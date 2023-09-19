Paint uygulamasına Photoshop özelliği eklendi: Katmanlarla çalışma!

Paint'e arka plan kaldırma fonksiyonu daha önce eklenmişti. Uygulama yeni güncelleme ile daha da gelişti. Artık kullanıcılar tek bir tıklama ile gereksiz arka planları kaldırabileceği gibi üçüncü taraf programlara başvurmadan karmaşık görseller üzerinde çalışabilecek.
Artık çok daha yetenekli
Microsoft Paint bu dokunuşların ardından Adobe Photoshop ve diğer profesyonel grafik editörlerine benzer şekilde transparan PNG'leri açma ve kaydetme özelliği de dahil olmak üzere transparanlık deseteğine kavuştu. Ayrıca çalışma alanına metin, şekil ve diğer görsel öğeler için katman eklenebilmesi muazzam oldu.
Giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yeni Paint uygulaması (sürüm 11.2308.18.0) şu anda Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket geri bildirimlere göre hareket edip bu özellikleri genel kullanıma hazır hale getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.