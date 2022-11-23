Oyun oynayanların sayısı artıyor ancak sektörün geliri 15 yıldan sonra ilk defa düşüyor

Newzoo'nun en son Küresel Oyun Pazarı Raporu, dünya çapında oyun oynayan insan sayısının bu yıl yüzde 4,6 arttığını gösteriyor. Bu veri etkileyici zira pandemide oyun oynamaya başlayan insanların süreç sonrasında da oyunlara devam ettiği ortaya konuyor.
3,2 milyar oyuncu var
15 yıl aradan sonra gelirler ilk defa düştü
Her zamanki gibi paranın çoğu, 2022'de toplam gelirin yüzde 50'sini veya 92,2 milyar doları oluşturan mobil oyunlardan geldi. Bunu yüzde 28 (51,8 milyar dolar) ile konsol oyunları, yüzde 21 ile indirilen/kutulu PC oyunları izledi. Newzoo, 2025 yılına kadar 3,5 milyardan fazla insanın oyun oynayabileceğini ve yaklaşık 211,2 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.