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    AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak: Yüksek hız düşük güç tüketimi

    AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemci ailesinin amiral gemisi Ryzen 9 7950X, raflara çıkmak için gün sayıyor. İşlemci hakkında gelen hız aşırtma sonuçları ise iştah kabartan cinsten.
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    AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak Yüksek hızlarda düşük güç tüketimi sergiliyor
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    Ryzen 7000 serisi işlemci ailesinin amiral gemisi Ryzen 9 7950X, etkileyici hız aşırtma performansını sergilemeye devam ediyor. Görünen o ki AMD’nin Ryzen 7000 serisi hız aşırtma isteyenler için harika bir oyuncak olacak.

    ABD’li hız aşırtma uzmanı Sampson tarafından yapılan yeni bir testte Ryzen 9 7950X, LN2 (sıvı nitrojen) soğutma çözümü kullanılarak tüm çekirdekleri 6.5 GHz’e aşırtıldı. ASRock X670E Taichi ve ASUS ROG Crosshair X670E GENE anakartlarının kullanıldığı test sistemlerinde Ryzen 9 7950X, kararlı bir şekilde çalıştırıldı.

    Ryzen 9 7950X hız aşırtmada iddialı ve daha verimli

    AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak
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    Ryzen 9 7950X, Cinebench R23’ün çok çekirdek performansına dayanan testinden 48.235 puan aldı ve maksimum 271W (yüzde 74 yükte) güç çekti. İşlemcinin tüm çekirdeklerinin 6.5 GHz’de ve 1.4V’daçalıştığını belirtelim. İkinci bir test ise Cinebench 20’de gerçekleştirildi: Ryzen 9 7950X burada yine 6.5 GHz’e (1.40V) ulaştı ve 270W (yüzde 68 yükte) güç çekti. Elde edilen puan ise 18.605.

    AMD Ryzen 9 7950X hız aşırtma performansıyla fark yaratacak
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    Intel Core i9 13900K'nın 1.5V gerektirdiği ve tüm çekirdeklerde 6,2-6,3 GHz hız aşırtma elde etmek için yaklaşık 400W güç tükettiği düşünüldüğünde, Ryzen 9 7950X’in sergilediği watt değeri çok etkileyici görünüyor.

    Ayrıca başka bir testte AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin Gigabyte X670E AORUS Xtreme üzerinde 6.7 GHz’de hız aşırtılarak çalıştığını ve CPU'nun Cinebench R23'te 50.000'in üzerinde puan aldığını da belirtmek gerekiyor. Ek olarak tüm bu sonuçlar LN2 soğutma ile gerçekleştirildi ve testler sırasında sıcaklıklar her zaman sıfırın altındaydı.

    AMD Ryzen 7000 işlemci özellikleri
    Model Çekirdek/İzlek 

    Boost/Taban Frekans

    		 Toplam Önbellek PCIe TDP Fiyat
    Ryzen 9 7950X 16/32 5.7 / 4.5 GHZ 80MB Gen 5 170W 699 Dolar
    Ryzen 9 7900X 12/24 5.6 / 4.7 GHZ 76MB Gen 5 170W 549 Dolar
    Ryzen 7 7700X 8/16 5.4 / 4.5 GHZ 40MB Gen 5 105W 399 Dolar
    Ryzen 5 7600X 6/12 5.3 / 4.7 GHZ 38MB Gen 5 105W 299 Dolar

    Tüm bu veriler AMD’nin Zen 4 çekirdek mimarisiyle son derece verimli olduğunu görüyoruz. Bu durum sadece masaüstü Ryzen işlemciler için değil mobil taraftaki işlemciler için de önemli. Öte yandan Ryzen 7000 serisi 27 Eylül tarihinde perakende satışlara çıkacak.

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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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