ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı

ABD Donanması, iki yıl önce ortaya çıkarılan UFO görüntülerini resmen doğruladı. Videolardaki görülen cisimlerin ne olduğu bilinmiyor ancak uzaylılara ait olduğunu söylemek biraz fazla iddialı olur.