Pentagon resmen UFO görüntüleri yayınladı: Ne anlama geliyor?

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün önemli bir açıklama yaparak üç farklı UFO görüntüsü yayınladı. 2004-2015 yılları arasında çekilen videolarda, olağandışı uçuş kabiliyetlerine sahip olan bir takım cisimler görülüyor. Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz.

Videolar 2017 yılında ortaya çıkmıştı

Pentagon'un yayınladığı görüntüler aslında yeni değil. New York Times gazetesi, UFO (Unindentified Flying Object/Tanımlanamayan Uçan Nesne) görüntüleri olduğu iddia edilen üç videoyu ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkarmıştı. Gazetenin yayınladığı makale uzun bir süre medyanın gündeminde kalmış ve birçok bilim insanından da ilginç yorumlar almıştı.

New York Times'ın yayınladığı görüntüler daha sonra 2019'da ABD Donanması tarafından resmen doğrulandı. Yani görüntülerin bugün ilk kez ortaya çıktığı doğru değil. Pentagon sadece hali hazırda sızdırılan ve doğrulanan videoları kendisi de yayınlamış oldu.

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Uzaylılar olabilir mi?

Pentagon'un UFO görüntüleri gerçekten de çok ilginç. Videolardaki gizemli araçlar, görünüşte herhangi bir kanat, motor veya itki sistemine sahip değil, ancak buna rağmen yüzeyden kilometrelerce yükseklikte hipersonik hızlarda hareket edebiliyorlar.

Konuyla ilgili konuşan ABD Donanması pilotu David Fravor,"Bölgeye yaklaşmamla cismin kaybolması bir oldu...güneye doğru süratle hızlandı ve iki saniyede ortadan kayboldu. İnanılmaz ani ve beklenmedik bir şekilde, bir ping pong topunun duvardan sekmesi gibi. Çarpıp diğer tarafa gitti." ifadelerini kullandı.

Görüntülerdeki tanımlanamayan cisimlerle ilgili elbette epey bir söylenti var, ancak ne Pentagon ne de herhangi bir araştırmacı bu ilginç duruma kesin bir açıklama getirebilmiş değil. ABD Ordusu, söz konusu kliplerin şu anda "tanımlanamayan hava olayı" (Unindentified Aerial Phenomena) olarak değerlendirildiğini söylüyor.

Pentagon'un gizemli U.F.O. programının başındaki isim olan eski istihbarat ajanı Luis Elisondo, CNN'e yaptığı açıklamalarda,"Yalnız olmadığımızı ortaya koyan inandırıcı kanıtlar olduğuna inanıyorum. Bu gördüğümüz hava araçları, şu anda ABD'nin veya herhangi bir diğer ülkenin envanterinde bulunmayan yeteneklere sahip." sözlerini kullandı.

Kliplerdeki cisimlerin kesin olarak uzaylıları ait olduğunu söylemek elbette yanlış olur, ancak çok ama çok enteresan bir olayla karşı karşıya olduğumuz da bir gerçek. Pentagon, bu videoları, New York Times'ın sızıntılarının ardından onayladı. Yani bir anlamda onaylamak zorunda kaldı. Sızıntılar olmasa muhtemelen bu videoları hiç göremeyecektik bile.

Geçtiğimiz yıl Washington Post'a konuşan Black Vault kurucusu John Greenewald Jnr,"Cisimlerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini veya burada herhangi bir mantıklı açıklamanın bulunamayacağını söylemek yanlış olur. Ancak dünyanın en güçlü ordusu bu cisimlerin ne olduğunu bilmiyor. Donanma'nın gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüklerini itiraf etmesi bana göre zaten başlı başına müthiş bir olay." ifadelerini kullanmıştı.

https://edition.cnn.com/2020/04/27/politics/pentagon-ufo-videos/index.html

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