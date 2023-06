Oyun devi Embracer’da kriz var: Oyunlar iptal edildi

Tam Boyutta Gör Son birkaç yıldır hızla oyun stüdyolarını ve popüler IP'leri satın alan İsveçli oyun holdingi Embracer Group, yeniden yapılanmaya gidiyor. Yapılanma süreci kapsamında birden fazla stüdyoyu kapatılacak ve birkaç oyun da iptal edilecek. Bu yapılanma sürecinin arkasında ise şirkete 2 milyar dolar gelir getirecek bir anlaşmanın beklenmedik bir şekilde suya düşmesi bulunuyor.

Oyun devi yapılanmaya gidiyor

Yeniden yapılanmayı duyuran CEO Lars Wingefors, sürecin üç aşamaya ayrıldığını ve Mart 2024'e kadar devam edeceğini söyledi. Bu aşamaların niteliği net değil ve genel olarak maliyet tasarrufu ve konsolidasyon adı altında borcun 10 milyar İsveç Kronu'nun altına düşürülmesi hedefleniyor ki bu da yaklaşık 930 milyon dolara denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Embracer, maliyet tasarrufunun ilk aşamada "hemen ve fark edilir" şekilde uygulanacağını belirtiyor. Şirketin halihazırda 17.000 çalışanı bulunuyor, dolayısıyla şimdilik belirsiz büyüklükteki bir kısmının işten çıkartılması bekleniyor. Saber Interactive CEO'su ve şu anki geçici işletme müdürü Matthew Karch, kapatılacak stüdyoların "düşük performans" gösterdiğini ya da "standartlarımıza uygun" oyunlar yaratmadığını söyledi. Embracer Group, etkilenen projelerin "henüz duyurulmadığını" ve yatırımda "öngörülen düşük getirilere" sahip olduğunu söyledi.

Embracer Group hem Tomb Raider hem de Lord of the Rings'in haklarına sahip. Şirket iki dev markayı da 2022 yılında satın aldı. Bu yılın başlarında Embracer, dış ortaklar tarafından geliştirilmekte olan beş gizemli Yüzüklerin Efendisi oyunu olduğunu duyurdu. Embracer’ın açıklamalarına bakacak olursak Yüzüklerin Efendisi oyun projeleri iptal edilmeyecek. Bu arada duyurunun ardından Crystal Dynamics Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ne yaklaşan Tomb Raider oyununun ne de Perfect Dark'ın yeniden yapılandırmadan etkilenmeyeceğini teyit etti.

Embracer Group, 2022 yılında Square Enix'ten Eidos, Crystal Dynamics ve Square Enix Montreal'i satın aldığında Tomb Raider'ı da bünyesine katmış ve aynı zamanda Middle-earth Enterprises'ı satın alarak The Lord of the Rings ve The Hobbit'in lisans haklarına sahip olmuştu. Ama bu kadarla da sınırlı değil. Firma, Saints Row yayıncısı Deep Silver'ın da sahibi konumunda.

