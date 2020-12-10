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    Parmak ucu boyutunda mikroskop bağış rekoru kırıyor

    iMicro Q2 adındaki proje kamera lensinin üzerine yapışan ve 800x yakınlaştırma ile belirli senaryolarda mikroskop ihtiyacınızı karşılayabilen bir aksesuar sunuyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı telefonlar için geliştirilen pek çok aksesuarın; masa üstünde kullanılan orijinallerine göre çok etkili işler yapabildiğiniz görüyoruz. Bunlardan biri mikroskop aksesuarı. iMicro girişimi bu alanda rekor kırıyor.

    iMicro Q2 özellikleri ve fiyatı

    2012 yılından bu yana aksesuar tarzında mikroskop modülü geliştiren ve sayısız patentin sahibi olan iMicro girişimi; Kickstarter üzerinde başlattığı yeni kampanya ile hem yakınlaştırma hem de bağış rekoru kırıyor.

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    Daha önceki iki mikroskop aksesuarı ilgi gören girişimin Q2 adındaki son projesi 800x yakınlaştırma yapabiliyor. Patentli bir optik sistem kullanan aksesuar 1 mikron seviyesine kadar inebiliyor. Özel uygulaması aksesuardan görselleri alarak yakınlaştırılmış haliyle kullanıcılara sunuyor.

    Parmak ucu boyutunda mikroskop bağış rekoru kırıyor

    Parmak ucu büyüklüğünde olan iMicro Q2 aksesuarı oldukça da ince. Silikon yapısı sayesinde hemen her telefonun veya tabletin kamerası üzerine yapışan iMicro Q2 böylece pahalı ekipmanlara da gerek bırakmıyor.

    iMicro Q2 aksesuarı 31$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Proje kat kat fazla bağış toplamayı başardı ve Mart ayı itibariyle katılımcılara sevkiyatına başlanacak.

     

     



    https://www.kickstarter.com/projects/1289187249/imicro-q2-an-800x-fingertip-microscope-for-any-smart-phone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be teknoloji ne kadar gelişiyor, yakında bir insanı bile mikro boyutta yetiştirebilecek bir bilim karşımıza çıkar ise hiç şaşmam.
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    gidi (gidi gidi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tutarsa çinliler çakmasını çıkarır, gider a101den alırız
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    xenix 1 hf. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Bakalım devlet ne kadar vergi koyacak 🤣
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