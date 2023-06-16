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    Anlık Bildirim

    Payday 3 çıkışından sonra Unreal Engine 5 ile güncellenecek

    Yılın en beklenen çevrimiçi oyunlarından olan Payday 3 için önemli bir bilgi paylaşıldı. Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyun için daha sonra Unreal Engine 5 güncellemesi planlanıyor.
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    Payday 3 için önemli bir duyuru yapıldı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında çıkış yapan PAYDAY 2, yılın en sevilen oyunlarından olmuştu. Uzun yıllar popülerliğini koruyan oyun maalesef bu zamana kadar serinin son oyunu olarak kalmıştı. Serinin yeni oyunu olan PAYDAY 3, uzun bir geliştirme sürecinden geçti ancak yapım sonunda bir çıkış tarihine kavuştu. Oyunu merakla bekleyenler için soru cevap sayfası yayınlayan geliştirici Starbreeze, yapım hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

    PAYDAY 3 ilerde Unreal Engine 5 ile güncellenebilir

    PAYDAY 3’ün sık sorulan sorular sayfası yayınlayan geliştirici Starbreeze, yapım hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Bu sayfaya göre Starbreeze, PAYDAY 3’ün geliştirilmesine Unreal Engine 4 ile başladığı için yapım UE4 ile çıkış yapacak. Ancak Starbreeze, çıkışından sonra oyunu Unreal Engine 5 ile güncellemeyi düşünüyor.

    Yapım hakkında birçok soruyu cevaplayan bu sayfa, oyunun platformlar arası çevrim içi oynanışı ve platformlar arası kullanıcı profillerinin senkronize olacağını duyurdu. Böylece oyuncular, hangi platformda olursa olsun arkadaşları ile beraber PAYDAY 3 oynayabilecek. PAYDAY 3, 21 Eylül’de PC ve konsollar için çıkış yapacak. Yapım, Xbox Game Pass’e de eklenecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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