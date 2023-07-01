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    The Lord of the Rings: Gollum geliştiricisi oyun yapmayı bıraktı

    The Lord of the Rings: Gollum geliştiricisi gelecek projelerini iptal ettiğini ve oyun geliştirmeyi durdurduğunu açıkladı. Hatırlanacağı üzere Gollum oyunu ciddi eleştiriler almıştı.
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    The Lord of the Rings: Gollum geliştiricisi oyun yapmayı bıraktı Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok tepki alan oyunlarından biri olan The Lord of the Rings Gollum, Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen son oyun olacak. Hamburg merkezli şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla yaklaşan projelerini iptal ettiklerini ve işten çıkarmaların yapılacağını duyurdu. Firma aynı zamanda oyun geliştirmeyi de noktalamış durumda.

    Gollum stüdyonun son oyunu olacak

    Alman yayın kuruluşu GamesWirtschaft tarafından bildirildiği üzere, Daedalic Entertainment ileriye dönük olarak yalnızca oyun yayıncılığına odaklanacak. Şirketteki 90'dan fazla çalışandan 25'i yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak işten çıkartılacak. Daedalic yönetimi, "Ekibimizin her bir üyesine çok değer veriyoruz ve geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesi bizim için çok önemli" dedi. Firma işten çıkarılacak çalışanlarına da yeni iş bulmak için çabalayacak.

    The Lord of the Rings: Gollum geliştiricisi oyun yapmayı bıraktı Tam Boyutta Gör
    Stüdyo ayrıca Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen başka bir oyun daha geliştiriyordu ancak bu oyun da iptal edildi. Bu hamle şirket tarafından hem "zor bir dönüm noktası" hem de "yeni bir başlangıç" olarak tanımlanıyor. Gollum'dan önce Daedalic, yıllar içinde diğer küçük oyunların yanı sıra Deponia, Edna & Harvey ve Blackguards serilerini geliştirdi. Özellikle Deponia’nın başarılı olduğunu belirtmek gerek.

    Stüdyonun AAA bir projedeki ilk denemesi, J. R. R. Tolkien'in fantezi destanında geçen bir aksiyon-macera oyunu olan The Lord of the Rings Gollum oldu. Oyun neredeyse her alanda eleştirmenlerden olumsuz not aldı. Oyun ağırlıklı olarak Gollum’un görünüşü, hataları ve cansız oynanışı nedeniyle eleştirildi. Firma bu eleştirilerin ardından "Oyunun kendimiz veya topluluğumuz için belirlediğimiz beklentileri karşılamadığını kabul ediyor ve bundan derin üzüntü duyuyoruz. Bunun yol açmış olabileceği her türlü hayal kırıklığı için lütfen içten özürlerimizi kabul edin." ifadelerini kullanmıştı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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