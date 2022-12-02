Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta

Katalogda Pantone 18-750 Viva Magenta adıyla yer alan bu renk, kırmızı ve pembe arası tonlara sahip. Şirketten yapılan açıklamada bu rengin güçlü ve güçlendirici olduğuna vurgu yapıldı. Cesur ve korkusuz olarak nitelendirilen Viva Magenta için, “Saf neşenin tadını çıkaran, deneyselliği ve kısıtlama olmaksızın kendini ifade etmeyi teşvik eden, heyecan verici ve sınır tanımayan bir renk olarak öne çıkan yeni ve hareketli bir kırmızı” ifadeleri kullanıldı. Cesur, zeka dolu ve herkesi kapsayan bir renk olduğu belirtildi.
Motorola'nın yeni telefonunda Viva Magenta renk seçeneği sunulacak
2023 yılının rengini kullanan ürünler şimdiden hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Motorola Edge 30 Fusion'a Viva Magenta renk seçeneği eklendi. CARIUMA isimli giyim şirketi, Viva Magenta renginde yeni ayakkabılarını tanıttı.
Pantone, 2022 yılının rengini Very Peri olarak seçmişti. Mavi ve mor karışımı tona sahip Very Peri, “canlı ve mutlu” olarak tanımlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam