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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı

    Oscar'da adaylık mücadelesinde son 15'e kalan yabancı filmler belli oldu. Aras Bulut İynemli'nin başrolde görev aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, Oscar'da kısa listeye giremedi.
    10 Şubat 2021, 13:50 (1 hf.)
    2,4b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı
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    93. Akademi Ödülleri’nin adayları 13 Mart 2021’de açıklanacak. Aday liste öncesinde bazı kategorilerin kısaltılmış listesi açıklandı. Yani adaylık mücadelesinde finale kalan yapımlar belli oldu diyebiliriz. Türkiye’yi temsil etmesi hedeflenen 7. Koğuştaki Mucize filmi, maalesef listeye giremedi.

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    En İyi Uluslararası Film kategorisi için adaylık yarışında son 15’e kalan yapımlar şöyle:

    • Quo vadis, Aida? – Bosna Hersek
    • The Mole Agent – Şili
    • Charlatan – Çekya
    • Another Round – Danimarka
    • Two of Us – Fransa
    • La Llorona – Guatemala
    • Better Days – Hong Kong
    • Sun Children – Iran
    • Night of the Kings – Fildişi Sahili
    • I’m No Longer Here – Meksika
    • Hope – Norveç
    • Collective – Romanya
    • Dear Comrades! – Rusya
    • A Sun – Tayvan
    • The Man Who Sold His Skin – Tunus

    7. Koğuştaki Mucize filmi, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. Bu nedenle Oscar yarışındaki başarı ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyordu. Film Netflix’e eklendikten sonra dünyanın dört bir yanından büyük beğeni toplamıştı. Bu fırsat değerlendirilmek istendi ancak bu sene de En İyi Uluslararası Film kategorisine Türk yapımı bir film sokamadık.

    Bu sene pandemi nedeniyle ertelenen Oscar filminin adayları 13 Mart'ta açıklanacak. Oscar töreni ise 25 Nisan gecesi düzenlenecek.



    https://oscar.go.com/news/nominees/oscars-2021-shortlists-in-nine-award-categories-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S SerdarKacmaz (Serdar Kaçmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden olsun ki orjinali varken bunj neden aday yapsınlar. Film bir kere Güney Kore filminin kopyası. Taklitleri orjinalini yaşatır.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelde öfkelenme! Ulan medeniyetin başladığı topraklardayız, yüzlerce millet binlerce toplum geldi geçti. Bu kadar öykü varken gidip Kore hikayesi çekip onunla Akademi ödüllerine katılmak hangi zihniyetin kararı? Filmin Türkiye’de bile bir başarısı yok ki akademide Türkiye’yi temsil etmek üzere gönderiyorsun!

    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yapımcının nasıl bir lobisi varsa artık, uluslararası ödül almış çok daha iyi filmler varken bu boktan filmi seçtiler.
    Gelde öfkelenme! Ulan medeniyetin başladığı topraklardayız, yüzlerce millet binlerce toplum geldi geçti. Bu kadar öykü varken gidip Kore hikayesi çekip onunla A...
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmasın zaten rezil olmayalım seneryosu bile yabancılardan araklama olan bir film olması hoş olmazdı
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Filmi sırf konusu alıntı diye yerden yere vurmaya hakkını yemeye gerek yok. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama filmden hiç etkilenmemiş olmak için ya doğru düzgün izlememiş olmak, ya da tamamen duygudan yoksun falan olmak lazım diye düşünüyorum.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Etkilenme ayrı birebir kopya çekmek farklışeyler güzel kardeşim onun farkını anlamanız lazım önce.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    amerikanın iç ve dış siyasetine politikalarına hizmet etmeyen hiç bir film ödül alamaz.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ozgun seyler yerine neden Kore den uayrlanmis ve o halde utanmadan da Oscar a adaylik diye sunulmus ? Anlamis degilim ...

    Amerikalilar ozgun seylere onem verir. Ozgun ruhlara da yaklasimlara da . Kendilerine ve sanata da anlam katacak dokunakli ruhlara hitap eden ve veya eseigi olan emek verilmis sinemalar arik boy olcusuyor ...

    Sonu bastan belliydi. Sasirmadim ...
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    madonos 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aralarından sadece Another Round (Druk)'ı izledim iyi filmdi. Bırak 15 filmi sadece bu filme bile karşı şansı yok.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi iran aşina tunus romanya bile var....
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmasın zaten rezil olmayalım seneryosu bile yabancılardan araklama olan bir film olması hoş olmazdı
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelde öfkelenme! Ulan medeniyetin başladığı topraklardayız, yüzlerce millet binlerce toplum geldi geçti. Bu kadar öykü varken gidip Kore hikayesi çekip onunla Akademi ödüllerine katılmak hangi zihniyetin kararı? Filmin Türkiye’de bile bir başarısı yok ki akademide Türkiye’yi temsil etmek üzere gönderiyorsun!

    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yapımcının nasıl bir lobisi varsa artık, uluslararası ödül almış çok daha iyi filmler varken bu boktan filmi seçtiler.
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bari biraz filmden anlayan birileri bakanlıkta şunları ayarlasa... Kafalarına göre yolluyorlar herhalde
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oscar komitesi filmin tamamını bile izlememiştir eminim. Düşünsene e biz bu filmi biliyoruz demişlerdir. Ayrıca sadece acıtasyon filmi ve kesinlikle de güzel değildi. Bu kadar içerikten yoksun ülke sineması az vardır dünyada.
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