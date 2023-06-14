Oyun devi Embracer’da kriz var: Oyunlar iptal edildi

Oyun devi yapılanmaya gidiyor
Yeniden yapılanmayı duyuran CEO Lars Wingefors, sürecin üç aşamaya ayrıldığını ve Mart 2024'e kadar devam edeceğini söyledi. Bu aşamaların niteliği net değil ve genel olarak maliyet tasarrufu ve konsolidasyon adı altında borcun 10 milyar İsveç Kronu'nun altına düşürülmesi hedefleniyor ki bu da yaklaşık 930 milyon dolara denk geliyor.
Embracer Group hem Tomb Raider hem de Lord of the Rings'in haklarına sahip. Şirket iki dev markayı da 2022 yılında satın aldı. Bu yılın başlarında Embracer, dış ortaklar tarafından geliştirilmekte olan beş gizemli Yüzüklerin Efendisi oyunu olduğunu duyurdu. Embracer’ın açıklamalarına bakacak olursak Yüzüklerin Efendisi oyun projeleri iptal edilmeyecek. Bu arada duyurunun ardından Crystal Dynamics Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ne yaklaşan Tomb Raider oyununun ne de Perfect Dark'ın yeniden yapılandırmadan etkilenmeyeceğini teyit etti.
Embracer Group, 2022 yılında Square Enix'ten Eidos, Crystal Dynamics ve Square Enix Montreal'i satın aldığında Tomb Raider'ı da bünyesine katmış ve aynı zamanda Middle-earth Enterprises'ı satın alarak The Lord of the Rings ve The Hobbit'in lisans haklarına sahip olmuştu. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Firma, Saints Row yayıncısı Deep Silver'ın da sahibi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi