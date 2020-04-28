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    Pentagon resmen UFO görüntüleri yayınladı: Ne anlama geliyor?

    Pentagon'un yayınladığı UFO görüntüleri ne anlama geliyor? Olağanüstü uçma kabiliyetlerine sahip olduğu görülen cisimler için henüz kesin bir açıklama getirilemedi.
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    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    139
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Pentagon resmen UFO görüntüleri yayınladı: Ne anlama geliyor?
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün önemli bir açıklama yaparak üç farklı UFO görüntüsü yayınladı. 2004-2015 yılları arasında çekilen videolarda, olağandışı uçuş kabiliyetlerine sahip olan bir takım cisimler görülüyor. Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz.

    Videolar 2017 yılında ortaya çıkmıştı

    Pentagon'un yayınladığı görüntüler aslında yeni değil. New York Times gazetesi, UFO (Unindentified Flying Object/Tanımlanamayan Uçan Nesne) görüntüleri olduğu iddia edilen üç videoyu ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkarmıştı. Gazetenin yayınladığı makale uzun bir süre medyanın gündeminde kalmış ve birçok bilim insanından da ilginç yorumlar almıştı. 

    New York Times'ın yayınladığı görüntüler daha sonra 2019'da ABD Donanması tarafından resmen doğrulandı. Yani görüntülerin bugün ilk kez ortaya çıktığı doğru değil. Pentagon sadece hali hazırda sızdırılan ve doğrulanan videoları kendisi de yayınlamış oldu. 

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    Pentagon'un UFO görüntüleri gerçekten de çok ilginç. Videolardaki gizemli araçlar, görünüşte herhangi bir kanat, motor veya itki sistemine sahip değil, ancak buna rağmen yüzeyden kilometrelerce yükseklikte hipersonik hızlarda hareket edebiliyorlar. 

    Konuyla ilgili konuşan ABD Donanması pilotu David Fravor,"Bölgeye yaklaşmamla cismin kaybolması bir oldu...güneye doğru süratle hızlandı ve iki saniyede ortadan kayboldu. İnanılmaz ani ve beklenmedik bir şekilde, bir ping pong topunun duvardan sekmesi gibi. Çarpıp diğer tarafa gitti." ifadelerini kullandı.

    Görüntülerdeki tanımlanamayan cisimlerle ilgili elbette epey bir söylenti var, ancak ne Pentagon ne de herhangi bir araştırmacı bu ilginç duruma kesin bir açıklama getirebilmiş değil. ABD Ordusu, söz konusu kliplerin şu anda "tanımlanamayan hava olayı" (Unindentified Aerial Phenomena) olarak değerlendirildiğini söylüyor.

    Pentagon'un gizemli U.F.O. programının başındaki isim olan eski istihbarat ajanı Luis Elisondo, CNN'e yaptığı açıklamalarda,"Yalnız olmadığımızı ortaya koyan inandırıcı kanıtlar olduğuna inanıyorum. Bu gördüğümüz hava araçları, şu anda ABD'nin veya herhangi bir diğer ülkenin envanterinde bulunmayan yeteneklere sahip." sözlerini kullandı.

    Kliplerdeki cisimlerin kesin olarak uzaylıları ait olduğunu söylemek elbette yanlış olur, ancak çok ama çok enteresan bir olayla karşı karşıya olduğumuz da bir gerçek. Pentagon, bu videoları, New York Times'ın sızıntılarının ardından onayladı. Yani bir anlamda onaylamak zorunda kaldı. Sızıntılar olmasa muhtemelen bu videoları hiç göremeyecektik bile.

    Geçtiğimiz yıl Washington Post'a konuşan Black Vault kurucusu John Greenewald Jnr,"Cisimlerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini veya burada herhangi bir mantıklı açıklamanın bulunamayacağını söylemek yanlış olur. Ancak dünyanın en güçlü ordusu bu cisimlerin ne olduğunu bilmiyor. Donanma'nın gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüklerini itiraf etmesi bana göre zaten başlı başına müthiş bir olay." ifadelerini kullanmıştı.



    https://edition.cnn.com/2020/04/27/politics/pentagon-ufo-videos/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 24 dk.
    Korona, UFO, Uzaylılar falan sırada ne var? Robotların savaş ilan etmesi mi? Olursa şaşırmayacağım xD
    Yanıtla +1
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    ONURTO 27 dk.
    15 20 yıl önce bu UFO fenomeniyle çok yakından ilgiliydim. Forumlarında da admindim, binlerce fotoğraf ve video izlemişimdir, Türkiye'den ve dünyadan...



    Maddi ve manevi menfaat için bu işleri kovalayanları da iyi bilirim, neyse konu UFO'larsa Türkiye'de gelmiş geçmiş en sağlam (bence) UFO fotoğrafları; Eski bir forumun unutulmuş bir köşesinde.. Çeken abimiz belki de rahmetli olmuştur. O zamanlar bunu hiç kovalamamış ve hatta başka konuyla alakalı forumda paylaşmadı.



    Şimdi linkler kırılmış o zaman gerçek boyutlu versiyonları da vardı.



    Doğal olarak tesadüfi çekilmiş. Peşpeşe deklanşör basılan daha sonra fark edilen. Bu konuda sonsuz çöp, deli zırvası, ilgi arsızı hezeyanı, saçma teori arasında bir gerçek söyleyeyim alakalı olanlar bilir, bu objeler özellikle tarihi yerleşim alanlarının çevresinde çok yoğun görünür. Bu konudaki hemen her şey gibi, nedendir bilinmez.



    Konuyla bir dönem aşırı alakalı bir çok şeye aşina biri, nispeten bilinçli bir göz olarak söylüyorum; harabelerin üzerinden kalkan bir cisim çok yüksek hızda yükselip kayboluyor. Benim Türkiye de referans olacağım tek kanıt budur.



    Forumda fazla vakit geçiremiyorum, işler güçler... Haberi görünce bu olayı hatırladım, konuyla alakalı arkadaşlar için paylaşmak istedim.


    netfotograf.com/...



    Sanırım linkler kırılmış. Flickr linkini de ekliyorum 5 6 fotoya ulaşılıyor ama bilmiyorum buradan orijinal boyutlarına ulaşılabiliyor mu?


    flickr.com/...







    1 Yanıt Yanıtla
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    realgoth (Kararsız Bileşke) 21 dk. ONURTO
    onurto size sormak istediğim şeyler var özel msj atar mısınız
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    Saytomo 44 dk.
    Aynı aşk gibi. Gördüğünü söyleyen var ama net kanıt yok. Herkes göremiyor/yaşayamıyor.
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    antigravity74100 1 sa.
    İnsanoğlu iç itki fiziğini keşfedemediği sürece UFO gerçeği hep akıl almaz bir fenomen olmayı sürdürecektir. Buradan bana kimsenin inanmayacağını bilerek açıklıyorum; UFO'lar nükleer enerji ve nano motorlarla hareket etmektedir.
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    berbatine (Burak Asan) 1 sa.
    Amatör eğlendirir efendim.
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    glumerna (hiko baba) 1 sa.
    Arkadaşlar geliyor zaten görmek şansınıza kalmış ben dahil milyonlarca kişi var ufo gören şans işi işte isteyen inanır isteyrn inanmaz okadar insan yalanmı söyleyecek
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    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 1 sa.
    Ulan gelcekseniz gelin artık şerefsizler dolaşıp dolaşıp gidiyosunuz ne nazlı çıktınız soxum, bi siz kaldınız zaten başımıza gelmeyen
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    mabovski (ahmet güler) 1 sa.
    Keşke görüntüyü hesap makinesi ile çekmeselerdi.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa.
    Canım ya Amerikalıları baktılar Corona krizinde avutamayacaklar, dediler UFO lara devam :)

    Bu görüntülerden ne yorum beklion ki :D herşey olabilir
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    ufo, uzaylılar ve
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