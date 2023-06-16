Payday 3 çıkışından sonra Unreal Engine 5 ile güncellenecek

PAYDAY 3 ilerde Unreal Engine 5 ile güncellenebilir
PAYDAY 3’ün sık sorulan sorular sayfası yayınlayan geliştirici Starbreeze, yapım hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Bu sayfaya göre Starbreeze, PAYDAY 3’ün geliştirilmesine Unreal Engine 4 ile başladığı için yapım UE4 ile çıkış yapacak. Ancak Starbreeze, çıkışından sonra oyunu Unreal Engine 5 ile güncellemeyi düşünüyor.
Yapım hakkında birçok soruyu cevaplayan bu sayfa, oyunun platformlar arası çevrim içi oynanışı ve platformlar arası kullanıcı profillerinin senkronize olacağını duyurdu. Böylece oyuncular, hangi platformda olursa olsun arkadaşları ile beraber PAYDAY 3 oynayabilecek. PAYDAY 3, 21 Eylül’de PC ve konsollar için çıkış yapacak. Yapım, Xbox Game Pass’e de eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi