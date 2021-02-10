7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı

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93. Akademi Ödülleri’nin adayları 13 Mart 2021’de açıklanacak. Aday liste öncesinde bazı kategorilerin kısaltılmış listesi açıklandı. Yani adaylık mücadelesinde finale kalan yapımlar belli oldu diyebiliriz. Türkiye’yi temsil etmesi hedeflenen 7. Koğuştaki Mucize filmi, maalesef listeye giremedi.

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En İyi Uluslararası Film kategorisi için adaylık yarışında son 15’e kalan yapımlar şöyle:

Quo vadis, Aida? – Bosna Hersek

The Mole Agent – Şili

Charlatan – Çekya

Another Round – Danimarka

Two of Us – Fransa

La Llorona – Guatemala

Better Days – Hong Kong

Sun Children – Iran

Night of the Kings – Fildişi Sahili

I’m No Longer Here – Meksika

Hope – Norveç

Collective – Romanya

Dear Comrades! – Rusya

A Sun – Tayvan

The Man Who Sold His Skin – Tunus

7. Koğuştaki Mucize filmi, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. Bu nedenle Oscar yarışındaki başarı ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyordu. Film Netflix’e eklendikten sonra dünyanın dört bir yanından büyük beğeni toplamıştı. Bu fırsat değerlendirilmek istendi ancak bu sene de En İyi Uluslararası Film kategorisine Türk yapımı bir film sokamadık.

Bu sene pandemi nedeniyle ertelenen Oscar filminin adayları 13 Mart'ta açıklanacak. Oscar töreni ise 25 Nisan gecesi düzenlenecek.

https://oscar.go.com/news/nominees/oscars-2021-shortlists-in-nine-award-categories-announced

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