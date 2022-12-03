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    Anlık Bildirim

    Samsung parmak iziyle kimlik doğrulamayı 2.5 milyar kat daha güvenli hale getirecek

    Samsung parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemini 2.5 milyar kat daha güvenli hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni teknolojiyi 2025'te Galaxy cihazlarda görebiliriz.
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    Parmak iziyle kimlik doğrulama 2.5 milyar kat daha güvenli oluyor Tam Boyutta Gör
    Parmak izi tabanlı kimlik doğrulamanın güvenliği nasıl geliştirilir? OLED ekranın tamamını aynı anda birden fazla parmağı tarayabilecek hale getirerek. Samsung şu anda tam da bu tür bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

    Güney Koreli şirket bu teknolojiyi birkaç yıl içinde hazır hale getirebilir. Samsung Display'e göre kimlik doğrulama için aynı anda üç parmak izi kullanmak, yalnızca bir parmak izi kullanmaktan tam 2.5 milyar kat daha güvenli.

    Parmak iziyle kimlik doğrulama 2.5 milyar kat daha güvenli oluyor

    Galaxy cihazlara 2025'te gelebilir

    Yeni teknoloji aynı zamanda daha kullanışlı, çünkü parmağınızı ekranın herhangi bir yerine koyabiliyorsunuz. Çoklu parmak izi taramanın Galaxy cihazlara ne zaman adapte edileceği henüz belli değil ancak söylenenlere bakılıras 2025 yılında gerçekleşebilir.

    Yeni teknolojinin geçerli güvenlik standardı haline geleceğine inanılıyor. Samsung muhtemelen çoklu parmak izi taramayı sunan ilk şirket olacak. Akıllı telefonlarında parmak izi tarayıcısı yerine Face ID sistemine yönelen Apple'ın bu teknolojiyi benimseyip benimsemeyeceği belli değil.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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