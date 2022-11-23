Oyun oynayanların sayısı artıyor ancak sektörün geliri 15 yıldan sonra ilk defa düşüyor

Tam Boyutta Gör Karantina ve pandemi döneminde video oyunlar ve akış hizmetleri büyük bir patlama yaşayarak şişkin bir sektör haline geldi. Pandeminin geride bırakılmasından sonra ise bu şişen pazarların eski hallerine hızla döndüğü görülüyor ancak oyun sektöründe durum biraz daha farklı.

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Newzoo'nun en son Küresel Oyun Pazarı Raporu, dünya çapında oyun oynayan insan sayısının bu yıl yüzde 4,6 arttığını gösteriyor. Bu veri etkileyici zira pandemide oyun oynamaya başlayan insanların süreç sonrasında da oyunlara devam ettiği ortaya konuyor.

3,2 milyar oyuncu var

Tam Boyutta Gör Öte yandan Orta Doğu ve Afrika, bu yıl yüzde 8,2 artışla 488 milyona ulaşarak oyuncu sayısında en büyük artışı gören pazar oldu. Ardından ise yüzde 4,8 yükseliş ile Latin Amerika ve yüzde 4,2 ile Asya-Pasifik bölgesi geldi. En az yükseliş ise yüzde 2,6 ile Kuzey Amerika oldu. Toplam oyuncu sayısı ise neredeyse 3,2 milyar seviyesine geldi.

15 yıl aradan sonra gelirler ilk defa düştü

Tam Boyutta Gör Kovid-19 salgın dönemi aynı zamanda oyun gelirlerinde de önemli bir doping etkisi yarattı. Öyle ki, 2020 ile 2022 arasındaki büyüme, Newzoo'nun öngördüğünden 43 milyar dolar daha fazlaydı. Ancak karantina sonrasında ise gelirlerde yüzde 4,3 düşüş yaşanmış ve yıllık 184 milyar dolar seviyesine gerilenmiş durumda. Her ne kadar gelirler 15 yıl sonra ilk defa düşse de oyun sektörünün 2022'nin ekonomik türbülansını diğer birçok sektörden daha iyi atlattığını belirtmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Tüm küresel oyun gelirinin neredeyse yarısı Asya-Pasifik bölgesinden (87,9 milyar dolar) gelirken, Kuzey Amerika ise gelirlerin dörtte birinden biraz fazlasını (48,4 milyar dolar) karşıladı. Dikkat edilmesi gereken bir diğer detay ise oyun gelirlerini yüzde 6,6’lık yükselişle 6,8 milyar dolara çıkaran Orta Doğu ve Afrika.

Her zamanki gibi paranın çoğu, 2022'de toplam gelirin yüzde 50'sini veya 92,2 milyar doları oluşturan mobil oyunlardan geldi. Bunu yüzde 28 (51,8 milyar dolar) ile konsol oyunları, yüzde 21 ile indirilen/kutulu PC oyunları izledi. Newzoo, 2025 yılına kadar 3,5 milyardan fazla insanın oyun oynayabileceğini ve yaklaşık 211,2 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.

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Oyun oynayanların sayısı artıyor ancak sektörün geliri düşüyor