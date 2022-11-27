Palm dönemini tekrar yaşamak isteyenlere müjde!

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar modern anlamda piyasada yokken PDA ya da avuç içi bilgisayar olarak tabir edilen bir fırtına yaşanıyordu. HP, Palm, Sony gibi markalara ait PDA cihazları ya kendi işletim sistemleri ile ya da Windows CE işletim sistemi ile kullanıcılara mini bir PC tecrübesi yaşatmak istemişti. O dönemleri görmeyenler en azından neye benzediğini görebilecek.

PalmPilot projesi nedir?

PalmPilot adıyla geliştirilen emülatör, yaklaşık 560 Palm OS uygulaması ile önemli bir arşiv sunuyor. 6 ayda geliştirilen arşiv farklı Palm OS versiyonları ve oyunları da deneyimlemenizi sağlıyor. Pek çok uygulamanın kodları eksik olduğu için geliştirici Jason Scott bunları tamamlamanın yollarını arıyor.

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Emülatörü çalıştırmak için kütüphaneden ROM uzantılı dosyaları indirerek yüklemek gerekiyor. Uygulamalar ekran kalemini de algılayacak şekilde hazırlanmış. Ayrıca archive.org sitesinde otomatik olarak tüm dosyaları indirerek uygulamaları çalıştırmak mümkün. O dönemde farklı cihazlar olduğu için haliyle Palm OS menü ve tuş dizilimleri de değişiyor. O yıllara ilişkin bir anekdot ise shareware olarak tanımlanan yazılımları satın alabilmek için posta yoluyla ödemenin yapılması gerektiğiydi.

Cloudpilot emülatör

Palm kütüphanesi

Archive.org kolay uygulama çalıştırma

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