Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı

Netflix’in İstanbul’un fethini anlatacak belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Görünler etkileyici duruyor. Dizi, 24 Ocak tarihinde Netflix’e eklenecek.
Rise of Empires: Ottoman dizisi Karga Seven Pictures yapımcılığında çekildi. Neredeyse tamamı Türk oyunculardan oluşan dizinin orijinal dili İngilizce. Belgeselin sunuculuğunu, Game of Thrones’un Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance üstleniyor.İlginizi Çekebilir Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak
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Fatih Sultan Mehmet’i Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Tommaso Basili, Tuba Büyüküstün, Damla Sönmez, Çağatay Ataşengün, Ushan Çakır ve Alp Türker İlkman yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
Rise of Empires: Ottoman’ın 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 24 Ocak tarihinde Netflix’te yayınlanacak.
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Bu arada istediğiniz kadar kendiniz yırtın sağa sola yerlere atın Osman bir müslüman ismi.
Yazdığım yorum buydu;
''Kendi tarihimizi altyazıyla izleyeceğez.Ne güzel.''
Şu bana karşılık olarak yazdığın ilk cümle;
''Yıllarca okumadın araştırmadın şimdi zor mu geldi? Şu ülkenin yakasından düşün artık be kardeşim. Anca yeni telefonları, arabaları ve sex satan instagram fenomenleri ilginizi çeker. Boşa afkurmayın buralarda.''
Bu da son kullandığın cümle;
''Benim yorumum ise: Dünyadaki diğer insanların da izlemesi ve öğrenebilmesi için ingilizce olmasını yararlı buluyorum. Size de iyi günler dilerim.''
ilk yazdığında bahsettiğin şeylerle son cümlede kurduğun dahiyane cümle arasında nasıl bir bağlantı kurdun beynim error verdi.Yani seni tebrik ediyorum.Kaç yaşındasın bilmiyorum ama tavırların 12 yaşındaki bir çocukla aynı.
Böyle konuları film diye geçmemek lazım.Her biri birer destan niteliğinde her biri nice kahramanlar-kahramanlıklar barındırıyor içerisinde.Böyle filmler milli bilinci uyandırır kenetler insanlarımızı.
Amerikalılar bunu çok iyi başarıyor.Kendi tarihleri yok fakat birinci ve ikinci dünya savaşlarını değerlendirip film sektörüne o kadar iyi aktardılar ki insan utanıyor kendi tarihinden.
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