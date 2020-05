Oyun endüstrisi 2021 yılında sıkıntıya girebilir

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını tüm dünya ekonomisini etkisi altına almış olsa da oyun dünyası bundan çok fazla etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ne var ki Phil Spencer gelecek yıldan itibaren büyük sıkıntıların başlayacağını düşünüyor.

2021 acı yıl olabilir

2020 yılının ilk aylarında video oyun endüstrisinin son 10 yıldaki en iyi performansına imza attığı biliniyor. Salgının etkilerine yakalanmadan tamamlanan veya son rötuşları yapılmakta olan pek çok oyun mevcut. Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal ve Call of Duty: Modern Warfare gibi oyunlar önemli satış rakamları yakaladı. The Last of Us: Part II ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar için ise sabırsız bekleyiş sürüyor.

İlginizi Çekebilir

Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak

Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

Mart ayında oyun donanımı ve yazılımı satışları 1.6 milyar dolara ulaştı ve son 10 yılın en büyük rakamı elde edildi. Yıl içerisinde yeni yapımlarla oyun sektörü yükseliş ivmesini devam ettirecek gibi görünüyor.

Ne var ki Phil Spencer gelecek yıl için endişeli. Tecrübeli isim salgın ile birlikte insanların eve kapanması sonrasında stüdyoların sıkıntı çekmeye başladığını dile getirdi. Özellikle Motion Capture çekimleri ve ses kayıtları tamamen durmuş vaziyette. Diğer işlemler devam ediyor olsa da bu iki ana unsurun olmaması tüm oyun projesini etkiliyor. Bu bakımdan 2021 yılı ilk aylarında oyun sektöründe gelir düşüşleri görebiliriz.

Yeni nesil konsollar da bu döneme denk geldiği için pandeminin etkileri endişe yaratıyor. Yine de Spencer gelecekten umutlu. En azından kısa bir dönem oyun sektörünün sıkıntı çekeceğini ve belirli yapımların gecikebileceğini düşünüyor. Xbox Series X konsolu konusunda da Çin’de işlerin yolunda gittiğini ifade ediyor.

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/video-game-delays-due-to-coronavirus-early-2021-2020-5-1029183430

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.