940, 2024'te Exynos 2400 ile piyasaya çıkacak. Açıkça görülüyor ki Samsung, üst düzey GPU'ları için Xclipse 9xx numaralandırmasını kullanırken orta sınıf cihazlarında Xclipse 5xx markalamasını kullanacak.

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Bununla birlikte Xclipse 530, AMD'nin RDNA 2 mimarisine dayalı olacak. Yaklaşmakta olan Xclipse 940 ise güncel RDNA 3 mimarisini temel alıyor. Xclipse 530’un performansı hakkında ise bilgiler sınırlı. Bu aynı zamanda Xclipse 530'un ışın izlemeyi destekleyip desteklemeyeceğini bilmediğimiz anlamına geliyor. Son olarak Exynos 1480'li ilk telefonun Galaxy A55 olması bekleniyor. Bu cihazın da bizden minimum 6 ay uzakta olduğunu söyleyebiliriz.

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