Oyunculara kötü haber: The Last Of Us Online iptal edildi

The Last Of Us Factions iptal edildi
X'te yaptığı duyuruda Naughty Dog, "Birçoğunuzun The Last of Us Online adını verdiğimiz projeyle ilgili haberleri beklediğinizin farkındayız. Bunu söylemenin kolay yolu yok. Bu oyunun geliştirilmesini durdurmak gibi son derece zor bir karar aldık" dedi. Ayrıca stüdyo, Last of Us Online'ı yayımlamak için büyük bir kaynak ayırmaları gerektiğini ve bunun da gelecekteki tek oyunculu oyunların geliştirilmesini ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.
Kaçıranlar için geçtiğimiz Mayıs ayında Naughty Dog, gelişim sürecindeki sorunlar nedeniyle The Last Of Us Factions'un gecikeceğini duyurmuştu. Daha sonrasında ise stüdyoda çalışan geliştiricilerin farklı projelere atandığı ve oyunun yeniden değerlendirmeye alındığı belirtildi. Dolayısıyla alınan kararın üzücü olsa da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.
Naughty Dog, yepyeni bir tek oyunculu oyun da dahil olmak üzere, farklı yapımlar üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söylüyor. Bu oyunların detayları henüz paylaşılmamış olsa da, görünüşe göre ana odağını tekrar tek kişilik oyunlara çevirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.