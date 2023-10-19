Orta sınıf Samsung telefonlara AMD GPU geliyor!

Exynos 1480’e AMD dokunuşu
Bir sentetik kıyaslama testinde görünen Exynos 1480’in bir AMD GPU’ya sahip olduğuna dair işaretler bulunuyor. Bu biraz ilginç zira geçtiğimiz haftalarda Samsung'un nihayetinde AMD ile bağlarını koparabileceği ve kendi GPU'sunu geliştirmeye geri dönebileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Öte yandan Exynos 1480’in özellikleri de şekilleniyor. Paylaşılanlara göre yonga, dördü 2.75GHz ve dördü 2.05GHz'de (Exynos 1380'deki 2.4GHz ve 2GHz'e kıyasla) sekiz çekirdeğe sahip olan bir CPU yapılandırmasına ve bir de Xclipse 530 GPU'ya sahip olacak.
Bununla birlikte Xclipse 530, AMD'nin RDNA 2 mimarisine dayalı olacak. Yaklaşmakta olan Xclipse 940 ise güncel RDNA 3 mimarisini temel alıyor. Xclipse 530’un performansı hakkında ise bilgiler sınırlı. Bu aynı zamanda Xclipse 530'un ışın izlemeyi destekleyip desteklemeyeceğini bilmediğimiz anlamına geliyor. Son olarak Exynos 1480'li ilk telefonun Galaxy A55 olması bekleniyor. Bu cihazın da bizden minimum 6 ay uzakta olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.