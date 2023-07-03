Oyunculara müjde: Red Dead Redemption Remastered ufukta göründü

Red Dead Redemption Remastered ufukta göründü
Bildirilenlere göre Güney Kore'nin Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi (GRAC), Haziran ayının başlarında sadece "Red Dead Redemption" başlıklı bir oyunu listeledi. Ayrıca bu yeni yapımın 2010'da çıkan Red Dead Redemption ve Red Dead Redemption 2'den harici olarak platforma eklendiği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni gelişme, olası bir yeniden yapım veya remaster hakkında çeşitli söylentilere yol açmış durumda.
Bildiğiniz üzere Rockstar, 2021 yılında çıkış yapan Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ile eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Öyle ki Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın bulunduğu paket, grafikleri ve mevcut sorunları nedeniyle eleştirmenlerden 49, kullanıcılardan ise 0,6 puan aldı.
Ayrıca şirketin halihazırda Grand Theft Auto 6 üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle Red Dead Redemption'ın yeni sürümü neler sunacak bekleyip görmemiz gerekecek.
Ayrıca Güney Kore derecelendirme kurulunun geçtiğimiz yıllarda birçok sızıntıya kaynak olduğunu belirtelim. Niketim Modern Warfare 2 Remake, 2K imzalı LEGO Futbol oyunu gibi yapımlar resmi duyurudan önce platformda göründü. Yeni listeleme ise, Red Dead Redemption Remastered için herhangi bir çıkış tarihi içermiyor. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D