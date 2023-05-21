OnePlus telefonlar için OxygenOS 13.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler

OxygenOS 13.1 ile gelen yenilikler
OxygenOS 13.1, Omoji’nin işlevselliğini ve kitaplığını genişletiyor ve OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 11 ve 11R için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. OnePlus, bu güncellemeyle uygulamalar ve fotoğraflardaki görselleri algılayıp söyleyen gelişmiş görsel tanıma teknolojisi TalkBack özelliğini de kullanıma sundu. Zen Space uygulamasına kullanıcının farkındalığını artıracak ve bir işe odaklanmasını kolaylaştıracak iki yeni mod eklendi. Ayrıca Basit mod, daha kullanıcı dostu hale getirildi.
OxygenOS 13.1 güncellemesi, Oyun Asistanı uygulamasına yeni bir mod ekliyor. Championship Mode, bildirimler, aramalar ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakarak sürükleyici oyun deneyimi sunarken performansı optimize ediyor. Güncellenen Oyun Asistanı, kullanıcının oyun oynarken sevdiği müzikleri dinlemesine ve müziği yönetmesine izin veriyor.
OxygenOS 13.1, özellikle OnePlus 10 Pro modelinde sistem kararlılığı ve performansı artırıyor. Ayrıca belli senaryolarda pil ömrünü uzatarak genel kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.
OxygenOS 13.1 güncellemesi, ilk olarak Hindistan’da az sayıda OnePlus 11 kullanıcısına sunuldu.
Oxygen 13.1 alan/alacak cihazlar
- OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus 10T
- OnePlus 11, OnePlus 11R
- OnePlus 9 Pro 5G, OnePlus 9 RT 5G, OnePlus 9 5G, OnePlus 9R
- OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T
- OnePlus Nord 2, Nord 2T
- OnePlus Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.