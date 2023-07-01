The Lord of the Rings: Gollum geliştiricisi oyun yapmayı bıraktı

Gollum stüdyonun son oyunu olacak
Alman yayın kuruluşu GamesWirtschaft tarafından bildirildiği üzere, Daedalic Entertainment ileriye dönük olarak yalnızca oyun yayıncılığına odaklanacak. Şirketteki 90'dan fazla çalışandan 25'i yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak işten çıkartılacak. Daedalic yönetimi, "Ekibimizin her bir üyesine çok değer veriyoruz ve geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesi bizim için çok önemli" dedi. Firma işten çıkarılacak çalışanlarına da yeni iş bulmak için çabalayacak.
Stüdyonun AAA bir projedeki ilk denemesi, J. R. R. Tolkien'in fantezi destanında geçen bir aksiyon-macera oyunu olan The Lord of the Rings Gollum oldu. Oyun neredeyse her alanda eleştirmenlerden olumsuz not aldı. Oyun ağırlıklı olarak Gollum’un görünüşü, hataları ve cansız oynanışı nedeniyle eleştirildi. Firma bu eleştirilerin ardından "Oyunun kendimiz veya topluluğumuz için belirlediğimiz beklentileri karşılamadığını kabul ediyor ve bundan derin üzüntü duyuyoruz. Bunun yol açmış olabileceği her türlü hayal kırıklığı için lütfen içten özürlerimizi kabul edin." ifadelerini kullanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D