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    Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta

    Renkler hakkındaki faaliyetleriyle bilinen Pantone, 2023 yılının rengini Viva Magenta olarak belirledi. Viva Magenta rengini kullanan yeni ürünler tanıtıldı.       
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    Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta Tam Boyutta Gör
    Renk alanında dünyanın en ünlü kuruluşlarından Pantone, her sene Aralık ayında bir rengi gelecek trend rengi olarak duyuruyor. Pantone Color Institute tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2023 yılının rengi Viva Magenta oldu.

    Katalogda Pantone 18-750 Viva Magenta adıyla yer alan bu renk, kırmızı ve pembe arası tonlara sahip. Şirketten yapılan açıklamada bu rengin güçlü ve güçlendirici olduğuna vurgu yapıldı. Cesur ve korkusuz olarak nitelendirilen Viva Magenta için, “Saf neşenin tadını çıkaran, deneyselliği ve kısıtlama olmaksızın kendini ifade etmeyi teşvik eden, heyecan verici ve sınır tanımayan bir renk olarak öne çıkan yeni ve hareketli bir kırmızı” ifadeleri kullanıldı. Cesur, zeka dolu ve herkesi kapsayan bir renk olduğu belirtildi.

    Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta Tam Boyutta Gör

    Motorola'nın yeni telefonunda Viva Magenta renk seçeneği sunulacak

    2023 yılının rengini kullanan ürünler şimdiden hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Motorola Edge 30 Fusion'a Viva Magenta renk seçeneği eklendi. CARIUMA isimli giyim şirketi, Viva Magenta renginde yeni ayakkabılarını tanıttı.

    Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta Tam Boyutta Gör

    Pantone, 2022 yılının rengini Very Peri olarak seçmişti. Mavi ve mor karışımı tona sahip Very Peri, “canlı ve mutlu” olarak tanımlanmıştı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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