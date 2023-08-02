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    PC pazarı çakılırken AMD, beklenenden daha güçlü durdu

    PC pazarı zayıflığını sürdürse de AMD beklenenden daha iyi sonuçlar açıkladı. Teknoloji devi yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinde düşüş yaşamış olsa da beklentilerin üstünde performans sergiledi.
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    PC pazarı çakılırken AMD, beklenenden daha güçlü durdu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar pazarı son birkaç çeyrektir sert bir düşüş içinde ancak AMD, beklentilerden daha iyi performans sergilemeye devam ediyor. Firma, ikinci çeyrek gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 18 düştüğünü, ancak sonuçların yine de analistlerin tahminlerinin üzerinde olduğunu, satış ve kârın tahminleri aştığını açıkladı.

    AMD, sarsıldı ancak yıkılmadı

    PC pazarı çakılırken AMD, beklenenden daha güçlü durdu Tam Boyutta Gör
    2023 yılının ikinci çeyreğinde AMD, bir önceki yıl elde ettiği 6,6 milyar dolar gelirden 5,4 milyar dolara geriledi. Bu gerileme AMD’nin tüm segmentlerinde hissedildi diyebiliriz. AMD, üçüncü çeyrekte 5,7 milyar dolar gelir beklerken ikinci çeyrekte 27 milyon dolar net gelir açıkladı. Önceki yıl bu rakam 447 milyon dolardı ve düşüş yüzde 94 oldu.

    Öte yandan AMD, görünüşe göre yapay zeka tufanında pek yararlanamamış ya da daha doğrusu rakipleri kadar yararlanamamış gibi duruyor. Zira Intel ve Nvidia, yapay zeka yongalarının ağırlıklı olarak talep edildiği sunucu bölümlerinde artış sağlarken AMD tarafında bu olmadı. AMD'nin veri merkezi segmenti yüzde 11'lik bir düşüşle 1,3 milyar dolara gerilerken, şirket bunun düşük sunucu işlemcisi satışlarından kaynaklandığını söyledi.

    PC pazarı çakılırken AMD, beklenenden daha güçlü durdu Tam Boyutta Gör
    AMD, ChatGPT gibi uygulamaların kalbinde yer alan yapay zeka modellerini oluşturmayı ve çalıştırmayı amaçlayan yeni bir çip duyurdu. AMD, MI300X çipinin şu anda örnekleme için müşterilere sağlandığını ve üretimin dördüncü çeyrekte artacağını söyledi. AMD'nin daha az güçlü yongalar ve ağ parçaları sattığı gömülü segmenti, AMD'nin bu dönemde büyüyen tek sektörü oldu. Bu birimin geliri yüzde 16 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.

    AMD'nin oyun segmentinde satışlar yıllık bazda yüzde 4 düşerek 1,6 milyar dolara geriledi; oyun konsolları için üretilenler gibi "yarı özel" çiplere olan yüksek talep olmasaydı bu düşüş daha da kötü olabilirdi. AMD'nin PC işlemcilerinden elde edilen satışları içeren bölümünde de düşüş önceki yıla göre yüzde 54 olarak gerçekleşti ve 998 milyon dolara geriledi. AMD, pazar koşullarının iyileşmekte olduğunu belirtti.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/08/01/amd-earnings-report-q2-2023.html https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_ac518be7668b3338f9024b2d46821dd2/amd/db/778/6929/file/AMD+Q2%2723+Earnings+Slides.pdf
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    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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