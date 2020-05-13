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    Oyun endüstrisi 2021 yılında sıkıntıya girebilir

    Bu yıl oyun endüstrisi iyi bir ivme yakaladı ancak koronavirüs salgını nedeniyle önemli projelerin durma noktasına gelmesi gelecek yıl ibrenin aşağı yönlü olacağını gösteriyor.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oyun endüstrisi 2021 yılında sıkıntıya girebilir
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    Koronavirüs salgını tüm dünya ekonomisini etkisi altına almış olsa da oyun dünyası bundan çok fazla etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ne var ki Phil Spencer gelecek yıldan itibaren büyük sıkıntıların başlayacağını düşünüyor.

    2021 acı yıl olabilir

    2020 yılının ilk aylarında video oyun endüstrisinin son 10 yıldaki en iyi performansına imza attığı biliniyor. Salgının etkilerine yakalanmadan tamamlanan veya son rötuşları yapılmakta olan pek çok oyun mevcut. Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal ve Call of Duty: Modern Warfare gibi oyunlar önemli satış rakamları yakaladı. The Last of Us: Part II ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar için ise sabırsız bekleyiş sürüyor.

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    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    Mart ayında oyun donanımı ve yazılımı satışları 1.6 milyar dolara ulaştı ve son 10 yılın en büyük rakamı elde edildi. Yıl içerisinde yeni yapımlarla oyun sektörü yükseliş ivmesini devam ettirecek gibi görünüyor.

    Ne var ki Phil Spencer gelecek yıl için endişeli. Tecrübeli isim salgın ile birlikte insanların eve kapanması sonrasında stüdyoların sıkıntı çekmeye başladığını dile getirdi. Özellikle Motion Capture çekimleri ve ses kayıtları tamamen durmuş vaziyette. Diğer işlemler devam ediyor olsa da bu iki ana unsurun olmaması tüm oyun projesini etkiliyor. Bu bakımdan 2021 yılı ilk aylarında oyun sektöründe gelir düşüşleri görebiliriz.

    Yeni nesil konsollar da bu döneme denk geldiği için pandeminin etkileri endişe yaratıyor. Yine de Spencer gelecekten umutlu. En azından kısa bir dönem oyun sektörünün sıkıntı çekeceğini ve belirli yapımların gecikebileceğini düşünüyor. Xbox Series X konsolu konusunda da Çin’de işlerin yolunda gittiğini ifade ediyor.



    https://markets.businessinsider.com/news/stocks/video-game-delays-due-to-coronavirus-early-2021-2020-5-1029183430 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoracle (yıldırım coolboy) 2 gün
    Adamlar geleceğe göre plan yapıyor tabi ki,bundan sonra artık insanlar virüslere göre yaşayacak,ekonomiler zarar göreck,şimdiden milyonlarca işsiz var çoğu ülkede hiçbirşey eskisi gibi olmayacak.

    Bazı yorumlar görüyorum ps 5 çıksın 200 milyon satar 300 milyon satar,şu oyun çıksın şu kadar satar vs bunlar eskide kaldı artık insanlar yiyecek,tuvalet kağıdı için birbirine giriyor haldeyken,işsizlik almış başını gitmişken oyun sektörü de bundan feci etkilenecek,kaç firma ayakta kalacak belli olmaz.
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    Denorath 2 gün
    Cyberpunk çıksın 1 yıl idare eder herkesi :) Şu an Cloudpunk oynuyorum, tavsiyedir 👍
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün
    2020'yi görebilirmiyiz bence asıl sorun bu.
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