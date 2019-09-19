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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı

    ABD Donanması, iki yıl önce ortaya çıkarılan UFO görüntülerini resmen doğruladı. Videolardaki görülen cisimlerin ne olduğu bilinmiyor ancak uzaylılara ait olduğunu söylemek biraz fazla iddialı olur.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    New York Times gazetesi 2017 yılında UFO (Unindentified Flying Object/Tanımlanamayan Uçan Nesne) görüntüleri olduğu iddia edilen üç farklı video ortaya çıkarmıştı. Gazetenin yayınladığı makale uzun bir süre medyanın gündeminde kalmış ve birçok bilim insanından ilginç yorumlar almıştı. Videolarda gördüğümüz gizemli araçlar, yüzeyden kilometrelerce yükseklikte hipersonik hızlarda hareket ediyordu ancak görünüşte herhangi bir kanat, motor veya itki sistemine sahip değildi. Araştırmacıların açıklamakta güçlük çektiği o ilginç videolar şimdi ABD Donanması tarafından resmen doğrulandı.


    CNN tarafından bugün yapılan habere göre, ABD Donanması videolarda görülen cisimlerin tam olarak ne olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değil. Konuyla ilgili CNN'e açıklamalar yapan Donanma sözcüsü Joe Gradisher, askeriye tarafından yakalanan söz konusu kliplerin şu anda "tanımlanamayan hava olayı" (Unindentified Aerial Phenomena) olarak değerlendirildiğini söyledi.

    ABD Donanması'nın bu görüntüleri doğrulaması elbette videolarda uzaylıları gördüğümüz anlamına gelmiyor. Washington Post'a konuşan Black Vault kurucusu John Greenewald Jnr,"Cisimlerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini veya burada herhangi bir mantıklı açıklamanın bulunamayacağını söylemek yanlış olur. Ancak dünyanın en güçlü ordusu bu cisimlerin ne olduğunu bilmiyor. Donanma'nın gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüklerini itiraf etmesi bana göre zaten başlı başına müthiş bir olay." ifadelerini kullandı. 


    https://edition.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html Yorum Yaz
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