OnePlus telefonlar için OxygenOS 13.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör OnePlus, üst seviye akıllı telefonu OnePlus 11 için Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 güncellemesini sundu. Bir dizi yeni özellik getiren yazılım güncellemesi, OnePlus 8, OnePlus 9 ve OnePlus 10 serisi gibi eski modellere de geldi.

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OxygenOS 13.1 ile gelen yenilikler

OxygenOS 13.1, Omoji’nin işlevselliğini ve kitaplığını genişletiyor ve OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 11 ve 11R için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. OnePlus, bu güncellemeyle uygulamalar ve fotoğraflardaki görselleri algılayıp söyleyen gelişmiş görsel tanıma teknolojisi TalkBack özelliğini de kullanıma sundu. Zen Space uygulamasına kullanıcının farkındalığını artıracak ve bir işe odaklanmasını kolaylaştıracak iki yeni mod eklendi. Ayrıca Basit mod, daha kullanıcı dostu hale getirildi.

OxygenOS 13.1 güncellemesi, Oyun Asistanı uygulamasına yeni bir mod ekliyor. Championship Mode, bildirimler, aramalar ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakarak sürükleyici oyun deneyimi sunarken performansı optimize ediyor. Güncellenen Oyun Asistanı, kullanıcının oyun oynarken sevdiği müzikleri dinlemesine ve müziği yönetmesine izin veriyor.

OxygenOS 13.1, özellikle OnePlus 10 Pro modelinde sistem kararlılığı ve performansı artırıyor. Ayrıca belli senaryolarda pil ömrünü uzatarak genel kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

OxygenOS 13.1 güncellemesi, ilk olarak Hindistan’da az sayıda OnePlus 11 kullanıcısına sunuldu.

Oxygen 13.1 alan/alacak cihazlar

OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus 10T

OnePlus 11, OnePlus 11R

OnePlus 9 Pro 5G, OnePlus 9 RT 5G, OnePlus 9 5G, OnePlus 9R

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T

OnePlus Nord 2, Nord 2T

OnePlus Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite

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