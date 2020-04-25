Pac-Man Champıonship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz

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Koronavirüs salgını nedeniyle evinde oturmak zorunda kalan insanların sıkılmaması için oyun mağazaları birbiri ardına hediye vermeye devam ediyor. Bu kez Steam mağazasında Pac-Man Championship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Pac-Man Championship Edition 2 neler sunuyor?

Bandai Namco imzasını taşıyan Pac-Man Championship Edition 2 oyunu CE serisinin devam oyunu niteliğinde. 3 boyutlu atmosfer ve etkileyici animasyonlar klasik Pac-Man oyununu bir adım öteye taşıyor.

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Geleneksel hayalet kovalama konseptini devam ettiren oyun bazı dokunuşlarla heyecanı daha da arttırmış. Maksimum hayalet yutmak için 4 taneye kadar hayalet treni, hızlı kaçan meyveler, büyük kötü patronlar bunlar arasında. Ayrıca Puan Yarışı ve Macera olmak üzere iki yeni mod da oyuna eklenmiş.

Oyun sayfası

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