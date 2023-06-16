Payday 3 çıkışından sonra Unreal Engine 5 ile güncellenecek

Tam Boyutta Gör 2013 yılında çıkış yapan PAYDAY 2, yılın en sevilen oyunlarından olmuştu. Uzun yıllar popülerliğini koruyan oyun maalesef bu zamana kadar serinin son oyunu olarak kalmıştı. Serinin yeni oyunu olan PAYDAY 3, uzun bir geliştirme sürecinden geçti ancak yapım sonunda bir çıkış tarihine kavuştu. Oyunu merakla bekleyenler için soru cevap sayfası yayınlayan geliştirici Starbreeze, yapım hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

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PAYDAY 3 ilerde Unreal Engine 5 ile güncellenebilir

PAYDAY 3’ün sık sorulan sorular sayfası yayınlayan geliştirici Starbreeze, yapım hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Bu sayfaya göre Starbreeze, PAYDAY 3’ün geliştirilmesine Unreal Engine 4 ile başladığı için yapım UE4 ile çıkış yapacak. Ancak Starbreeze, çıkışından sonra oyunu Unreal Engine 5 ile güncellemeyi düşünüyor.

Yapım hakkında birçok soruyu cevaplayan bu sayfa, oyunun platformlar arası çevrim içi oynanışı ve platformlar arası kullanıcı profillerinin senkronize olacağını duyurdu. Böylece oyuncular, hangi platformda olursa olsun arkadaşları ile beraber PAYDAY 3 oynayabilecek. PAYDAY 3, 21 Eylül’de PC ve konsollar için çıkış yapacak. Yapım, Xbox Game Pass’e de eklenecek.

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Payday 3 için önemli bir duyuru yapıldı