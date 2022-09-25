AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak: Yüksek hız düşük güç tüketimi

Ryzen 7000 serisi işlemci ailesinin amiral gemisi Ryzen 9 7950X, etkileyici hız aşırtma performansını sergilemeye devam ediyor. Görünen o ki AMD’nin Ryzen 7000 serisi hız aşırtma isteyenler için harika bir oyuncak olacak.
ABD’li hız aşırtma uzmanı Sampson tarafından yapılan yeni bir testte Ryzen 9 7950X, LN2 (sıvı nitrojen) soğutma çözümü kullanılarak tüm çekirdekleri 6.5 GHz’e aşırtıldı. ASRock X670E Taichi ve ASUS ROG Crosshair X670E GENE anakartlarının kullanıldığı test sistemlerinde Ryzen 9 7950X, kararlı bir şekilde çalıştırıldı.
Ryzen 9 7950X hız aşırtmada iddialı ve daha verimli
Ryzen 9 7950X, Cinebench R23’ün çok çekirdek performansına dayanan testinden 48.235 puan aldı ve maksimum 271W (yüzde 74 yükte) güç çekti. İşlemcinin tüm çekirdeklerinin 6.5 GHz’de ve 1.4V’daçalıştığını belirtelim. İkinci bir test ise Cinebench 20’de gerçekleştirildi: Ryzen 9 7950X burada yine 6.5 GHz’e (1.40V) ulaştı ve 270W (yüzde 68 yükte) güç çekti. Elde edilen puan ise 18.605.
Intel Core i9 13900K'nın 1.5V gerektirdiği ve tüm çekirdeklerde 6,2-6,3 GHz hız aşırtma elde etmek için yaklaşık 400W güç tükettiği düşünüldüğünde, Ryzen 9 7950X’in sergilediği watt değeri çok etkileyici görünüyor.
Ayrıca başka bir testte AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin Gigabyte X670E AORUS Xtreme üzerinde 6.7 GHz’de hız aşırtılarak çalıştığını ve CPU'nun Cinebench R23'te 50.000'in üzerinde puan aldığını da belirtmek gerekiyor. Ek olarak tüm bu sonuçlar LN2 soğutma ile gerçekleştirildi ve testler sırasında sıcaklıklar her zaman sıfırın altındaydı.
|Model
|Çekirdek/İzlek
|
Boost/Taban Frekans
|Toplam Önbellek
|PCIe
|TDP
|Fiyat
|Ryzen 9 7950X
|16/32
|5.7 / 4.5 GHZ
|80MB
|Gen 5
|170W
|699 Dolar
|Ryzen 9 7900X
|12/24
|5.6 / 4.7 GHZ
|76MB
|Gen 5
|170W
|549 Dolar
|Ryzen 7 7700X
|8/16
|5.4 / 4.5 GHZ
|40MB
|Gen 5
|105W
|399 Dolar
|Ryzen 5 7600X
|6/12
|5.3 / 4.7 GHZ
|38MB
|Gen 5
|105W
|299 Dolar
Tüm bu veriler AMD’nin Zen 4 çekirdek mimarisiyle son derece verimli olduğunu görüyoruz. Bu durum sadece masaüstü Ryzen işlemciler için değil mobil taraftaki işlemciler için de önemli. Öte yandan Ryzen 7000 serisi 27 Eylül tarihinde perakende satışlara çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum