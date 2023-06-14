PCI-Express 7.0 özellikleri açıklandı: Sınırları zorlayacak

PCI-Express 7.0 özellikleri belli oldu
Bilmeyenler için günümüzde PCIe 5.0 standardı 32GT/s maksimum veri hızına ek olarak 16 hat üzerinden 64GB/s teorik hızları mümkün kılıyor. 2027 yılında kullanıma sunulması beklenen PCIe 7.0 ise, PAM4 üzerinden 128 GT/sn veri hızı, 16 hat üzerinden 512GB/s ve 1b/1b Flit modu kodlamasına olanak tanıyacak. Burada söz konusu olan Flit modun ise, düşük gecikme süreleri sağlayan Akış Kontrol Birimi olduğunu belirtelim.
Öte yandan PCIe Gen7 standardı için önümüzde uzun bir zaman olduğunu unutmamak gerek. Ancak PCI-SIG, 2025 yılına kadar kesinleşmiş ve piyasaya sürülmeye hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Niketim PCIe 5.0, 2019 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında genel kullanıma açılmıştı. Bu noktada PCIe 6.0'ın Mart 2024, PCIe 7.0'ın ise 2027 yılına kadar hazır olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi