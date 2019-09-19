ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı

New York Times gazetesi 2017 yılında UFO (Unindentified Flying Object/Tanımlanamayan Uçan Nesne) görüntüleri olduğu iddia edilen üç farklı video ortaya çıkarmıştı. Gazetenin yayınladığı makale uzun bir süre medyanın gündeminde kalmış ve birçok bilim insanından ilginç yorumlar almıştı. Videolarda gördüğümüz gizemli araçlar, yüzeyden kilometrelerce yükseklikte hipersonik hızlarda hareket ediyordu ancak görünüşte herhangi bir kanat, motor veya itki sistemine sahip değildi. Araştırmacıların açıklamakta güçlük çektiği o ilginç videolar şimdi ABD Donanması tarafından resmen doğrulandı.
CNN tarafından bugün yapılan habere göre, ABD Donanması videolarda görülen cisimlerin tam olarak ne olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değil. Konuyla ilgili CNN'e açıklamalar yapan Donanma sözcüsü Joe Gradisher, askeriye tarafından yakalanan söz konusu kliplerin şu anda "tanımlanamayan hava olayı" (Unindentified Aerial Phenomena) olarak değerlendirildiğini söyledi.
ABD Donanması'nın bu görüntüleri doğrulaması elbette videolarda uzaylıları gördüğümüz anlamına gelmiyor. Washington Post'a konuşan Black Vault kurucusu John Greenewald Jnr,"Cisimlerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini veya burada herhangi bir mantıklı açıklamanın bulunamayacağını söylemek yanlış olur. Ancak dünyanın en güçlü ordusu bu cisimlerin ne olduğunu bilmiyor. Donanma'nın gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüklerini itiraf etmesi bana göre zaten başlı başına müthiş bir olay." ifadelerini kullandı.
CNN tarafından bugün yapılan habere göre, ABD Donanması videolarda görülen cisimlerin tam olarak ne olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değil. Konuyla ilgili CNN'e açıklamalar yapan Donanma sözcüsü Joe Gradisher, askeriye tarafından yakalanan söz konusu kliplerin şu anda "tanımlanamayan hava olayı" (Unindentified Aerial Phenomena) olarak değerlendirildiğini söyledi.
ABD Donanması'nın bu görüntüleri doğrulaması elbette videolarda uzaylıları gördüğümüz anlamına gelmiyor. Washington Post'a konuşan Black Vault kurucusu John Greenewald Jnr,"Cisimlerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini veya burada herhangi bir mantıklı açıklamanın bulunamayacağını söylemek yanlış olur. Ancak dünyanın en güçlü ordusu bu cisimlerin ne olduğunu bilmiyor. Donanma'nın gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüklerini itiraf etmesi bana göre zaten başlı başına müthiş bir olay." ifadelerini kullandı.
https://edition.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle