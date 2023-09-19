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    Anlık Bildirim

    Paint uygulamasına Photoshop özelliği eklendi: Katmanlarla çalışma!

    Windows'taki Paint uygulaması kısa süre önce arka plan kaldırma özelliğine sahip olmuştu. Microsoft şimdi ise uygulamaya transparan dosyalarla çalışma ve katman desteği ekledi.
    Paint uygulamasına Photoshop özelliği geldi: Katmanlarla çalışma! Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, Windows uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Insider kullanıcılarına güncellenmiş bir Paint uygulaması sundu. Grafik editörünün yeni sürümü transparan dosyalarla çalışma olanağı ve katman desteği ile öne çıkıyor.

    Paint'e arka plan kaldırma fonksiyonu daha önce eklenmişti. Uygulama yeni güncelleme ile daha da gelişti. Artık kullanıcılar tek bir tıklama ile gereksiz arka planları kaldırabileceği gibi üçüncü taraf programlara başvurmadan karmaşık görseller üzerinde çalışabilecek.

    Artık çok daha yetenekli

    Microsoft Paint bu dokunuşların ardından Adobe Photoshop ve diğer profesyonel grafik editörlerine benzer şekilde transparan PNG'leri açma ve kaydetme özelliği de dahil olmak üzere transparanlık deseteğine kavuştu. Ayrıca çalışma alanına metin, şekil ve diğer görsel öğeler için katman eklenebilmesi muazzam oldu.

    Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yeni Paint uygulaması (sürüm 11.2308.18.0) şu anda Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket geri bildirimlere göre hareket edip bu özellikleri genel kullanıma hazır hale getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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