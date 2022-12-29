Tam Boyutta Gör Nintendo Switch modeli ile el konsolu pazarında büyük bir başarı yakalayan Nintendo, geçtiğimiz yılın ekim ayında Switch OLED’i duyurmuştu. O zamandan bu yana şirketin bir devam modeli üzerinde çalıştığını gösteren birçok sızıntı duyduk. Ancak Nintendo, Switch Pro planlarını rafa kaldırmış olabilir.

Nintendo Switch Pro iptal edilmiş olabilir

Digital Foundry'den John Linneman, Nintendo'nun bir Switch Pro modeli üzerinde çalıştığını ancak son aşamada konsolun iptal edildiğini söyledi. Yetkili isim bu kararın Gamecube veya Wii U'nun pazarda başarısız olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Zira her iki konsol da olumlu eleştiriler alsa da, satış başarısı konusunda Wii ve Switch'in oldukça gerisinde kaldı.

Digital Foundry, Nintendo Switch'in Nvidia Tegra X1 işlemci ile geleceğini sızdıran ilk kaynak oldu ve ayrıca cihazın kenetlendiğinde ve kenetlenmediğinde farklı saat hızlarına sahip olacağını da doğrulamıştı. Bu sebeple yeni sızıntının muhtemel olarak doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Nintendo Switch rekora koşuyor: Satışlar 114 milyona ulaştı! 1 ay önce eklendi

Günümüzde Switch OLED harika bir ekrana sahip olsa da, 2017 yılında piyasaya sürülen ana modelin donanımını temel alıyor. Linneman ise 2023'te herhangi bir Switch halefi gelmeyeceğini söyledi. Böylece Nintendo Switch, amiral gemisi konsol olarak bir sene daha yoluna devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Oyunculara kötü haber: Nintendo Switch Pro iptal edilmiş olabilir