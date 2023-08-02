PC pazarı çakılırken AMD, beklenenden daha güçlü durdu

Öte yandan AMD, görünüşe göre yapay zeka tufanında pek yararlanamamış ya da daha doğrusu rakipleri kadar yararlanamamış gibi duruyor. Zira Intel ve Nvidia, yapay zeka yongalarının ağırlıklı olarak talep edildiği sunucu bölümlerinde artış sağlarken AMD tarafında bu olmadı. AMD'nin veri merkezi segmenti yüzde 11'lik bir düşüşle 1,3 milyar dolara gerilerken, şirket bunun düşük sunucu işlemcisi satışlarından kaynaklandığını söyledi.
AMD'nin oyun segmentinde satışlar yıllık bazda yüzde 4 düşerek 1,6 milyar dolara geriledi; oyun konsolları için üretilenler gibi "yarı özel" çiplere olan yüksek talep olmasaydı bu düşüş daha da kötü olabilirdi. AMD'nin PC işlemcilerinden elde edilen satışları içeren bölümünde de düşüş önceki yıla göre yüzde 54 olarak gerçekleşti ve 998 milyon dolara geriledi. AMD, pazar koşullarının iyileşmekte olduğunu belirtti.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü