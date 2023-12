Tam Boyutta Gör Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan sayılan The Last of Us serisinin Multiplayer oyunu için üzücü bir haber paylaşıldı. Bildiğiniz üzere The Last Of Us, hem dizi uyarlaması hem de PC portu ile olumlu eleştiriler almayı başarmış son dönemde ise tüm gözler, serinin çok oyunculu oyununa çevrilmişti. Ancak Naughty Dog, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen The Last of Us Online'ı iptal ettiğini açıkladı.

The Last Of Us Factions iptal edildi

X'te yaptığı duyuruda Naughty Dog, "Birçoğunuzun The Last of Us Online adını verdiğimiz projeyle ilgili haberleri beklediğinizin farkındayız. Bunu söylemenin kolay yolu yok. Bu oyunun geliştirilmesini durdurmak gibi son derece zor bir karar aldık" dedi. Ayrıca stüdyo, Last of Us Online'ı yayımlamak için büyük bir kaynak ayırmaları gerektiğini ve bunun da gelecekteki tek oyunculu oyunların geliştirilmesini ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

Kaçıranlar için geçtiğimiz Mayıs ayında Naughty Dog, gelişim sürecindeki sorunlar nedeniyle The Last Of Us Factions'un gecikeceğini duyurmuştu. Daha sonrasında ise stüdyoda çalışan geliştiricilerin farklı projelere atandığı ve oyunun yeniden değerlendirmeye alındığı belirtildi. Dolayısıyla alınan kararın üzücü olsa da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.

The Last of Us'ın ikinci sezonu için tarih verildi 1 hf. önce eklendi

Naughty Dog, yepyeni bir tek oyunculu oyun da dahil olmak üzere, farklı yapımlar üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söylüyor. Bu oyunların detayları henüz paylaşılmamış olsa da, görünüşe göre ana odağını tekrar tek kişilik oyunlara çevirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oyunculara kötü haber: The Last Of Us Online iptal edildi!