7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı

93. Akademi Ödülleri’nin adayları 13 Mart 2021’de açıklanacak. Aday liste öncesinde bazı kategorilerin kısaltılmış listesi açıklandı. Yani adaylık mücadelesinde finale kalan yapımlar belli oldu diyebiliriz. Türkiye’yi temsil etmesi hedeflenen 7. Koğuştaki Mucize filmi, maalesef listeye giremedi.
Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı"İlginizi Çekebilir 2019’un en çok izlenen Türk filmi Netflix’e geliyor
En İyi Uluslararası Film kategorisi için adaylık yarışında son 15’e kalan yapımlar şöyle:
- Quo vadis, Aida? – Bosna Hersek
- The Mole Agent – Şili
- Charlatan – Çekya
- Another Round – Danimarka
- Two of Us – Fransa
- La Llorona – Guatemala
- Better Days – Hong Kong
- Sun Children – Iran
- Night of the Kings – Fildişi Sahili
- I’m No Longer Here – Meksika
- Hope – Norveç
- Collective – Romanya
- Dear Comrades! – Rusya
- A Sun – Tayvan
- The Man Who Sold His Skin – Tunus
7. Koğuştaki Mucize filmi, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. Bu nedenle Oscar yarışındaki başarı ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyordu. Film Netflix’e eklendikten sonra dünyanın dört bir yanından büyük beğeni toplamıştı. Bu fırsat değerlendirilmek istendi ancak bu sene de En İyi Uluslararası Film kategorisine Türk yapımı bir film sokamadık.
Bu sene pandemi nedeniyle ertelenen Oscar filminin adayları 13 Mart'ta açıklanacak. Oscar töreni ise 25 Nisan gecesi düzenlenecek.
https://oscar.go.com/news/nominees/oscars-2021-shortlists-in-nine-award-categories-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yapımcının nasıl bir lobisi varsa artık, uluslararası ödül almış çok daha iyi filmler varken bu boktan filmi seçtiler.