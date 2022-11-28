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    Recep İvedik 7 ilk fragman yayınlandı

    Gişe rekortmeni Recep İvedik serisinin Disney Plus platformuna özel yayınlanacak yedinci filmi için ilk fragman geldi. Recep İvedik 7 yine izleyicileri kahkahaya boğacak.
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    Recep İvedik 7 Tam Boyutta Gör
    Türk sinema tarihinin en çok izlenen serisi ve en çok izlenen filmi unvanını elinde bulunduran Recep İvedik, bilindiği üzere yedinci filmi için Disney Plus ile el sıkışmıştı. Disney Plus özel yapımı Recep İvedik 7 filminden ilk fragman geldi.

    Recep İvedik 7 konusu ne?

    9 Aralık olarak yayın tarihi açıklanan Recep İvedik 7 filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

    Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

    Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

    Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 filmleri, 7 milyonun üzerinde gişe yaparak rekor kırmıştı. Beyazperdede seyirci sıralamasına göre bu iki film ilk iki sırada yer alıyor. Disney+, serinin bu başarısından dolayı Recep İvedik 7’nin yayın haklarını satın aldı ve sinemaya girmeden Disney+’ta yayınlama kararı aldı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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