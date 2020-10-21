Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü

    Pakistan'ın siparişini verdiği, Milli Gemi Projesi kapsamında üretilen ve Türkiye'de Ada sınıfı olarak bilinen korvetler için tahrik sistemleri problemi çözüldü.
    1 gün
    7b
    58
    5
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Ekim ayının başında yapılan GE Marine açıklamasına göre Pakistan'ın Türkiye'den verdiği Ada sınıfı korvetlerin tahrik sistemi için STM ile anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre gemilerin tahrik sistemi GE Marine firmasına ait LM2500 gaz türbini olacak. 

    Pakistan, Türk Donanmasında Ada sınıfı korvet olarak bilinen korvetlerden 4 adet sipariş vermişti. Ancak geminin tahrik sistemi belirlenememiş ve teslimatlar belirsiz bir hal almıştı. Bu sorunun da çözülmesi ile birlikte geminin üretim aşaması hızlanacak. Gemide bazı değişikliklerin de olması bekleniyor. Pakistan'ın tercih ettiği silah sistemlerinde eklemeler olacağı biliniyor.

    Bunların başında da dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS] geliyor. Bu sistem ile gemi hava savunma kabiliyetini elde edecek.

    Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü
    Tam Boyutta Gör



    https://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213692/ge-gas-turbines-to-power-pakistan%27s-new-milgem-corvettes.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 1 gün (düzenlendi) en beğenilen gun
    VLS işi hava savunma sistemimizin olmamasıyla pek alakalı değil aslında. Proje başında Ada sınıfı korvetlerin bu kadar kapsamlı kullanım için düşünülmemesinden kaynaklı. Bu gemiler sonradan maliyet odaklı dört bir tarafa koşturur oldular ve başarılı bulundular açıkçası. Bu gemilerden elde edilen tecrübe ile; menzili artsın, vls olsun derken işi istif sınıfına götürdü. Eğer projeyi baştan yapmaya kalksak hepsi istif sınıfı gibi yapılması muhtemeldi.
    VLS işi hava savunma sistemimizin olmamasıyla pek alakalı değil aslında. Proje başında Ada sınıfı korvetlerin bu kadar kapsamlı kullanım için düşünülmemesinden ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Tahrik sistemi tedarik problemi mi vardı?ben yeni duyuyorum..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İstiklalFMK 1 gün
    Tahrik sistemi problemi hiç olmadı ki. Sözleşme zaten zamanında imzalandı. Başlık tamamen click bait. Siz işinizi yapıp teknoloji haberlerine odaklanın isterseniz. Bu nasıl bir aymazlık. Rezilik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 gün (düzenlendi)
    Bizimkilerin en büyük eksiği hava savunma sistemi idi oda bize satmadıkları ve bizimde daha geliştirememiş olmamızdan dolayı. Demek ki Pakistan bir yerden almayı başarıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 1 gün gun
    VLS işi hava savunma sistemimizin olmamasıyla pek alakalı değil aslında. Proje başında Ada sınıfı korvetlerin bu kadar kapsamlı kullanım için düşünülmemesinden kaynaklı. Bu gemiler sonradan maliyet odaklı dört bir tarafa koşturur oldular ve başarılı bulundular açıkçası. Bu gemilerden elde edilen tecrübe ile; menzili artsın, vls olsun derken işi istif sınıfına götürdü. Eğer projeyi baştan yapmaya kalksak hepsi istif sınıfı gibi yapılması muhtemeldi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 sa. PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi 1 gün Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar 1 gün GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi 1 gün Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi 1 gün NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler 1 gün PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme) 1 gün Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı 1 gün Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri 1 gün PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı! 1 gün 2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda 1 gün RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı 1 gün Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti 1 gün Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor 1 gün Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti 1 gün Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor 1 gün Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı 1 gün Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde 1 gün Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi? 1 gün Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç 1 gün Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü Sonraki Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var 1 gün Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde 1 gün Telefonu fansız soğutan kılıf? Termal kamerayla ölçtük 1 gün Hızlı ve Öfkeli serisi sona eriyor: Sadece iki film kaldı 1 gün NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı 1 gün Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti 1 gün Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 gün Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı 1 gün Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi 1 gün Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak 2 gün Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor 2 gün Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor 2 gün Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak 2 gün Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı 2 gün Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı 2 gün iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar 2 gün Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor 2 gün Tesla, Çin'de üretilen Model 3'leri Avrupa'ya ihraç etmeye başlıyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız