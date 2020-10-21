Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü

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Ekim ayının başında yapılan GE Marine açıklamasına göre Pakistan'ın Türkiye'den verdiği Ada sınıfı korvetlerin tahrik sistemi için STM ile anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre gemilerin tahrik sistemi GE Marine firmasına ait LM2500 gaz türbini olacak.

Pakistan, Türk Donanmasında Ada sınıfı korvet olarak bilinen korvetlerden 4 adet sipariş vermişti. Ancak geminin tahrik sistemi belirlenememiş ve teslimatlar belirsiz bir hal almıştı. Bu sorunun da çözülmesi ile birlikte geminin üretim aşaması hızlanacak. Gemide bazı değişikliklerin de olması bekleniyor. Pakistan'ın tercih ettiği silah sistemlerinde eklemeler olacağı biliniyor.

Bunların başında da dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS] geliyor. Bu sistem ile gemi hava savunma kabiliyetini elde edecek.

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https://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/213692/ge-gas-turbines-to-power-pakistan%27s-new-milgem-corvettes.html

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