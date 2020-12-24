Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük

Oyun sektörü bu yılı inanılmaz bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre sektörün dünya geneli toplam geliri bu yıl yaklaşık 180 milyara dolara ulaşacak. Sektördeki %20'lik bu müthiş büyümenin en büyük nedeni olarak COVID-19 pandemisi gösteriliyor.

2020'de video oyun sektöründeki en büyük büyüme mobil oyunculukta görülmüş. Bir önceki yıla göre tam %24'lük büyümeyle mobil oyunculuğun bu yılı 87,7 milyar dolar (oyun içi reklamlar hariç) seviyesinde kapatması bekleniyor. Yeni nesil konsollara rağmen mobil oyunculuk yine hem büyüme oranında hem de toplam gelirde liderliği elinden bırakmadı.

İlginizi Çekebilir

Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok

Konsol tarafında ise toplam gelir bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artış göstererek 52,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Bu rakama tüm donanım ve yazılım satışları dahil. Donanım tarafında özellikle de geçtiğimiz Kasım ayında yeni nesil konsolların çıkış yapmasıyla birlikte önemli bir sıçrama görülmüş.

Tam Boyutta Gör

PC oyunculuğu ise yine mobil ve konsol oyunculuğunu geriden takip etmeye devam ediyor. %11'lik büyümeyle toplam gelir 39,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış. IDC'den oyun araştıma yöneticisi Lewis Ward, pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalan Çin internet kafeleri nedeniyle PC tarafındaki büyümenin biraz daha küçük kaldığını söyledi.

Film ve spor sektörünün toplamından daha büyük

Oyun sektöründeki bu inanılmaz rakamları film ve spor sektörleriyle karşılaştırdığımızda ise epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Film sektörü 2019 yılını yaklaşık 100 milyar dolarlık gelirle kapatmıştı. Spor tarafında ise toplam gelir 75 milyar dolardı. Video oyun sektörü böylece iki sektörün 2019 gelirlerinin toplamını geride bırakmayı başardı. Ancak burada şunu da eklemek gerek: Film ve spor sektörlerinin bu yıl pandemi nedeniyle küçülmesi bekleniyor.

Oyun sektörünün 2021 yılında da büyüme hızını koruyacağı tahmin ediliyor. Pandemi sonrasında ise muhtemelen büyüme hızı azalacak. Ward, COVID-19 aşılarının dünyaya iyice yayılması ve normalleşmenin başlamasıyla birlikte 2022 gibi oyun sektöründe yavaşlama beklediklerini söyledi.

https://www.marketwatch.com/story/videogames-are-a-bigger-industry-than-sports-and-movies-combined-thanks-to-the-pandemic-11608654990

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.