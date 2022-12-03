Samsung parmak iziyle kimlik doğrulamayı 2.5 milyar kat daha güvenli hale getirecek

Tam Boyutta Gör Parmak izi tabanlı kimlik doğrulamanın güvenliği nasıl geliştirilir? OLED ekranın tamamını aynı anda birden fazla parmağı tarayabilecek hale getirerek. Samsung şu anda tam da bu tür bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

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Güney Koreli şirket bu teknolojiyi birkaç yıl içinde hazır hale getirebilir. Samsung Display'e göre kimlik doğrulama için aynı anda üç parmak izi kullanmak, yalnızca bir parmak izi kullanmaktan tam 2.5 milyar kat daha güvenli.

Galaxy cihazlara 2025'te gelebilir

Yeni teknoloji aynı zamanda daha kullanışlı, çünkü parmağınızı ekranın herhangi bir yerine koyabiliyorsunuz. Çoklu parmak izi taramanın Galaxy cihazlara ne zaman adapte edileceği henüz belli değil ancak söylenenlere bakılıras 2025 yılında gerçekleşebilir.

Yeni teknolojinin geçerli güvenlik standardı haline geleceğine inanılıyor. Samsung muhtemelen çoklu parmak izi taramayı sunan ilk şirket olacak. Akıllı telefonlarında parmak izi tarayıcısı yerine Face ID sistemine yönelen Apple'ın bu teknolojiyi benimseyip benimsemeyeceği belli değil.

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Parmak iziyle kimlik doğrulama 2.5 milyar kat daha güvenli oluyor