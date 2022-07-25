Papers, Please oyunu Android ve iPhone’lar için duyuruldu

Yıllardır masaüstü ve iPad platformunda yayında olan Papers, Please oyunu için sürpriz bir açıklama geldi. Yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından Android cihazlar ve iOS cihazları da oyuna kavuşuyor.

Papers, Please mobilde

Bağımsız geliştirici Lucas Pope elinden çıkan Papers, Please oyunu distopik Arstotzka ülkesinde geçiyor. Kapı görevlisi olarak ülkeye girenlerin evraklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Sonrasında kişinin girmesine veya deport edilmesine karar veriyorsunuz. Aldığınız kararlara göre puan kazanma veya ceza alma mümkün oluyor.

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Windows, macOS, Linux, PS Vita ve iPad için yayınlanan oyun 5 Ağustos itibari ile Android ve iOS cihazlarına da gelecek. Geliştirici mobil tecrübe için ara yüzü elden geçirdiğini ifade ediyor. iPad üzerinde oyuna sahip olan mobil sürüme ücretsiz erişebilecek. Konsol tarafında ise henüz bir çalışma yok.

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