Paint uygulamasına Photoshop özelliği eklendi: Katmanlarla çalışma!

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Windows uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Insider kullanıcılarına güncellenmiş bir Paint uygulaması sundu. Grafik editörünün yeni sürümü transparan dosyalarla çalışma olanağı ve katman desteği ile öne çıkıyor.

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Paint'e arka plan kaldırma fonksiyonu daha önce eklenmişti. Uygulama yeni güncelleme ile daha da gelişti. Artık kullanıcılar tek bir tıklama ile gereksiz arka planları kaldırabileceği gibi üçüncü taraf programlara başvurmadan karmaşık görseller üzerinde çalışabilecek.

Artık çok daha yetenekli

Microsoft Paint bu dokunuşların ardından Adobe Photoshop ve diğer profesyonel grafik editörlerine benzer şekilde transparan PNG'leri açma ve kaydetme özelliği de dahil olmak üzere transparanlık deseteğine kavuştu. Ayrıca çalışma alanına metin, şekil ve diğer görsel öğeler için katman eklenebilmesi muazzam oldu.

Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yeni Paint uygulaması (sürüm 11.2308.18.0) şu anda Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket geri bildirimlere göre hareket edip bu özellikleri genel kullanıma hazır hale getirecek.

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Paint uygulamasına Photoshop özelliği geldi: Katmanlarla çalışma!