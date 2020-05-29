Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Half-Life: Alyx'in yeni güncellemesi heyecan verici yeni özellikleri de beraberinde getirdi. Valve oyunun 1.4 sürümüne son derece gerçekçi "sıvı efektleri" ekleyerek sanal gerçeklik (VR) deneyimini farklı bir boyuta taşıdı.

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Oyundaki şişeler artık içlerinde sıvı varmış gibi görünecek. Valve görsel efekt geliştiricisi Matthew Wilde, karantina sürecinde boş durmayıp belki de oyun tarihinin en etkileyici "sıvı fiziğine" imza atmış.

Gerçeklik seviyesi yüksek

Yayınlanan görüntüler içecek şişelerindeki sıvıların ışığı farklı şekillerde geçirmekle kapmayıp, oyuncunun hareketlerine son derece gerçekçi tepkiler verdiğini gösteriyor. Hatta sert çalkalandıklarında içlerinde köpük ve hava kabarcıkları bile oluşuyor.

Oyunda çok sayıda şişe var ve bazı bölümlerde votka şişelerini taşımanız bile gerekebiliyor. Son güncellemeyle birlikte bu şişeler yeni bir gerçekçilik seviyesine ulaştı. Valve'in VR tabanlı oyununu daha da gerçekçi kılmak için gösterdiği çaba gerçekten takdiri hak ediyor.

https://www.ign.com/articles/half-life-alyx-update-liquid-physics-14

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