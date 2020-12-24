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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük

    Oyun sektörü, COVID-19 pandemisinden güç alarak bu yılı rekor büyümeyle kapatıyor. Yayınlanan son rakamlara göre bu yılın toplam geliri 180 milyar dolara ulaşmış durumda.
    7 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük

    Oyun sektörü bu yılı inanılmaz bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre sektörün dünya geneli toplam geliri bu yıl yaklaşık 180 milyara dolara ulaşacak. Sektördeki %20'lik bu müthiş büyümenin en büyük nedeni olarak COVID-19 pandemisi gösteriliyor.

    2020'de video oyun sektöründeki en büyük büyüme mobil oyunculukta görülmüş. Bir önceki yıla göre tam %24'lük büyümeyle mobil oyunculuğun bu yılı 87,7 milyar dolar (oyun içi reklamlar hariç) seviyesinde kapatması bekleniyor. Yeni nesil konsollara rağmen mobil oyunculuk yine hem büyüme oranında hem de toplam gelirde liderliği elinden bırakmadı.

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    Konsol tarafında ise toplam gelir bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artış göstererek 52,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Bu rakama tüm donanım ve yazılım satışları dahil. Donanım tarafında özellikle de geçtiğimiz Kasım ayında yeni nesil konsolların çıkış yapmasıyla birlikte önemli bir sıçrama görülmüş.

    Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük
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    PC oyunculuğu ise yine mobil ve konsol oyunculuğunu geriden takip etmeye devam ediyor. %11'lik büyümeyle toplam gelir 39,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış. IDC'den oyun araştıma yöneticisi Lewis Ward, pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalan Çin internet kafeleri nedeniyle PC tarafındaki büyümenin biraz daha küçük kaldığını söyledi. 

    Film ve spor sektörünün toplamından daha büyük

    Oyun sektöründeki bu inanılmaz rakamları film ve spor sektörleriyle karşılaştırdığımızda ise epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Film sektörü 2019 yılını yaklaşık 100 milyar dolarlık gelirle kapatmıştı. Spor tarafında ise toplam gelir 75 milyar dolardı. Video oyun sektörü böylece iki sektörün 2019 gelirlerinin toplamını geride bırakmayı başardı. Ancak burada şunu da eklemek gerek: Film ve spor sektörlerinin bu yıl pandemi nedeniyle küçülmesi bekleniyor.

    Oyun sektörünün 2021 yılında da büyüme hızını koruyacağı tahmin ediliyor. Pandemi sonrasında ise muhtemelen büyüme hızı azalacak. Ward, COVID-19 aşılarının dünyaya iyice yayılması ve normalleşmenin başlamasıyla birlikte 2022 gibi oyun sektöründe yavaşlama beklediklerini söyledi.



    https://www.marketwatch.com/story/videogames-are-a-bigger-industry-than-sports-and-movies-combined-thanks-to-the-pandemic-11608654990 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    E herkes evinde online halde çünkü
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun serktörü eğlence dünyasının lokomotifidir ve bu fark ilerleyen zamanda katlanarak artacak. Günümüzde orta ve yaşlı kesim arasında oyun oynayan sayısı çok az fakat günümüzde aktif oyun oynayan kesim orta ve yaşlı sayıldığında bile muhtemelen oyun oynuyor olacak. Yetişen yeni nesiller de bizim gibi oyun dünyasına doğmuş olacak. Oyun, oyuncu sayısının düşmesi için bir neden yok.

    Bu eğlence dünyasında ayakta kalacak son şirketler muhtemelen Disney, Microsoft ve Tencent olacak. Bu firmalar günümüzdeki diğer firmaları ya yiyerek daha da büyüyecekler ya da onları sahanın dışına itip başka sektörlere yönlendirecekler.
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    ultra sonic 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    başlıkta 180 milyon yazmışsınız fakat haberde 180 milyar olarak düzeltmişsiniz başlığı düzeltelim mümkünse
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    düzelttim teşekkürler uyarı için.
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    VaporWave (Emre ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz oyun oynarken onlar teknolojik arge ve uzay araştırması yapıyorlar buna çok üzülüyorum.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Aslında onlar da bizden çok daha fazla oyun oynuyorlar ama diğer konularda da bizden çok öndeler.
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    onlar ucuza tuvalet kagidi almak icin trendyol 25tl kupon kovalamiyorlar.
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