Xbox Game Pass oyunlarını telefondan oynayabilirsiniz

Tam Boyutta Gör Microsoft, Game Pass abonelik hizmetinde yer alan oyunların bulut üzerinden oynanması için çalışmalarına devam ediyor. Belirli bölgelerde kendi hizmetini sunan Microsoft ayrıca GeForce NOW hizmetine de entegre oldu.

Boosteroid nedir?

Son yapılan açıklamaya göre Boosteroid platformunda da Xbox Game Pass oyunlarını bulut üzerinden oynamak mümkün olacak. Boosteroid hem PC hem de taşınabilir cihazlarda bulut oyunculuğu sunmayı hedefliyor.

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Boosteroid üzerinde normalde Epic Games ve Steam kütüphanenizi oynayabiliyordunuz. Aynı GeForce Now gibi bu oyunları satın almış olmanız gerekiyor. Yine belirli oyunlar destekleniyor ve kütüphane sürekli genişliyor.

Kütüphanede Xbox filtresini kullanarak hangi oyunların desteklendiğini görebilirsiniz. Bununla birlikte tahmin edebileceğiniz gibi oyunları oynamak aylık 10$ abonelik bedeli istiyor. Şu an için Türkiye’de Game Pass oyunları geçerli değil.

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