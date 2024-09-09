Peacemaker’ın 2. Sezonu için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni olan James Gunn, geçtiğimiz yıllarda DC ile anlaşarak The Suicide Squad filmini hayata geçirmişti. Filmdeki sevilen karakterlerden olan Peacemaker’ın dizisi için de çalışmalara başlayan Gunn, daha sonraki yıllarda DC Evreni’nin başına geçirildi. Bir süredir Superman filminin çekimleri ile uğraşan Gunn, Peacemaker’ın yeni sezonu hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

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Peacemaker 2025 yılında geri dönecek

Geçtiğimiz aylarda hem Superman hem de Peacemaker’ın ikinci sezonunun çekimleri ile meşgul olan James Gunn, Threads platformu üzerinde önemli bir bilgi paylaştı. Bir hayranın “Peacemaker’ın ikinci sezonuna hangi yıl kavuşacağız?” sorusuna Gunn, “2025 yılında. Superman’den sonra” cevabını verdi. Böylece Peacemaker’ın yeni sezonunun gelecek yılın ikinci yarısında çıkacağı açıklanmış oldu.

Tam Boyutta Gör John Cena’nın Peacemaker’ı canlandırdığı yapım, 2022 yılının en sevilen dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Superman’e doğrudan bağlanacak olan ve yeni DC Evreni’nde geçecek olan ikinci sezon da muhtemelen seyircilerin ilgisini çekecektir.

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