Parmak ucu boyutunda mikroskop bağış rekoru kırıyor

Akıllı telefonlar için geliştirilen pek çok aksesuarın; masa üstünde kullanılan orijinallerine göre çok etkili işler yapabildiğiniz görüyoruz. Bunlardan biri mikroskop aksesuarı. iMicro girişimi bu alanda rekor kırıyor.

iMicro Q2 özellikleri ve fiyatı

2012 yılından bu yana aksesuar tarzında mikroskop modülü geliştiren ve sayısız patentin sahibi olan iMicro girişimi; Kickstarter üzerinde başlattığı yeni kampanya ile hem yakınlaştırma hem de bağış rekoru kırıyor.

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Daha önceki iki mikroskop aksesuarı ilgi gören girişimin Q2 adındaki son projesi 800x yakınlaştırma yapabiliyor. Patentli bir optik sistem kullanan aksesuar 1 mikron seviyesine kadar inebiliyor. Özel uygulaması aksesuardan görselleri alarak yakınlaştırılmış haliyle kullanıcılara sunuyor.

Parmak ucu büyüklüğünde olan iMicro Q2 aksesuarı oldukça da ince. Silikon yapısı sayesinde hemen her telefonun veya tabletin kamerası üzerine yapışan iMicro Q2 böylece pahalı ekipmanlara da gerek bırakmıyor.

iMicro Q2 aksesuarı 31$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Proje kat kat fazla bağış toplamayı başardı ve Mart ayı itibariyle katılımcılara sevkiyatına başlanacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1289187249/imicro-q2-an-800x-fingertip-microscope-for-any-smart-phone

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