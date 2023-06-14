PCI-Express 7.0 özellikleri açıklandı: Sınırları zorlayacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl PCI-SIG konsorsiyumu tarafından duyurulan PCIe 7.0 standardı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Günümüzde PCIe 5.0 standardına geçiş sürerken, yeni standart mevcut hızları yaklaşık 4'e katlayacak. Peki PCIe 6.0 standardının ardından kullanıma sunulacak PCIe 7.0 neler sunuyor? İşte paylaşılan ilk bilgiler.

PCI-Express 7.0 özellikleri belli oldu

Bilmeyenler için günümüzde PCIe 5.0 standardı 32GT/s maksimum veri hızına ek olarak 16 hat üzerinden 64GB/s teorik hızları mümkün kılıyor. 2027 yılında kullanıma sunulması beklenen PCIe 7.0 ise, PAM4 üzerinden 128 GT/sn veri hızı, 16 hat üzerinden 512GB/s ve 1b/1b Flit modu kodlamasına olanak tanıyacak. Burada söz konusu olan Flit modun ise, düşük gecikme süreleri sağlayan Akış Kontrol Birimi olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bu hedefe ulaşılırsa, PCI-Express 7.0'ın Gen5'in dört katı ve şu anda en popüler standardın (Gen4) sekiz katı bant genişliği sunacağını belirtelim. Ayrıca yeni standardın bir diğer odak noktası, verimliliği artırmak ve önceki nesil PCIe teknolojisiyle geriye dönük uyumluluğu sağlamak olacak.

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Öte yandan PCIe Gen7 standardı için önümüzde uzun bir zaman olduğunu unutmamak gerek. Ancak PCI-SIG, 2025 yılına kadar kesinleşmiş ve piyasaya sürülmeye hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Niketim PCIe 5.0, 2019 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında genel kullanıma açılmıştı. Bu noktada PCIe 6.0'ın Mart 2024, PCIe 7.0'ın ise 2027 yılına kadar hazır olması bekleniyor.

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