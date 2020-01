Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Netflix’in İstanbul’un fethini anlatacak belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Görünler etkileyici duruyor. Dizi, 24 Ocak tarihinde Netflix’e eklenecek.

Rise of Empires: Ottoman dizisi Karga Seven Pictures yapımcılığında çekildi. Neredeyse tamamı Türk oyunculardan oluşan dizinin orijinal dili İngilizce. Belgeselin sunuculuğunu, Game of Thrones’un Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance üstleniyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak

Ayrıca Bkz. "Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası"

Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Tommaso Basili, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Çağatay Ataşengün, Ushan Çakır ve Alp Türker İlkman yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

Rise of Empires: Ottoman’ın 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 24 Ocak tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.