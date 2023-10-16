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    Huawei etkisi: ABD, Çin'e yeni yaptırımlar hazırlıyor

    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'nin ardından tekrar ivme kazanabilir. Biden yönetimi, Çin'e olan çip ihracatını önlemek için yeni bir yaptırım hazırlığında.
    Huawei etkisi: ABD, Çin'e yeni yaptırımlar hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji gerilimi, sert yaptırımlar ile sonuçlanmaya devam ediyor. Daha önce ABD'nin müttefik ülkelerden gelen yoğun tepkiler sonrası geri adım atmaya başladığından sizlere bahsetmiştik. Hatta Güney Kore’nin ardından Tayvan da Çin'e olan çip tedarikinde ihracat izni aldı. Ancak ABD, yeni bir yanıt hazırlığında.

    ABD, Çin'e yeni yaptırımlar hazırlıyor

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle ağır bir darbe aldı. Öyle ki 5G başta olmak üzere şirketin birçok teknolojiye olan erişimi engellendi. Ancak, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Mate 60 serisi adeta herkesi şaşırtmayı başardı. Tabi ki bunun arkasında Çin'de üretilen 5G destekli Kirin 9000s yongaseti yer alıyor. Ancak ABD'den yanıt gecikmeyebilir.

    Routers'a göre Biden yönetimi, Çin'e olan çip ihracatını önlemek için yeni yaptırımlar hazırlıyor. Bu kısıtlamanın detayları açıklanmadı ancak raporda adı açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye atıfta bulunuluyor. Kısıtlamanın ana hedefi ise, teknik parametrelere dayalı olarak yapay zeka çipleri olacak. Böylelikle mevcut yaptırımların artık daha geniş bir yapay zeka yonga yelpazesinde geçerli olması bekleniyor.

    Ek olarak kısıtlamalar bununla sınırlı değil. ABD merkezli yarı iletken üreticilerinin, Çin'e olan siparişlerini ABD Ticaret Bakanlığı'na bildirmesi gerekecek. Bunlar ise incelenerek ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına karar verilecek. Ayrıca ABD, çip ihracatı için yeni bir "performans yoğunluğu parametresi" oluşturarak geçici çözümlerin de önüne geçmeyi hedefliyor

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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