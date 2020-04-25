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    Pac-Man Champıonship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz

    Puan Yarışı ve Macera adında iki yeni mod sunan Pac-Man Champıonship Edition 2 görsel atmosferi ile geçiş animasyonları açısından klasik Pac-Man oyununu unutturacak.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pac-Man Champıonship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evinde oturmak zorunda kalan insanların sıkılmaması için oyun mağazaları birbiri ardına hediye vermeye devam ediyor. Bu kez Steam mağazasında Pac-Man Championship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    Pac-Man Championship Edition 2 neler sunuyor?

    Bandai Namco imzasını taşıyan Pac-Man Championship Edition 2 oyunu CE serisinin devam oyunu niteliğinde. 3 boyutlu atmosfer ve etkileyici animasyonlar klasik Pac-Man oyununu bir adım öteye taşıyor.

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    Geleneksel hayalet kovalama konseptini devam ettiren oyun bazı dokunuşlarla heyecanı daha da arttırmış. Maksimum hayalet yutmak için 4 taneye kadar hayalet treni, hızlı kaçan meyveler, büyük kötü patronlar bunlar arasında. Ayrıca Puan Yarışı ve Macera olmak üzere iki yeni mod da oyuna eklenmiş.

    Oyun sayfası



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 1 sa.
    çocukluğumuzun oyunu
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    Benim için bedava olması kafi. Oyunun ne olduğu önemli değil.
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