Tam Boyutta Gör Renk alanında dünyanın en ünlü kuruluşlarından Pantone, her sene Aralık ayında bir rengi gelecek trend rengi olarak duyuruyor. Pantone Color Institute tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2023 yılının rengi Viva Magenta oldu.

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Katalogda Pantone 18-750 Viva Magenta adıyla yer alan bu renk, kırmızı ve pembe arası tonlara sahip. Şirketten yapılan açıklamada bu rengin güçlü ve güçlendirici olduğuna vurgu yapıldı. Cesur ve korkusuz olarak nitelendirilen Viva Magenta için, “Saf neşenin tadını çıkaran, deneyselliği ve kısıtlama olmaksızın kendini ifade etmeyi teşvik eden, heyecan verici ve sınır tanımayan bir renk olarak öne çıkan yeni ve hareketli bir kırmızı” ifadeleri kullanıldı. Cesur, zeka dolu ve herkesi kapsayan bir renk olduğu belirtildi.

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Motorola'nın yeni telefonunda Viva Magenta renk seçeneği sunulacak

2023 yılının rengini kullanan ürünler şimdiden hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Motorola Edge 30 Fusion'a Viva Magenta renk seçeneği eklendi. CARIUMA isimli giyim şirketi, Viva Magenta renginde yeni ayakkabılarını tanıttı.

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Pantone, 2022 yılının rengini Very Peri olarak seçmişti. Mavi ve mor karışımı tona sahip Very Peri, “canlı ve mutlu” olarak tanımlanmıştı.

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Pantone, 2023 yılının rengini açıkladı: Viva Magenta