Samsung parmak iziyle kimlik doğrulamayı 2.5 milyar kat daha güvenli hale getirecek

Güney Koreli şirket bu teknolojiyi birkaç yıl içinde hazır hale getirebilir. Samsung Display'e göre kimlik doğrulama için aynı anda üç parmak izi kullanmak, yalnızca bir parmak izi kullanmaktan tam 2.5 milyar kat daha güvenli.
Galaxy cihazlara 2025'te gelebilir
Yeni teknoloji aynı zamanda daha kullanışlı, çünkü parmağınızı ekranın herhangi bir yerine koyabiliyorsunuz. Çoklu parmak izi taramanın Galaxy cihazlara ne zaman adapte edileceği henüz belli değil ancak söylenenlere bakılıras 2025 yılında gerçekleşebilir.
Yeni teknolojinin geçerli güvenlik standardı haline geleceğine inanılıyor. Samsung muhtemelen çoklu parmak izi taramayı sunan ilk şirket olacak. Akıllı telefonlarında parmak izi tarayıcısı yerine Face ID sistemine yönelen Apple'ın bu teknolojiyi benimseyip benimsemeyeceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam