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    Global premium telefon segmenti hızlı büyüyor

    Ekonomik sıkıntılara rağmen tüketicilerin 400$ üzerindeki akıllı telefonlara olan ilgisi büyüyor. Bu ilgiden en fazla yararlanan ise iPhone serisi oluyor. Samsung da ikinci sırada. 
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    Akıllı telefon
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    Global çapta yer yer ekonomik sıkıntılardan bahsedilirken ve önemli bir kesimin halen giriş seviyesi telefonlara yöneldiği gündeme gelirken premium telefon segmenti sessiz ve derinden ilerliyor.

    Premium telefon segmenti büyüyor

    Counterpoint tarafından yapılan pazar araştırmasına göre premium telefon segmenti global olarak yıllık yüzde 24 büyüme kaydetti. Global akıllı telefon pazarının yüzde 7 büyüyebildiği bir dönemde elde edilen rakam dikkat çekici. Ayrıca toplam gelirlere yüzde 27 katkı ile yeni bir rekor kırdı.

    400$ ve üzeri fiyat etiketlerinin dahil edildiği araştırmada Apple toplam 8 satış bölgesinde lider durumda ve 2017 yılından sonra ilk kez yüzde 60 paya ulaştı. iPhone 12 ve iPhone 13 satışları Apple’ı zirveye taşıdı.

    iPhone 13
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    Katlanabilir telefonların da artık katkı yapmaya başladığı segmentte Samsung bunun kaymağını yiyor. Premium satışları yüzde 6 büyüyen Samsung bir miktar pazar payı kaybetmiş durumda. Oppo yüzde 116, Vivo  ise yüzde 103 büyüme ile bazı pazarlarda ilk beşe girmeyi başardı.

    iPhone serisinin yüksek fiyat etiketleri yanında Android üreticilerinin de artık 1000$ üzerine çıkan Ultra akıllı telefonları pazarı şekillendirmeye başladı. Katlanabilir telefonların da etkisiyle premium sınıfın daha da büyüyeceğini tahmin edebiliriz.

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