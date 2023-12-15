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    Oyunculara kötü haber: The Last Of Us Online iptal edildi

    Naughty Dog, uzun süredir beklenen çok oyunculu The Last of Us oyununun iptal edildiğini duyurdu. Stüdyo, yoluna tek oyunculu ve hikaye odaklı yapımlar ile devam edecek.
    Oyunculara kötü haber: The Last Of Us Online iptal edildi! Tam Boyutta Gör
    Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan sayılan The Last of Us serisinin Multiplayer oyunu için üzücü bir haber paylaşıldı. Bildiğiniz üzere The Last Of Us, hem dizi uyarlaması hem de PC portu ile olumlu eleştiriler almayı başarmış son dönemde ise tüm gözler, serinin çok oyunculu oyununa çevrilmişti. Ancak Naughty Dog, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen The Last of Us Online'ı iptal ettiğini açıkladı. 

    The Last Of Us Factions iptal edildi

    X'te yaptığı duyuruda Naughty Dog, "Birçoğunuzun The Last of Us Online adını verdiğimiz projeyle ilgili haberleri beklediğinizin farkındayız. Bunu söylemenin kolay yolu yok. Bu oyunun geliştirilmesini durdurmak gibi son derece zor bir karar aldık" dedi. Ayrıca stüdyo, Last of Us Online'ı yayımlamak için büyük bir kaynak ayırmaları gerektiğini ve bunun da gelecekteki tek oyunculu oyunların geliştirilmesini ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

    Kaçıranlar için geçtiğimiz Mayıs ayında Naughty Dog, gelişim sürecindeki sorunlar nedeniyle The Last Of Us Factions'un gecikeceğini duyurmuştu. Daha sonrasında ise stüdyoda çalışan geliştiricilerin farklı projelere atandığı ve oyunun yeniden değerlendirmeye alındığı belirtildi. Dolayısıyla alınan kararın üzücü olsa da şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.

    Naughty Dog, yepyeni bir tek oyunculu oyun da dahil olmak üzere, farklı yapımlar üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söylüyor. Bu oyunların detayları henüz paylaşılmamış olsa da, görünüşe göre ana odağını tekrar tek kişilik oyunlara çevirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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