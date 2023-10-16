Huawei etkisi: ABD, Çin'e yeni yaptırımlar hazırlıyor

ABD, Çin'e yeni yaptırımlar hazırlıyor
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle ağır bir darbe aldı. Öyle ki 5G başta olmak üzere şirketin birçok teknolojiye olan erişimi engellendi. Ancak, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Mate 60 serisi adeta herkesi şaşırtmayı başardı. Tabi ki bunun arkasında Çin'de üretilen 5G destekli Kirin 9000s yongaseti yer alıyor. Ancak ABD'den yanıt gecikmeyebilir.
Routers'a göre Biden yönetimi, Çin'e olan çip ihracatını önlemek için yeni yaptırımlar hazırlıyor. Bu kısıtlamanın detayları açıklanmadı ancak raporda adı açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye atıfta bulunuluyor. Kısıtlamanın ana hedefi ise, teknik parametrelere dayalı olarak yapay zeka çipleri olacak. Böylelikle mevcut yaptırımların artık daha geniş bir yapay zeka yonga yelpazesinde geçerli olması bekleniyor.
Ek olarak kısıtlamalar bununla sınırlı değil. ABD merkezli yarı iletken üreticilerinin, Çin'e olan siparişlerini ABD Ticaret Bakanlığı'na bildirmesi gerekecek. Bunlar ise incelenerek ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına karar verilecek. Ayrıca ABD, çip ihracatı için yeni bir "performans yoğunluğu parametresi" oluşturarak geçici çözümlerin de önüne geçmeyi hedefliyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.