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    PCI-Express 7.0 özellikleri açıklandı: Sınırları zorlayacak

    PCIe 5.0 standardının duyurulmasından bu yana geçen 4 yılın ardından PCIe 7.0'ın ilk ayak sesleri gelmeyi başladı. Yeni standart, bellek bant genişliğini dört katına çıkaracak.
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    PCI-Express 7.0 özellikleri açıklandı: Sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl PCI-SIG konsorsiyumu tarafından duyurulan PCIe 7.0 standardı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Günümüzde PCIe 5.0 standardına geçiş sürerken, yeni standart mevcut hızları yaklaşık 4'e katlayacak. Peki PCIe 6.0 standardının ardından kullanıma sunulacak PCIe 7.0 neler sunuyor? İşte paylaşılan ilk bilgiler. 

    PCI-Express 7.0 özellikleri belli oldu

    Bilmeyenler için günümüzde PCIe 5.0 standardı 32GT/s maksimum veri hızına ek olarak 16 hat üzerinden 64GB/s teorik hızları mümkün kılıyor. 2027 yılında kullanıma sunulması beklenen PCIe 7.0 ise, PAM4 üzerinden 128 GT/sn veri hızı, 16 hat üzerinden 512GB/s ve 1b/1b Flit modu kodlamasına olanak tanıyacak. Burada söz konusu olan Flit modun ise, düşük gecikme süreleri sağlayan Akış Kontrol Birimi olduğunu belirtelim. 

    PCI-Express 7.0 özellikleri açıklandı: Sınırları zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Bu hedefe ulaşılırsa, PCI-Express 7.0'ın Gen5'in dört katı ve şu anda en popüler standardın (Gen4) sekiz katı bant genişliği sunacağını belirtelim. Ayrıca yeni standardın bir diğer odak noktası, verimliliği artırmak ve önceki nesil PCIe teknolojisiyle geriye dönük uyumluluğu sağlamak olacak.

    Öte yandan PCIe Gen7 standardı için önümüzde uzun bir zaman olduğunu unutmamak gerek. Ancak PCI-SIG, 2025 yılına kadar kesinleşmiş ve piyasaya sürülmeye hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Niketim PCIe 5.0, 2019 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında genel kullanıma açılmıştı. Bu noktada PCIe 6.0'ın Mart 2024, PCIe 7.0'ın ise 2027 yılına kadar hazır olması bekleniyor. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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