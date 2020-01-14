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    Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı

    İstanbul'un fethini anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın fragmanı paylaşıldı. Türk oyuncular tarafından çekilen dizinin dili İngilizce. Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak'ta yayınlanacak.
    1 hf.
    10,7b
    1
    78
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı
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    Netflix’in İstanbul’un fethini anlatacak belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Görünler etkileyici duruyor. Dizi, 24 Ocak tarihinde Netflix’e eklenecek.

    Rise of Empires: Ottoman dizisi Karga Seven Pictures yapımcılığında çekildi. Neredeyse tamamı Türk oyunculardan oluşan dizinin orijinal dili İngilizce. Belgeselin sunuculuğunu, Game of Thrones’un Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance üstleniyor.

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    Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Tommaso Basili, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Çağatay Ataşengün, Ushan Çakır ve Alp Türker İlkman yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

    Rise of Empires: Ottoman’ın 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 24 Ocak tarihinde Netflix’te yayınlanacak.



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    ceo-tr 1 hf.
    Orta Asyadan doğan, Osmanlı ile büyüyen, Atatürk ile yükselen, laz, kürt, çerkez demeden üst kimliği Türk olan, Türk hisseden forumdaşlara selam olsun. Umarım güzel, keyifli bir dizi / belgesel olur.
    Orta Asyadan doğan, Osmanlı ile büyüyen, Atatürk ile yükselen, laz, kürt, çerkez demeden üst kimliği Türk olan, Türk hisseden forumdaşlara selam olsun. Umarım g...
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    Yanıtla +69
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    furandor 1 hf.
    Bu ülkenin ekmeğini yiyip geçmişine küfür edenler doluşmaya başlamış.
    2 Yanıt Yanıtla +53
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    Oğuzhaan 1 hf.
    Lan biriniz de fragmanı vs konuşsa eleştirse, gene birbirinize girmişsiniz.
    Yanıtla +35
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    2 Avatar Avatar
    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    HIGHER 4 gün
    Bir sürü ''Şengör, Fatih'e hristiyan dedi" yorumları gördüm, ben öyle bir şey ne duydum ne gördüm. Delinin biri kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.﻿

    youtube.com/...
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    Tengrist 5 gün
    Osman 'ın kelime anlamı sürüngen yılın yavrusu gibi bir şey di Türklerin isimleri Kartal kurt güneş Ay gibi isimlerden alınır dı Türklerin hayvan ismi kullanması alay konusu edilir arap isimleri mübarek sanılıp çocuklara konulurdu hâlbuki Fatma sütten kesilmiş demek Hatice vaktinden önce doğmuş Bekir deve yavrusu gibi anlamlar taşıyor özümüze yabancı yaşıyoruz anadolu da ne güzel isim halbuki Selenge Orkun Kızlarımıza oğullarımıza bu adları vermek Kız adı Burçe (Yavru kurt) neyse bu kadar yeter Türklük yaşasın var olsun Turan ırkı Esenlikler
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    ilkerinanç 5 gün
    John Snow Mehmet.

    Bu arada istediğiniz kadar kendiniz yırtın sağa sola yerlere atın Osman bir müslüman ismi.
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    N20 5 gün ilkerinanç
    Öyle sayılır ama Hz Osman Müslüman olmadan önce ne ismiydi ? sorarlar adama
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    KaleyDeskop 5 gün
    işin ilginç yanı türkler osmanlının en aşağısıdır diyen bir jeolog dizinin baş danışmanı olmuş :) netflix yine berbat edip atacak bence... Yinede fatih sultan mehmet gibi dünyayı değiştiren bir efsaneyi izlemek güzel olacaktır.
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    ONIONBUD 19 sa. KaleyDeskop
    Ne alakası var.Osmanlı harem hayatı ve oğlancılık üzerine bir dizi olacaktır.Bildiğimiz şeyi bize allayıp pullayıp işlerine geldiği gibi sunacaklar.Ermeni tarihçilere Osmanlı arşivleri ardına dek açıp gelip giden var mı ?İstanbulda asırlardır yaşayan Ermenilerden gıkını çıkaran var mı ? İşine gelmeyince Barbar Türkler , gelince tüm zulme uğrayanlar bu topraklara sığınmaca ..Kaç yıldır G20 deyiz. 20 yıl önce biri G20 ye gireceğiz diye vaat etse memur maaşını ödemek için kucağa oturma yeter derdik.
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    hopeyoung 6 gün PaTeRNo
    Anlayabilseniz siz mühendis ben tarihçi olurdum.
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    hopeyoung 6 gün PaTeRNo
    Benim yorumum ise: Dünyadaki diğer insanların da izlemesi ve öğrenebilmesi için ingilizce olmasını yararlı buluyorum. Size de iyi günler dilerim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    PaTeRNo 6 gün hopeyoung
    Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı.Cevap vermeyecektim ama sinirime dokundun yağ gibi üste çıkmaya çalışarak.
    Yazdığım yorum buydu;
    ''Kendi tarihimizi altyazıyla izleyeceğez.Ne güzel.''

    Şu bana karşılık olarak yazdığın ilk cümle;
    ''Yıllarca okumadın araştırmadın şimdi zor mu geldi? Şu ülkenin yakasından düşün artık be kardeşim. Anca yeni telefonları, arabaları ve sex satan instagram fenomenleri ilginizi çeker. Boşa afkurmayın buralarda.''

    Bu da son kullandığın cümle;
    ''Benim yorumum ise: Dünyadaki diğer insanların da izlemesi ve öğrenebilmesi için ingilizce olmasını yararlı buluyorum. Size de iyi günler dilerim.''

    ilk yazdığında bahsettiğin şeylerle son cümlede kurduğun dahiyane cümle arasında nasıl bir bağlantı kurdun beynim error verdi.Yani seni tebrik ediyorum.Kaç yaşındasın bilmiyorum ama tavırların 12 yaşındaki bir çocukla aynı.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Askaparta 6 gün
    Bize düşman olarak biz yeteriz, yazık. Batı usulü ısmarlama olmaz inşallah.
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    hopeyoung 6 gün PaTeRNo
    Aşağılayıcı tavrınızı, görmezden gelmeye çalışıyorum ama uzatmamakta da yarar var. Haberin tamamını okursanız Türk yapımı olduğunu anlardınız. Tüm tarihçiler sizin gibi yarım yamalak okumuyordur umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    PaTeRNo 6 gün hopeyoung
    Benimkisi aşağılamak değil iğnelemek aynısını tarihçi kimliğime siz de yapıyorsunuz dalga geçerek.Ben bu diziyi veya buna benzer tarihimizi anlatan yapımları,isterse dil bilimci olalım,Türkçe izlemek isterim.Sizinle anlaştığımız tek şey tartışmayı fazla uzatmamak.Hayırlı günler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hopeyoung 6 gün PaTeRNo
    Ben tarihçi değilim kardeşim elbet benden daha iyi bilirsin. Hele bir de tarih okumuşsun ki tarih için ne kadar kaynak kullanılırsa o kadar gerçeğe yaklaşırsın. Yanlış mı? Bizler (pozitif bilimlerde) yalnızca ingilizce kaynak bulabiliyorken, tarih gibi bir konuda bir tarihçinin dilden yakınması çok mantıksız. Karşılaştırma yapmadan tarih anlamına geliyor yani. Keşke tarih okuduğunuzu demeseydiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    PaTeRNo 6 gün hopeyoung
    Kahvaltı da yaramamış size hocam yine anlamamışsınız beni Orda anlattığım kendi tarihimizi de altyazıyla izleyeceğiz derken,tarihi filmlerimizi bile biz yapamıyoruz yabancı kaynaklardan değerlendirilip yapılıyor demek istedim.Nice konular var film sektörüne aktarılabilecek fakat bizim tayfa yapmıyor bunu elin conisi yapıyor.



    Böyle konuları film diye geçmemek lazım.Her biri birer destan niteliğinde her biri nice kahramanlar-kahramanlıklar barındırıyor içerisinde.Böyle filmler milli bilinci uyandırır kenetler insanlarımızı.



    Amerikalılar bunu çok iyi başarıyor.Kendi tarihleri yok fakat birinci ve ikinci dünya savaşlarını değerlendirip film sektörüne o kadar iyi aktardılar ki insan utanıyor kendi tarihinden.
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