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    Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı

    Valve sanal gerçeklik tabanlı Half-Life: Alyx oyununu daha da gerçekçi hale getirdi. Şirketin yayınladığı yeni güncelleme, VR oyuna son derece etkileyici bir "sıvı fiziği" kazandırıyor.
    1 sa.
    1b
    88
    6
    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oyun tarihindeki en gerçekçi
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    Half-Life: Alyx'in yeni güncellemesi heyecan verici yeni özellikleri de beraberinde getirdi. Valve oyunun 1.4 sürümüne son derece gerçekçi "sıvı efektleri" ekleyerek sanal gerçeklik (VR) deneyimini farklı bir boyuta taşıdı.

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    Oyundaki şişeler artık içlerinde sıvı varmış gibi görünecek. Valve görsel efekt geliştiricisi Matthew Wilde, karantina sürecinde boş durmayıp belki de oyun tarihinin en etkileyici "sıvı fiziğine" imza atmış.

    Gerçeklik seviyesi yüksek

    Yayınlanan görüntüler içecek şişelerindeki sıvıların ışığı farklı şekillerde geçirmekle kapmayıp, oyuncunun hareketlerine son derece gerçekçi tepkiler verdiğini gösteriyor. Hatta sert çalkalandıklarında içlerinde köpük ve hava kabarcıkları bile oluşuyor.

    Oyunda çok sayıda şişe var ve bazı bölümlerde votka şişelerini taşımanız bile gerekebiliyor. Son güncellemeyle birlikte bu şişeler yeni bir gerçekçilik seviyesine ulaştı. Valve'in VR tabanlı oyununu daha da gerçekçi kılmak için gösterdiği çaba gerçekten takdiri hak ediyor.



    https://www.ign.com/articles/half-life-alyx-update-liquid-physics-14 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 8 dk. yeni yorumcu
    Bunlar hepsi gelecekte oyunların gerçeğe yakın olmasının temellerini atıyor valve amca temel döşüyor bir maşallah ?? benden
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    eylül kabus (eylül ) 48 dk.
    Damacanayı tersken düz edince içindeki su çok daha fazla tepki gösterir, oyunda böyle olmamış. şişedekiler daha iyi. Bu oyunu en ama en iyi şekilde hangi VR ile oynayabilirim? Demek istediğim oculus mu yoksa htc mi yoksa hangisi? Gözlük kullanıyorum birde, uzağı görememe (miyop) var. Gözlük kullananlar için sorun olur mu?
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    ryzenmaster 53 dk. yeni yorumcu
    Su ve alkolden çok, viskozitesi düşük yağ gibi görünüyor ama yine de çok iyi.
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    Elizabeth Woolridge Grant (Okan ) 57 dk.
    Aklıma eski oyunlar geldi, şişenin içindeki sıvı her zaman donmuş olurdu nedense. :D
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    muslim2715 56 dk. yeni yorumcu
    Behenmedim
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    MrRoot 1 sa.
    Sıvı değil de jel gibi duruyor.
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